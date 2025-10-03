Kocsis Máté: Nyilvánosságra hoztam, amit Juhász Péter el akart titkolni egy súlyos rágalmazási ügyben

Rendkívüli

Magyar Péter embere elszólta magát, a gazdákat is súlyosan érintené a Tisza megszorító csomagja + videó

Batka Zoltán, a Népszava újságírója kérdéseket küldött Kocsis Máténak, jelezve, számít a Fidesz frakcióvezetőjének válaszaira, melyeket Kocsis Máté a közösségi oldalán tett közzé.

2025. 10. 03. 12:07
„Fontos kérdéseket küldött a népszavás Batka Zoltán a Juhász-féle álhírbotránnyal kapcsolatban, melyben jelezte, számít arra, hogy a megkeresését kiteszem az oldalamra” – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán.

„Nem szeretnék neki csalódást okozni, ezért kiteszem, s ezúton válaszolom meg” – tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője.

Jelezte, hogy kénytelen így eljárni bizonyos orgánumok esetében, mert az a sok éves tapasztalata, hogy nem korrekten, nem valósághűen juttatják el a válaszokat a nyilvánossághoz, kiforgatják, csúsztatnak, és hamis címeket adnak hozzá.

A Népszava újságírója elsőként azt kérdezte, hogy mi alapján állítja, hogy Látó Lajos alkotta meg Juhász Péterrel közösen a „Zsolti bácsi” karaktert. „Nem Látó Lajos, hanem Látó János” – pontosított Kocsis Máté, hiszen

a „Lajos” álnevet Juhász Péter adta Látó Jánosnak,

ami ezek szerint a sajtót is összezavarta. A frakcióvezető beszámolt róla, hogy állításait Juhász Péter eredeti videója alapján tette, amikor az ellenzéki politikus még titkolta Látó János valódi kilétét.

A frakcióvezető a következő kérdés kapcsán arra is kitért, hogy Juhász és Látó között megállapodást nem említett ebben a kontextusban, de ismételten jelezte, hogy

Juhász és Látó közös lejárató videót készített, ahhoz pedig együtt kellett működniük.

Vagy tán véletlenül is készülhetnek közös videók? – fűzte hozzá.

Szintén Juhász Péter videójából derült ki, hogy kölcsönösen felkeresték egymást. Juhász maga mondja el, hogy felkereste őt egy ember, akivel aztán később egy videóinterjút készített, tehát nyilván ő is felkereste az embert – emlékeztetett a frakcióvezető.

Arra a kérdésre, hogy kapott-e információkat erről a titkosszolgálatoktól, azt válaszolta: minek kellene ehhez a titkosszolgálat? Elég bárkinek megnéznie Juhász videóját, abból kiderül minden – jelezte Kocsis Máté. Hozzátette:

megértem, hogy a propagandájuk nem azzal akar foglalkozni, hogy egy durva álhírterjesztést leleplezzen, hanem azzal, hogy vajon kinek honnan lehetett információja az elkövetőkről. Érdekes terelés.

A frakcióvezető kérdésre válaszul beszámolt róla, hogy nem tett feljelentést Látó János ellen.

Én csak nyilvánosságra hoztam, amit Juhász Péter el akart titkolni egy súlyos rágalmazási ügyben

– tette hozzá Kocsis Máté.

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook) 


