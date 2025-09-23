Tánc, költészet és hagyomány: színes évadot hirdet a Magyar Nemzeti Táncegyüttes

Alvó szegek címmel debütál november 12-én a Nemzeti Táncszínházban a Magyar Nemzeti Táncegyüttes új bemutatója. Zsuráfszky Zoltán legújabb premierje nem pusztán egy táncelőadás, hanem intellektuális kihívás: a mozdulat és a vers dialógusa. A darab a költészet mélyrétegeiből indul, és mozdulatokban teljesedik ki. A december 2-án is látható műsorban Nagy László, Vörösmarty Mihály, Arany János, Radnóti Miklós és Pilinszky János költészete szólal meg, Kiss Ferenc, Rossa László és Szarka Tamás zenéjével összefonódva. Az Alvó szegek egyszerre emlékezés és újrateremtés: klasszikussá vált koreográfiák mellett új művek szőnek hidat múlt és jelen között. A magyar költészet örök érvényű kérdései testet öltenek a mozdulatban, a néptánc hagyományai pedig a mai világ dilemmáival találkoznak.

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes A hűtlen feleség című bűnügyi táncdrámával indította az évadot. Fotó: Csudai Sándor

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes új évada

Közleményükben leírták, hogy az évadot A hűtlen feleség című bűnügyi táncdráma pécsi vendégszereplésével indították. A székely népballadára épülő, szenvedélyekkel és drámai erővel átszőtt előadás október 22-én a Szegedi Nemzeti Színházban, decemberben pedig ismét a Müpa színpadán lesz látható.

Szerdán Egerben vendégszerepel a társulat a Betyárvilág című táncszínjátékkal, amely legendás betyárok történeteit idézi meg. A fiatalokat szólítja meg szeptember végén a Müpában a Végvárak, vitézek című produkció, amelyet Fekete István A koppányi aga testamentuma ihletett.

Október végén pedig műsorra kerül a Nemzeti Színházzal közös produkció, az Egri csillagok is, amelyben a táncegyüttes művészei teremtik meg a Gárdonyi-regény színpadi világát. A múlt évadban mutatták be a Zsuráfszky Zoltán nevével fémjelzett Élő Táncarchívum sorozat legutóbbi darabját, amelyet Sánta Gergő, a táncegyüttes tánckarvezetője rendezett. A dél-alföldi Viharsarok tánckultúráját bemutató előadás október elején lesz ismét látható. Október 11-én a Néprajzi Múzeumban tánccal és zenével kísért viseletbemutatóval várják a közönséget. A tájegységek közötti utazás során az együttes szakmai vezetője, Zs. Vincze Zsuzsa kalauzolja végig a közönséget.

A Nemzeti Színházban október 25–26-án lesz látható az Esthajnal, amely a cigány kultúra zenei és táncos hagyományait idézi meg Szarka Tamás autentikus cigányzenére épülő dallamaival, Vidnyánszky Attila rendezésében és Zsuráfszky Zoltán koreográfiájával. December 11-én Régi tánc, új nemzedék címmel hét kiemelkedően tehetséges fiatal koreográfus mutathatja meg a Magyar Nemzeti Táncegyüttes segítségével újszerű látásmódját a Nemzeti Táncszínházban.

Karácsonyhoz közeledve pedig ismét a Nemzeti Színház színpadára kerül a Csíksomlyói passió, amely szintén Zsuráfszky Zoltán és Vidnyánszky Attila közös alkotása. Az új év első produkciója, a Kezdődik a farsang! január 24-én a Müpa színpadán hoz karneváli hangulatot: vidám szokások, virtuóz táncok és színes zenei világ várja a közönséget.