Simicskó István: Egy kiszámíthatatlan világban kell kiszámíthatónak lenni!

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője a lapunknak adott interjúban értékelte az idei évet, és előretekintett a 2026-os választásokra. A politikus szerint a voksolás tétje óriási, mivel arról dönthetünk, hogy Magyarország kimarad-e a körülöttünk tomboló háborús őrületből. A Tisza Párt kapcsán megjegyezte, hogy hatalomra kerülve semmiképpen nem a magyar emberek oldalán politizálnának, míg jelenleg a magyar emberek akaratát képviseli a kormány.

Máté Patrik
2025. 12. 28. 5:50
– Európa sorsát tekintve nagyon fontos, történelmi jelentőségű időszakban vagyunk. A világ folyamatos változásban, mozgásban van, szinte úgy érezhetjük, hogy csak a kiszámíthatatlanság kiszámítható, az eddig észszerűnek és normálisnak gondolt dolgokra mondják azt más országok, hogy rossz és teljesen irracionális, már-már tébolynak vélt gondolkodásra azt, hogy jó. Minden a feje tetejére állt körülöttünk, és a csatáinkat ezen a nehezített pályán kell nap mint nap megvívnunk – fogalmazott a lapunknak adott év végi interjúban Simicskó István.

20250303 Budapest Simicskó István Országgyűlési képviselő, és a KDNP frakcióvezetője. fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW
Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője. Fotó: Ladóczki Balázs

A KDNP frakcióvezetője megjegyezte, hogy a parlamenti munkában igen aktív időszakon vannak túl. Több nagy jelentőségű, a családok, a gyermekek védelmével összefüggő jogszabályt is elfogadtak 2025-ben, amelyek benyújtói között kereszténydemokrata országgyűlési képviselők is szerepeltek. Elsőként említette az alaptörvény tizenötödik módosítását, amely többek közt kimondja, hogy Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött érdekközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az ember férfi vagy nő. Az anya nő, az apa férfi.

Úgy gondoltuk, hogy ezek a szabályok társadalmunk alapjai és magától értetődők, de ellenzéki oldalról mégis sok kritikát, sőt támadást váltottak ki. De szintén a fiatalok védelme érdekében hangsúlyoztuk az alaptörvényben, hogy Magyarországon a kábítószer előállítása, használata, terjesztése, népszerűsítése tilos

– fogalmazott a politikus.

 

Fontos KDNP-s javaslatokat fogadott el az Országgyűlés

Simicskó István kitért arra is, hogy az utóbbi időben egyre több tudományosan alátámasztott kritika fogalmazódott meg az energiaitalokkal kapcsolatban, amelyek a fiatalok fogyasztási szokásai miatt komoly kockázati tényezővé léptek elő. 

Ezzel a helyzettel kezdeni kellett valamit, ezért az Országgyűlés elfogadta a gyermekek egészségének megőrzéséről szóló törvényt is, amelyet Latorcai János, Hollik István és Nacsa Lőrinc képviselőtársammal együtt nyújtottunk be még tavaly, hogy megvédjük a fiatalokat az energiaitalok túlzott fogyasztásának káros hatásaitól. A törvény megtiltja az energiaitalok értékesítését, illetve kiszolgálását a tizennyolc év alattiaknak, és ennek betartására szankciókat állapít meg

– folytatta a kereszténydemokrata frakcióvezető.

Fontosnak nevezte azt is, hogy a családi adókedvezmény a nyár közepétől ötven százalékkal növekedett, a csed és a gyed szja-mentessé vált. Emlékeztetett arra, hogy a három és a két gyermeket nevelő anyák adómentessége mellett a harminc év alatti édesanyák jövedelemadó-mentességét a teljes jövedelemre kiterjesztik, valamint adómentessé tették a csecsemőgondozási, a gyermekgondozási és az örökbefogadói díjat.

Az idősebbekre is odafigyelünk, az ő érdekükben, nyugdíjas szervezetek kérését meghallgatva kezdeményeztem, hogy a négyszáz négyzetméternél nagyobb üzleteknek kötelező legyen nem önkiszolgáló pénztárat is működtetni, hiszen az automata kasszák sok idős embernek okoznak problémát. Így ez bekerült a kereskedelemről szóló törvénybe

– fejtette ki Simicskó István.

Kitért egy szintén jelentős KDNP-s javaslatra: Mihálffy Béla terjesztette be az építészeti törvény módosítását a Szegedi Dóm és a Dóm tér nemzeti emlékhellyé nyilvánítása érdekében. – A KDNP vallja, hogy nemzeti és vallási emlékhelyeink megóvása a jövő nemzedékek számára közérdek, a Dóm tér és az azt övező egyházi-oktatási épületegyüttes pedig a közösségmegtartó klebelsbergi eszme kiemelkedő szimbóluma, így törvényi védelme rendkívül fontos – hangoztatta a frakcióvezető.

A képviselő kiemelte, hogy nekik mindig a legfontosabb szempont a magyar családok érdekei szerint cselekedni. A lakhatási támogatás és a nagy sikerű, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel is a családok otthonteremtési terveit segít megvalósítani. A munkáshitel pedig a pályakezdő munkás fiatalok kilátásait szélesíti.

 

Hazánk a béke pártján áll

A kereszténydemokrata frakcióvezető megjegyezte, hogy a magyar belpolitika egyik legfontosabb, meghatározó témája az orosz–ukrán háború. 

Véget kell már vetni ennek az esztelen vérontásnak. Az nem járja, hogy immár lassan négy esztendeje naponta százak, ezrek halnak meg keleti szomszédságunkban. És mi erre a nyugati világ válasza? Még több fegyvert kell szállítani, még több pénzt kell belepumpálni a konfliktusba, a békülékeny hangokat el kell hallgattatni, tehát a végletekig kell feszíteni a húrt

– hangsúlyozta a politikus.

Leszögezte, hogy Magyarország a kezdetek óta azt mondja, fegyvernyugvás kell, és a tárgyalóasztalnál kell rendezni a nézeteltéréseket. A béke pártján állunk, most már az Egyesült Államokkal kiegészülve. 

Mi 2022 óta konzekvensen azt mondjuk, hogy semmit nem old meg a háborús retorika és az értelmetlen szankciós politika. Ez nem fogja megállítani az agresszor oroszokat, nem fogja győzelemre segíteni az ukránokat sem, csak a halott gyermekek, édesapák és fiúk száma lesz napról napra több, Európa gazdasági és politikai kilátásai viszont egyre borúsabbak

– tette hozzá.

A frakcióvezető véleménye, hogy az európai vezetőknek minden erővel összefogva támogatni kellene Donald Trump amerikai elnök béketervét, hogy megfelelő biztonsági garanciák mellett lezárulhasson a második világháború óta a legvéresebb konfliktus Európában.

 

Óriási a választás tétje

– A jövő évi országgyűlési választások közeledtével a magyarok érdeklődése fokozottabban fókuszál a közéletre és a politikusok megnyilvánulásaira – emelte ki Simicskó István. Hivatalosan még nincs kampányidőszak, de a politikai gyűlések száma megnőtt, a magukat megméretni kívánó erőknek ki kell teríteniük a lapjaikat, hogy kik ők és mire kérnek felhatalmazást. 

A mostani voksolás tétje óriási: nemcsak arról kell dönteniük a szavazóknak, hogy milyen fejlesztéseket vagy változtatásokat látnának szívesen, hanem arról is, hogy a körülöttünk tomboló háborús őrületből kimaradjon-e Magyarország

– vélekedett az EU háborús retorikájáról a frakcióvezető.

A másik lehetőség kapcsán leszögezte, dönteni kell majd, hogy

felüljünk-e a brüsszeli vonatra, amelynek kürtjéből már jó ideje harcra buzdító szólam harsog, kéményéből dől a háborús pszichózis füstje és a kazánja folyamatosan emészti fel a belelapátolt eurómilliárdokat Európa jövőjével és versenyképességével együtt. A síneket, amelyeken ez a vonat robog, jelenleg még ukrán kiskatonák vére áztatja, de ha nem áll le ez a borzalom, ez könnyen megváltozhat, és Európa fiai is belekerülhetnek a darálóba.

A politikus kiemelte, hogy jelenleg Magyarország és a magyar emberek akaratát képviseli a kormány. A józan ész szerint nemet mondanak arra, hogy belerángassák hazánkat az értelmetlen vérontásba. 

Ez olyan felelősség, ami nemcsak ránk, de gyerekeinkre, unokáinkra, az egész nemzet jövőjére kihat

– tette hozzá.

 

Magyar Péterék a nyugati elvárásokat teljesítenék

A politikus szerint nagy baj, hogy a Tisza Párt európai képviselői még csak meg sem próbálják a magyar álláspontos képviselni vagy egyáltalán azt kommunikálni az őket szárnyai alá vevő brüsszeli elitnek, hanem tevékenységük kimerül a tollba mondott okosságok felolvasásában. 

Azt jó ideje tudjuk, hogy a háborúhoz három dolog kell, pénz, pénz és pénz. Ha ebből a szemszögből világítjuk meg a Tisza Párt nemrég kiszivárgott megszorítócsomagját, bizony, az emberben nem alaptalanul támad az a baljós sejtelem, hogy ők tényleg komolyan gondolják az Oroszország elleni fegyveres fellépést, és ennek költségeit a magyar családokkal, véráldozatát pedig a magyar fiatalokkal akarják kifizettetni. Ehhez pedig Brüsszel és a hazai balliberális holdudvar minden erkölcsi felhatalmazást és bátorítást megad nekik

– húzta alá Simicskó István.

A KDNP frakcióvezetője szerint nyilvánvaló, hogy a 13. vagy a 14. havi nyugdíj eltörlése, a tervezett szja-emelések, a családtámogatások megkurtítása és egyéb sarcok is azt sejtetik, hogy Magyar Péterék hatalomra kerülve semmiképpen nem a magyar emberek oldalán politizálnának a kormányrúdnál. A megfelelési kényszerükből adódóan lehajtott fejjel teljesítenék a nyugati politikai és gazdasági erőközpontok elvárásait a magyar emberek kárára. A magyarok pénzének egy része pedig a multiknál vagy Ukrajnában landolna.

Erről most még nem mernek nyíltan beszélni, mert amint tőlük tudjuk: előbb választást kell nyerni, azután pedig mindent lehet

– jegyezte meg a kormánypárti politikus.

 

Nyugalmat és békességet ajánl a frakcióvezető

Azzal kapcsolatban, hogy milyen várakozásokkal tekint 2026-ra, Simicskó István kitért rá, hogy huszonöt évente a katolikus egyház szent évet hirdet meg. Még Ferenc pápa hirdette meg a jelenlegi szent évet, ami január 6-ig tart. Ezért különösen szomorú, hogy az idei esztendő is háborúval telt. A Vatikán folyamatosan a béke pártján áll, csakúgy, mint a magyar kormány. Most pedig Donald Trump amerikai elnöknek van egy értelmes és jó javaslata a háború lezárására.

De megjegyezte azt is, hogy látni a föderalista terveket a brüsszeli vezetők részéről, akik egy Európai Egyesült Államokat akarnak létrehozni, brüsszeli hatalmi központtal. A frakcióvezető szerint ehelyett a kölcsönös tisztelet és az együttműködés alapján a nemzetek jövőjét kellene erősíteni.

A politikus fontosnak tartja a kereszténydemokrata értékek megjelenését és megvédését, amit a Fidesz–KDNP-kormány az intézkedéseivel tovább erősített. 

Magyarországon választások lesznek jövőre. Sajnos a választási kampány nem mindig hozza ki a legjobbat az emberekből, de mindenkinek nyugalmat és békességet ajánlanék

– fogalmazott.

 

Borítókép: Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

