Simicskó István: Egy kiszámíthatatlan világban kell kiszámíthatónak lenni!

– Európa sorsát tekintve nagyon fontos, történelmi jelentőségű időszakban vagyunk. A világ folyamatos változásban, mozgásban van, szinte úgy érezhetjük, hogy csak a kiszámíthatatlanság kiszámítható, az eddig észszerűnek és normálisnak gondolt dolgokra mondják azt más országok, hogy rossz és teljesen irracionális, már-már tébolynak vélt gondolkodásra azt, hogy jó. Minden a feje tetejére állt körülöttünk, és a csatáinkat ezen a nehezített pályán kell nap mint nap megvívnunk – fogalmazott a lapunknak adott év végi interjúban Simicskó István.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője. Fotó: Ladóczki Balázs

A KDNP frakcióvezetője megjegyezte, hogy a parlamenti munkában igen aktív időszakon vannak túl. Több nagy jelentőségű, a családok, a gyermekek védelmével összefüggő jogszabályt is elfogadtak 2025-ben, amelyek benyújtói között kereszténydemokrata országgyűlési képviselők is szerepeltek. Elsőként említette az alaptörvény tizenötödik módosítását, amely többek közt kimondja, hogy Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött érdekközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az ember férfi vagy nő. Az anya nő, az apa férfi.

Úgy gondoltuk, hogy ezek a szabályok társadalmunk alapjai és magától értetődők, de ellenzéki oldalról mégis sok kritikát, sőt támadást váltottak ki. De szintén a fiatalok védelme érdekében hangsúlyoztuk az alaptörvényben, hogy Magyarországon a kábítószer előállítása, használata, terjesztése, népszerűsítése tilos

– fogalmazott a politikus.

Fontos KDNP-s javaslatokat fogadott el az Országgyűlés

Simicskó István kitért arra is, hogy az utóbbi időben egyre több tudományosan alátámasztott kritika fogalmazódott meg az energiaitalokkal kapcsolatban, amelyek a fiatalok fogyasztási szokásai miatt komoly kockázati tényezővé léptek elő.

Ezzel a helyzettel kezdeni kellett valamit, ezért az Országgyűlés elfogadta a gyermekek egészségének megőrzéséről szóló törvényt is, amelyet Latorcai János, Hollik István és Nacsa Lőrinc képviselőtársammal együtt nyújtottunk be még tavaly, hogy megvédjük a fiatalokat az energiaitalok túlzott fogyasztásának káros hatásaitól. A törvény megtiltja az energiaitalok értékesítését, illetve kiszolgálását a tizennyolc év alattiaknak, és ennek betartására szankciókat állapít meg

– folytatta a kereszténydemokrata frakcióvezető.