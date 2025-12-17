Hivatalos: Duplájára nő az ingyenes készpénzfelvétel összeghatára februártól

Rendkívüli

Most már biztos, hogy az eddigi duplájára, havi 300 ezer forintra nő a bankkártyás készpénzfelvétel díjmentességének az értékhatára februártól, a vonatkozó jogszabályt is kihirdették. A kormány korábban alkotmányos védelmet adott a készpénzhasználatnak.

2025. 12. 17. 6:55
Illusztráció Fotó: Shutterstock
Február elsejétől duplájára, 300 ezer forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel felső határa – derül ki a legutóbbi Magyar Közlönyben megjelent új törvénymódosításból. A lehetőség havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik és csak egy bankszámlához kapcsolható, ugyanúgy mint az eddigi ingyenes készpénzfelvétel esetében. A két ingyenes tranzakció bármely magyarországi ATM-nél végrehajtható, nem kell a saját bank készülékét keresni. Szintén fontos kitétel, hogy a bankok a készpénzfelvétel műveletenkénti értékhatárát nem vihetik 150 ezer forint alá. Erre a kikötésre azért lehetett szükség, mert a pénzintézetek sok esetben korlátozzák az idegen kártyával egy tranzakció keretében felvehető összeget.

A Magyar Bankszövetség bírálta a módosítást, mivel a bankautomatáknál történő készpénzfelvételi tranzakciókat 0,9 százalékos tranzakciós illeték terheli, amit a bankoknak, illetve más csatornákon keresztül nyilván az ügyfeleknek kell megfizetniük – írja a BiztosDöntés.hu. Amennyiben az ügyfél teljesen kihasználja a törvényben biztosított feltételeket, a banknak az eddigi 1 350 forint tranzakciós illeték helyett 2 700 forintot kell befizetnie havonta egyetlen folyószámla után. Ez a tendencia viszont akár meg is fordulhat az előttünk álló időszakban, hiszen a havi 300 ezer forintos limit bevezetésével sokan dönthetnek úgy, hogy az eddiginél több készpénzt vesznek fel a számlájukról. Utóbbi csoportba tartozhat például a nyugdíjasok egy része, vagy azok a kártyabirtokosok, akiknek ugyan bankszámlára érkezik a jövedelmük, de nem szívesen vásárolnak bankkártyával.

Amint lapunk korábban beszámolt , Orbán Viktor még a 2025 elején tartott évértékelőjében szabadságkérdésnek nevezte a készpénzhez való jogot, amely „nem szokás, hanem jog”. A kormányfő úgy fogalmazott: igazi, kézzel fogható biztosíték csak a készpénz lehet. – Pozitív választ adunk arra a képviselői indítványra, amely alkotmányban garantálná a készpénzhez való jogot – jelentette be a miniszterelnök. Simicskó István korábban leszögezte: fontosnak tartják, hogy a készpénzhasználat Magyarországon akár a legfelső törvényi szinten, akár az alaptörvényben rögzített módon is védelmet kapjon. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


