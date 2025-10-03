Magyar Péter embere elszólta magát, a gazdákat is súlyosan érintené a Tisza megszorító csomagja + videó

Tarr Zoltán egyértelmű üzenetet küldött gazdáknak, akiknek megszorításokkal kell számolniuk. A Tisza Párt alelnöke még február elején a sárospataki felszólalásában a támogatóik előtt arról beszélt, hogy a mezőgazdaság átalakításába is belefognának, ami a gazdák mindennapi munkáját és a támogatási rendszert is érintheti.

Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

– Át kell gondolni a mezőgazdasági támogatások rendszerét – szögezte le az alelnök. Szerinte a magyar mezőgazdaság nagyon rossz állapotban van.

– Nekünk a nagyon alacsony hozzáadott értékű mezőgazdasági termelésről át kell állnunk egy sokkal magasabb hozzáadott értékű termelésre. Tehát az, hogy alapanyagot termelünk mindenki másnak, aki aztán ebből értékes terméket hoz létre, ez nem. Egyrészt nem tudjuk olyan jól csinálni.

Ukrajna ezerszer jobban csinálja, felesleges Ukrajnával versenyezni a búzában meg a kukoricában,

ellenben nagyon sok minden mást sokkal magasabb szinten tudnánk csinálni – fejtette ki Tarr Zoltán.

Magyar Péter embere ezt követően lenézően nyilatkozott a magyar gazdákról.

– Ezer és egy probléma van ezzel. Hozzá kell alaposan nyúlni, ami nem lesz könnyű, hiszen nagyon sokan viszonylag jól elvannak anyagilag azokból a… vagy inkább így fogalmazok, nem érdekeltek abban, hogy magasabb hozzáadott értékű, több törődéssel létrehozott terméket készítsenek.

Ma Magyarországon nagyjából egy nyolcnapos felkészüléssel bárkiből lehet aranykalászos gazda és kezdheti el termelni…

ezt az igénytelenebb búzát, kukoricát – jelentette ki Tarr Zoltán.

Borítókép: Tarr Zoltán (Fotó: Markovics Gábor)