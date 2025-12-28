szarvasveszélyvonulásnógrádrudliszarvasrudliVanyarc

Különleges felvétel készült egy nem mindennapi szarvasvonulásról + videó

Vanyarc közelében rögzítette a rudlit egy autós.

2025. 12. 28.
Az év vége felé egyre több figyelmet kapnak a vadmozgások az országban. A szarvasvonulás ilyenkor különösen látványos, de egyben veszélyes jelenség, amire az autósoknak fokozottan figyelniük kell – figyelmeztet a Nool. A portál megosztotta egyik olvasójuk videóját, amelyen a szarvasvonulás olyan formában volt látható, amelyet még a gyakorlott természetjárók és a vadászok is csak ritkán tapasztalnak.

Szarvasvonulás Nógrádban (Fotó: Nool/olvasói felvétel)

A felvételen mintegy 122 szarvas vonul át szervezetten az úttesten Vanyarc közelében.

A jelenet szinte filmszerű: az állatok egymást követve, fegyelmezett sorban kelnek át, majd a végén egy hatalmas bika is feltűnik, lezárva a vonulást.

Bár a jelenet látványos, a szarvasvonulás decemberben is komoly közlekedésbiztonsági kockázatot jelent. A korai sötétedés, a ködös idő és a csúszós utak növelik a vadbalesetek esélyét. Ilyenkor érdemes az erdős, mezőgazdasági területekhez közeli útszakaszokon lassabban közlekedni.

A Nool cikkében ide kattintva arról is olvashatnak, mit kell tudni a decemberi szarvasvonulásról.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

