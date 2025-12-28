Hatalmas a tét: Ukrajna sorsa dőlhet el ma Trump és Zelenszkij találkozóján

Az ukrán elnök és Donald Trump hamarosan kétoldalú megbeszéléseket folytatnak, miután Floridában sikerült eredményeket elérnie az ukrán és amerikai delegációknak. Volodimir Zelenszkij elnök szerint nincs vesztegetni való idő és még az év vége előtt több kérdésnek is pont kerülhet a végére, írja az Origo.

Zelenszkij és Trump már vasárnap találkozik (Fotó: AFP/Tom Brenner)

Zelenszkij elmondása szerint Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára tájékoztatta őt az amerikai féllel folytatott legutóbbi egyeztetésekről amelyek a felek szerint produktívak voltak. Az ukrán elnök szerint a biztonsági garanciák kérdése is előkerült, azonban sok pont még tisztázásra szorul.