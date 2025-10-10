Nemzeti emlékhely lehet a Dóm és a Dóm tér

Klebelsberg Kuno születésének 150. évfordulója alkalmából az Országgyűlés a 2025-ös évet Klebelsberg Kuno-emlékévvé nyilvánította. Az emlékév részeként, hagyományteremtő céllal, a magyar és határon túli, magyar nyelvű általános és középiskolás tanulók számára hirdettek kétfordulós Kárpát-medencei Emlékversenyt.

Fotó: Gémes Sándor / Délmagyar

A rendezvényt a Klebelsberg Központ, a Szegedi Tankerületi Központ, a Szeged-Csanádi Egyházmegye, a Gál Ferenc Egyetem és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark közösen rendezte – írja a Délmagyar.

300 iskola diákjaiból kerültek be a döntőbe a legjobbak

Az emlékverseny célja, hogy a tanulók önálló ismeretszerzés, kutatás segítségével megismerjék Klebelsberg Kuno korábbi vallás- és közoktatásügyi miniszter életét, munkásságának történelmi jelentőségét, oktatási és kulturális örökségét, különös figyelmet fordítva arra, hogyan alakította át a magyar közoktatást és kultúrát. Az első fordulóra 300 iskolából érkeztek nevezések.

Itt egyebek mellett a diákoknak egy kisfilmet kellett forgatniuk egy korabeli testnevelésóráról, drámapedagógiával és forráskutatással is kellett foglalkozniuk, levelet írtak Klebelsberg nevében Bethlen István miniszterelnöknek a népoktatás bővítéséről, előkészítettek egy tantervreformot, kongresszusi felszólalást írtak a sportuszodák finanszírozásának szükségességéről, de interaktív digitális idővonalat és művészeti alkotást is készítettek.

Az eredmények alapján választották ki azt a 10-10, négyfős csapatot általános és középiskolás korosztályban, amelyek a döntőt vívták Ópusztaszeren pénteken. A csütörtök esti megnyitó ünnepséget a Szegedi Dómban tartották. A több mint kétórás ceremónián a köszöntő beszédek mellett néptánc, tűzzsonglőr-bemutató, kórusének, orgonajáték, minikoncert és vers is színesítette a programot.

Az eseményen Salgó László Péter, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal főispánja bejelentette, hogy Mihálffy Béla országgyűlési képviselő a parlament elé vitte azt a kezdeményezést, hogy a Dóm és a Dóm tér nemzeti emlékhely legyen.

Ezzel jogilag is oda kerülhetnek, ahová a szegediek szívében már tartoznak

– mondta.