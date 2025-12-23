Elkészült az utolsó benzines Jaguar, de nagy ára lehet a polkorrektségnek

Karácsony előtt az angliai Solihull városának legendás üzemében elkészült az utolsó belső égésű motoros Jaguar, az F-Pace búcsúpéldánya. Stílszerűen egy kompresszoros, 575 lóerős SVR sportváltozat hagyta el a szerelőszalagot fekete fényezéssel és temérdek extrával, de senki sem fog vele közúton száguldozni, mert a gyári dolgozók búcsúceremóniája után egyenesen a Jaguar Daimler Heritage Trust múzeumba került. Amúgy a tíz éve bemutatott F-Pace más téren is történelmi jelentőségű modell, hiszen ez volt a Jaguar első SUV-ja, egyszersmind valaha legnagyobb példányszámban eladott típusa, és sokáig dízelmotorral is elérhető volt.

Tiszta lappal indulna 2026-ban a Jaguar – de tényleg nincs mire büszkének lenni a múltból?

Fotó: Jaguar Land Rover Automotive PLC

Most hatalmas kihívás előtt áll az indiai kézben lévő brit márka: valamennyi meglévő modelljét már korábban kivezette (XE, E-Pace, F-Type stb.), így a raktárkészletek kifogyása után hónapokig üresen állnak a szalonok. Ennek célja, hogy új szemlélet szerinti formatervű, elektromos hajtású modellekkel indulhasson 2026-ban a Jaguar következő korszaka, csakhogy a woke-szemlélet jegyében bemutatott rózsaszín Type 00 tanulmány kiverte a biztosítékot a közönségénél. Emellett más autógyártók példája is azt mutatja, hogy az idő előtt erőltetett elektromos átállás komoly áldozatokkal járhat, sok vásárló ugyanis még a benzines vagy hibrid modelleket keresni.

Luxusdivatcikk lenne a Jaguar az utolsó terv szerint. Végül részben emiatt fejek hullottak

Fotó: Jaguar Land Rover Automotive PLC

Ehhez jött a fontos amerikai piacon bevezetett védővámok hatása, a Jaguar-Land Rover európai termelőegységei elleni szeptemberi kibertámadások okozta kár, a korábbi elnök, Adrian Mardell távozása, miközben az új formanyelvért felelős tervező, Gerry McGovern útilaput kapott. Ma tehát igen sok a kérdőjel a zéró eladások felé tendáló – és amúgy Magyarországon műszaki fejlesztőbázist fenntartó – márka háza táján, ám a rózsaszín álmok helyett kevéssé radikális dizájnnal mindenképpen érkezni fognak a Jaguar új generációs villanyautói. Azt pedig az idő mutatja majd meg, fel tudják-e újra virágoztatni a szebb napokat látott prémiummárkát.