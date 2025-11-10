Ikonikus, máig működő magyar járművet találtak Boszniában + videó

Rendhagyó sorozatot indít a Gehilio’s Garage YouTube-csatorna csapata „Magyarok a világ körül” néven: olyan hazai gyártású járművek nyomába eredtek, amelyek egykoron hivatalos export útján kerültek külföldre, és máig fennmaradtak – akár rendszeres napi használatban. Lesznek köztük mozdonyok, villamosok, mezőgazdasági gépek és motorkerékpárok is, az első évadban a stáb négy országban forgatott le összesen nyolc epizódot.

Archív fotón hazai teszt közben, Zebegényben az új motorvonat

Fotó: Ganz-MÁVAG

Az első részben a lelkes keszthelyi tartalomkészítők egy Ganz-MÁVAG motorvonatot mutatnak be, amit egy hosszú utazás után, a boszniai Zenica vasútállomásán kerestek, ám némi kalandok után máshol találtak meg. Nem mindenhol részesült a stáb barátságos fogadtatásban, de végül feljutottak az 1984-es szarajevói téli olimpia idején Jugoszláviába leszállított jármű utasterébe, sőt még vezetőállásába is. Ismerje meg ön is a lenti videón a magyar járműipar egyik különleges hírnökét!