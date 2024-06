Győzedelmeskedhet a szerelem a szabadságvágy felett?

A darabot Makszim Gorkij 1892-ben írt, Makar Csudra című elbeszélése és Emil Loteanu A cigánytábor az égbe megy című, 1976-os filmje ihlette. A cigány Rómeó és Júliaként is emlegetett alkotásban azonban ezúttal nem a két család, sőt még csak nem is az egymással szemben álló társadalmi rétegek közötti ellentét válik a konfliktus legfőbb forrásává. A vándorcigánytábor közösségén belül születik meg a tragédiával végződő szerelem, amelynek rabságából csakis a halál lehet a kiút. A szerelem és a szabadság, a kötöttség és a szárnyalás közötti ellentét válik a büszke, megzabolázhatatlan cigány fiú, Lojko Zobar és a mindenkit elbűvölő, boszorkányos szépségű cigány lány, Esthajnal végzetévé. Szenvedélyesen, sólymokként tépik egymás húsát, miközben a szerelem legszebb örömeit is megélik együtt.

A szerelem válik a büszke, megzabolázhatatlan cigány fiú és a mindenkit elbűvölő, boszorkányos szépségű cigány lány végzetévé. Fotó: Cseke Csilla

Egyszerre fájdalmas és gyönyörökkel teli tehát az a történet, amelyet Szarka Tamás ezúttal zenés színdarabként keltett életre, és amelyhez már korábban megkomponálta azt a roma népi gyökerekből táplálkozó autentikus zenei anyagot, amelyet 2022-ben a Margitszigeten és a MOM Kulturális Központban megtartott lemezbemutató koncerteken már megismerhetett a közönség.

A darab nézőit egy felkavaró, ugyanakkor szépséges érzelmi utazás várja, amely során a szívet tépő fájdalmat hol szenvedélyes, mindent elsöprő életöröm, temperamentum és szabadságvágy, hol pedig könnyed, anekdotikus hangvételű humor egészíti ki. Azonban még ezek a könnyednek ható pillanatok is rétegzett tartalommal telítettek, számos szívhez, lélekhez és elméhez szóló gondolatot, üzenetet közvetítenek a nézőknek.

Bodrogi Gyula színművész a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosai között. Fotó: Cseke Csilla

A szerelmi dráma mellett a társadalmi csoportok közötti ellentétek, a kisebbségként való létezés kérdése is fontos szerepet játszik majd a magával ragadó, erőteljes színészi alakításokban gazdag előadásban.

Az intenzív érzelmeket hordozó dallamok és szövegek hatása a szenvedélyes, szemkápráztató és lendületes táncprodukciók, illetve a mesékbe és mondákba illő látványvilág által válik még teljesebbé. Ezek éppolyan tökéletes harmóniába olvadnak össze egymással, mint az előadásban közreműködő társulatok és művészek produkciói. A magával ragadó történet ugyanis a Nemzeti Színház társulatának, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tagjainak és a Karaván Színház művészeinek közös produkciójaként kel majd életre.

Az előadás rendezője Vidnyánszky Attila, társrendezője és koreográfusa Zsuráfszky Zoltán, díszlettervezője Galambos Péter, jelmeztervezője Zs. Vincze Zsuzsa. Makar Csudra karakterét Blaskó Péter, Esthajnalt Katona Kinga és Martos Hanga, szerelmét, Lujko Zobart pedig Berettyán Nándor és Herczegh Péter kelti életre.

A további főbb szerepekben többek között Rácz Józsefet, Séra Dánielt, Nyári Oszkárt, Nagy Marit, Bodrogi Gyulát és Szarvas Józsefet köszöntheti majd a közönség.