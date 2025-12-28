Tíz mindennapos szokás, ami apránként károsítja az egészségünket

Mindenki tudja, hogy az olyan rossz szokások, mint a dohányzás vagy a sok gyorsétel fogyasztása, negatív hatással lehetnek az egészségünkre, de számos kevésbé ismert káros szokás is létezik, amelyek a mindennapjaink részévé váltak.

1. A pénztárca tartása a hátsó zsebben

Bárki, aki pénztárcát hord magánál, tudja, hogy a legkényelmesebb helye a farmer hátsó zsebében van. De ez nem egészséges. Már egy rövid ideig tartó, akárcsak 15 perces ülés a pénztárcán a gerinc elmozdulását okozhatja, és a gerincszalagok elmozdulhatnak. Ez aszimmetriát hozhat létre, ami megzavarhatja a gerinc normális tartását. A kényelmetlen tartás hosszabb távon krónikus hátfájást, isiászt és funkcionális gerincferdülést is okozhat – írja a brightside.me.

2. Elektronikus eszközök bevitele az ágyba

Friss tanulmányok kimutatták, az elektronikus eszközök használata lefekvés előtt megnehezítheti az elalvást és rontja az alvás minőségét is. A National Sleep Foundation által végzett közvélemény-kutatás azonban azt mutatja, hogy a felnőttek 89 százalékának és a gyermekek százalékának van legalább egy elektronikus eszköz a hálószobájában. Pedig az elektronikus eszközök rendszeres használata lefekvés előtt nemcsak az alvás minőségét rontja, hanem súlygyarapodást is okozhat, és nappali fáradtságot is. Emellett hatással van a tanulási képességekre és a stressz-szintre is. Ha lefekvés előtt legalább egy órára elszigeteljük magunkat az elektronikus eszközöktől, az nagyban javíthatja az alvás minőségét és megőrizhetjük az egészségünket.

3. Kézmosás forró vízzel

Különböző tanulmányok megerősítették, hogy a meleg és a hideg víz egyformán hatékony a baktériumok elpusztításában és eltávolításában a kezünkről. Akár 38 fok, akár 16 fok volt a víz hőmérséklete, a baktériumok számának csökkentésében nem játszott létfontosságú szerepet. Továbbá bebizonyosodott, hogy a hideg víz valójában egészségesebb a kezünknek, mint a meleg víz. Bár köztudott, hogy a forró víz elpusztítja a baktériumokat, pontosabban a forrázás és a majdnem forrásban lévő víz, ezért forralják fel az orvosi eszközöket a sterilizáláshoz. De a forrásban lévő vízzel való kézmosás nem lehetséges, ezért a hideg víz jobb alternatíva. A meleg vízzel való kézmosás puhítja a bőrt, így a kezek sebezhetőbbé válnak a baktériumokkal szemben.