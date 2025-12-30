dutraautós videóGehilio’s Garagetraktor

Ikonikus magyar járműveket találtak egy apró szerb faluban + videó

A jellegzetes formájú és strapabíró Dutra traktorok ritka exportváltozatai állnak egy családi gyűjteményben.

2025. 12. 30. 14:34
Fotó: Gehilio's Garage
Magyarok a világ körül címmel új sorozatot indított a Gehilio’s Garage videócsatorna stábja, és az utolsó részekben a volt jugoszláv tagköztársaságokban álló, vagy éppen máig napi szinten dolgozó gőzmozdonyokat mutatták be, kiegészítve Tito híres luxusszerelvényével, illetve a Ganz motorvonatával. Ezúttal gumikerekű járművek kerülnek nagyító alá: egy kis szerb falu múzeumában igen ritka HSCS-ek mellett Dutra traktorokat lehet megcsodálni – utóbbiak ugyan felújításra szorulnak, de még érdekesebbé teszi őket a Steyr-motoros exportkivitel. Lássuk, miben különböztek még ezek a gépek a magyar mezőgazdaságban dolgozó egykori társaiktól! 

 

 

