Létezik egy régi Toyota, mely akár egymillió kilométert is letagadhatna

Minden idők legismertebb kilométer-milliomosa egy gyönyörű Volvo P1800 kupé, mellyel az amerikai Irv Gordon az ötmilliós álomhatárt is átlépte, de sok más járgánynál, például dízel Mercedes taxinál is lehet hallani extrém futásteljesítményről. Hozzájuk képest szinte bejáratós cikkünk főhőse, az 1985-ös évjáratú Toyota Tercel, ám egyrészt még szó sincs arról, hogy a végéhez közeledne pályafutása, másrészt pedig tulajdonosa az összkerekes kombit nem csak sima aszfaltúton használja. Sőt, a kanadai Új-Skóciában egyáltalán nem ismeretlen a havazás, márpedig ahol sózhatják az utakat, ott nem sok japán autó szokott fennmaradni a 80-as évekből.

Íme, az ominózus példány: állapota alapján töredékének gondolnánk a futásteljesítményét. Fotó: Smarter Media

Egy rengeteget futott, mégis remek állapotú régi Toyota

Andy Campbell a kanadai vidéki élet békés ritmusát élvezi Wyses Cornerben, és igazi régi vágású úriember: nem pazarol, megbecsüli, amije van, és távol tartja magát a modern eszközöktől, amelyekhez már túl idősnek érzi magát. Erről árulkodik autója is, egy veterán Toyota Tercel – írja bemutatójában a Smarter Media, hozzátéve, hogy akkoriban még kazettáról szólt a zene az autóban, és a tolatókamera legfeljebb a jövőről álmodó mérnökök elképzeléseiben létezett. Ez az aranyszínű kombi azonban szép állapotban van, és hibátlanul fut, minden funkciója működik, egyetlen kivétellel: a kilométer-számlálója hazudik. Ám éppen fordítva, mint ahogy itthon szokott: a mutatott 253 ezer kilométer valójában 1,253 millió, hiszen az óra egyszer már átfordult.

Van mérföldes skálázás is, de Kanadában km/h-ban mérnek. Persze a számláló nem tud milliós értéket. Fotó: Smarter Media

Campbell úr joggal büszke hű társára, és abban bízik, együtt érik el a kétmilliós mérföldkövet is. Több mint három évtizede tart a kapcsolatuk, Halifaxban vásárolta az autót a kilencvenes évek elején, és gondos gazdája: garázsban tartja, egy külön helyiséget töltött meg pótalkatrészekkel.

A karbantartásokat és javításokat saját kezűleg végzi, csak a futóműállítást bízza szakemberre,

és kizárólag ő ül a volán mögé. Ezt azonban bármikor megteszi, ha hóvihar tombol, akkor is nekivág a 4×4-hajtású kombival az országútnak. Vicces csavar a történetben, hogy Campbell úrnak van egy „új” autója is – a mindössze egy évvel fiatalabb, 1986-os Tercel, amely kedvencének pontos mása, azonos aranyszínű fényezéssel. Ha a fő autó mégis feladná, ott a tartalék készenlétben.