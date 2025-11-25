Akad egy hely Európában, ahol 2025-ben is naponta gőzmozdonyok járnak + videó

Magyarok a világ körül címmel új sorozatot forgatott a Gehilio’s Garage videócsatorna stábja, és az előző epizódban egy különleges helyszínre kalauzolták a nézőket: egy boszniai szénbányába. Mintha a Tito-korszakban megállt volna az idő Banovici csarnokaiban, a szénosztályozóban napi szinten dolgozó gőzmozdonyok pedig világszinten igazi ritkaságszámba mennek. Ezen gépek egyikére fel is szállhattak a műsorvezetők (sőt, vezethették); a JZ 83 pályaszámú gőzös az Osztrák-Magyar Monarchia idejének egyik legjelentősebb fejlesztése volt: több országban készült párhuzamosan, többek között Budapesten a MÁVAG is gyártotta. Íme, munka közben a szénporos, öreg igásló, mely izgalmas kontrasztja napjaink csillogó-villogó nosztalgiajáratainak.