Akad egy hely Európában, ahol 2025-ben is naponta gőzmozdonyok járnak + videó

Nosztalgiamenet helyett kemény munkára fogják az ősrégi gőzmozdonyokat, melyeknek magyar vonatkozásuk is akad.

2025. 11. 25. 12:06
Fotó: Gehilio's Garage
Magyarok a világ körül címmel új sorozatot forgatott a Gehilio’s Garage videócsatorna stábja, és az előző epizódban egy különleges helyszínre kalauzolták a nézőket: egy boszniai szénbányába. Mintha a Tito-korszakban megállt volna az idő Banovici csarnokaiban, a szénosztályozóban napi szinten dolgozó gőzmozdonyok pedig világszinten igazi ritkaságszámba mennek. Ezen gépek egyikére fel is szállhattak a műsorvezetők (sőt, vezethették); a JZ 83 pályaszámú gőzös az Osztrák-Magyar Monarchia idejének egyik legjelentősebb fejlesztése volt: több országban készült párhuzamosan, többek között Budapesten a MÁVAG is gyártotta. Íme, munka közben a szénporos, öreg igásló, mely izgalmas kontrasztja napjaink csillogó-villogó nosztalgiajáratainak. 

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

