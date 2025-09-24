Nemzeti emlékhely lehet a szegedi Dóm tér + videó

– A szegedi dóm és a Dóm tér Szeged lelke. Ezért büszkén nyújtottam be az Országgyűlés elé a javaslatot, hogy a szegedi dómot és a Dóm teret nemzeti emlékhellyé nyilvánítsuk. Azt gondolom, hogy ez a tér nem csupán az itt álló épületek együttese, hanem Szeged szellemi és lelki megújulásának örök jelképe – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Mihálffy Béla.

A szegedi kormánypárti országgyűlési képviselő emlékeztetett, hogy Klebelsberg Kunó, a legendás kultuszminiszter itt valósította meg álmát: hogy a Trianon utáni nemzedék ne csüggedjen el, hanem erőt merítsen és a kard helyett a kultúrában találja meg a magyar jövő biztosítékát.

– A szegedi dóm és a Dóm tér közel száz éve őrzi a hit, a kultúra és a nemzeti összetartozás üzenetét. Nemzedékek sorának adott hitet, tudást és erőt, és ma is arra tanít bennünket, hogy a nemzeti kultúra és a közös hit a magyarság fennmaradásának záloga. Így mostantól méltó helyére kerülhet, oda, ahová szívünk és történelem régóta odasorolja – fogalmazott Mihálffy Béla.