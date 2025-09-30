Elfeledett csodaautót találtak egy régi falatozó alatt befalazva

Gyakran akadnak izgalmas fogások egy régiségkereskedő életében, de amit Jens Rentmeesters idén felfedezett, a legmerészebb álmait is felülmúlta. Egy ingatlanügynök azzal bízta meg, hogy a belga Kessel-Lo falu egyik házának aljában található duplagarázs-üzlethelyiséget ürítse ki, és a rengeteg összegyűjtött lom között felfedezett antik értékek őt illetik meg. Meg is kezdték a helyiség kiürítését, amelyben 1979-től 2020-ig egy jól ismert falatozó, a Frituur Oomske működött – egykori tulajdonosa főleg krumplit sütött itt, de virslit és sok más harapnivalót is árusított.

Fotó: IF/Jens Rentmeesters

Már a kacatok, köztük különféle olajos fritőzök és serpenyők szanálása között is talált érdekes tárgyakat, köztük hajóalkatrészeket és egy míves régi postaládát, majd a padló felszedése után deszkákat pillantottak meg, ezek fedték az egykori dupla garázs szerelőaknáját. Amint elkezdték felszedni a masszív léceket, egy régi autó körvonalait pillantották meg az alagsorban, masszív por- és zsírréteg alatt, de látszólag ép állapotban. Egy régi Jaguar limuzint találtak, hiányzó gépháztetővel! 3,8 literes, hathengeres motorját valaha kiszerelték belőle, amúgy komplett volt.

Fotó: IF/Jens Rentmeesters

Még a ház lakói sem emlékeztek a régi angol luxusautóra, sőt, az ingatlanfejlesztő által kikért tervrajzokon sem szerepelt a pinceszerű első szint, amelyhez csak egy rejtett csapóajtó vezetett. Rejtély, mikor és hogyan kerülhetett az 1964-es évjáratú Jaguar a zsalutéglákkal körbefalazott, szűk helyre, és erről már a krumplisütőhely egykori tulaját sem lehetett megkérdezni, mindenesetre Jens Rentmeesters megkezdte a mentés bonyolult műveletének szervezését, amelyre azonban hely hiányában a darus kiemelés nem nyújthatott megoldást.

Fotó: IF/Jens Rentmeesters

Számos forgatókönyv után végül úgy döntöttek, hogy a födémhez rögzített csigás szerkezettel megemelik 40 fokban az autó elejét, rámpákat helyeznek a kerekek alá (persze a beállt fékek kilazítása és az ősrégi gumik felfújása után), majd egy autómentő csörlőjével kivontatják az utcára. Megható pillanat lehetett, amikor hosszú évtizedek után újra napfényre gördült a Jaguar S-Type (ez a modell töltötte be az űrt a brit gyártó kínálatában a híres Mark II. és a luxus Mark X között). És csodák csodájára nem volt porrá rozsdásodva, az alagsor megúszta a vízszivárgást.