Hatalmas a tét: Ukrajna sorsa dőlhet el ma Trump és Zelenszkij találkozóján

Az ukrán elnök hamarosan találkozik az amerikai elnökkel, hogy a floridai tárgyalásokon elért eredményekről tárgyaljanak. Volodimir Zelenszkij szerint nincs vesztegetni való idő, miután a 28 pontos amerikai béketervet sikerült húszpontosra redukálni. Ez lehet a végjáték, amelyben a háborúpárti Európának nem osztottak lapot.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 9:36
Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
Az ukrán elnök és Donald Trump hamarosan kétoldalú megbeszéléseket folytatnak, miután Floridában sikerült eredményeket elérnie az ukrán és amerikai delegációknak. Volodimir Zelenszkij elnök szerint nincs vesztegetni való idő és még az év vége előtt több kérdésnek is pont kerülhet a végére, írja az Origo

Zelenszkij és Trump már vasárnap találkozik
Zelenszkij és Trump már vasárnap találkozik (Fotó: AFP/Tom Brenner)

Zelenszkij elmondása szerint Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára tájékoztatta őt az amerikai féllel folytatott legutóbbi egyeztetésekről amelyek a felek szerint produktívak voltak. Az ukrán elnök szerint a biztonsági garanciák kérdése is előkerült, azonban sok pont még tisztázásra szorul. 

Az Egyesült Államok delegációja több tárgyalást is folytatott mind az ukrán, mind az orosz féllel. 

Ezek eredményeiként az eredeti 28 pontos amerikai béketervet húszpontosra szűkítették. Az orosz fél ugyanakkor a hírek szerint a friss tervek tekintetében módosításokat szeretne látni, különösen az ukrán hadsereg jövőbeni létszámával kapcsolatban. Zelenszkij szerint egyébként nincsen vesztegetni való idő, így személyesen találkozik majd Donald Trump elnökkel vasárnap. Az elnök elöljáróban már jelezte, hogy véleménye szerint még az év vége előtt sok kérdés végére pont kerülhet.  

Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég arról beszélt, hogy halandó lenne területi cserékre, azonban a Dombászra továbbra is teljes egészében igényt tart. Arra az orosz elnök nem tért ki, hogy mely területeket lenne hajlandó átengedni, amelyeket jelenleg Oroszország ellenőriz. A források szerint egyébként ez nagyban függhet attól is, hogy a szankciók a konfliktus lezárásával érvényben maradnak-e vagy sem. 

Witkoff szerint konstruktívak voltak a megbeszélések

A floridai tárgyalásokon az amerikaiak részéről Steve Witkoff, az elnök különmegbízottja, valamint Jared Kushner, az amerikai elnök veje vettek részt. Witkoff szerint mind az orosz, mind pedig az ukrán fél konstruktívan állt a tárgyalásokhoz, azonban a konkrét eredményekről feltehetőleg csak Zelenszkij és Trump találkozója után tud majd meg részleteket a nyilvánosság. 

Witkoff mellett Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott is pozitívan értékelte a tárgyalásokat, azonban részleteket ő sem árult el. 

Ezt később Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője is megerősítette, aki elmondta: Dmitrijev beszámolt az orosz elnöknek az eredményekről, azonban részleteket ő sem árult el. 

Peszkov szerint a felek megállapodtak a párbeszéd folytatásában, azonban a részletek nyilvánosságra hozása véleménye szerint negatívan befolyásolná a jövőbeni tárgyalásokat. 

Már az amerikai béketervek nyilvánosságra kerülése után világossá vált, hogy Európának ismét nem osztottak lapot a rendezés kérdésében, azonban ez továbbra sem tartja vissza a háborúpárti vezetőket, hogy a meglévő terveket a saját elképzeléseikhez igazítsák. A tervek szerint a háborúpárti vezetők január végén találkoznak majd, hogy az Európa által nyújtott biztonsági garanciákról értekezzenek. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

