Magyar siker a locarnói fesztiválon

A kanadai–magyar koprodukcióban készült Blue Heron című film nyerte el a legjobb elsőfilm díját a 78. Locarnói filmfesztiválon - közölte a produkció elkészítését támogató Nemzeti Filmintézet vasárnap. A díjakat szombat este adták át a svájci seregszemlén.

2025. 08. 17. 14:00
Romvári József, a legendás díszlettervező unokája, Sophy Romvari első egész estés filmje jövőre lesz látható itthon a Mozinet forgalmazásában.

Forrás: NFI

 

A Blue Heron nyolcéves főhőse és családja az 1990-es évek végén új otthonba költözik a Vancouver-szigetre. Az új kezdetet azonban egyre veszélyesebb események zavarják meg, amelyek a család legidősebb gyermekéhez köthetők. A Sophy Romvari író-rendező elsőgenerációs bevándorló családjáról szóló film izgalmas időkezelést, személyes hangvételt, néhol dokumentarista megoldásokat alkalmaz. A főhős szüleit magyar színészek, Réti Iringó és Tompa Ádám játsszák.

A Blue Heron vezető producere Ryan Bobkin, aki korábban a hazánkban forgatott Infinity Pool című Brandon Croenberg-film associate producereként járt Magyarországon. Magyar koproducere, Osváth Gábor (Boddah) nevéhez fűződik a Balaton Method című zenés film, a Nagykarácsony című közönségsiker, és a közelmúlt nemzetközileg is kiemelkedő sikereket elért animációs rövidfilmjei, köztük az Annecy-fődíjas Amok és a Cannes-ban Arany Pálmát nyert 27. A Blue Heron a Canada Council for the Arts (CCA), a Telefilm Canada New Dawn programja és a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült.

A filmet Kanadában forgatták, a vágást követően az utómunka teljes egészében idehaza készült, olyan közreműködőkkel, mint Lukács Péter Benjámin sound designer, Ternyik Máté fényelő és Berger Dániel VFX supervisor.

A locarnói filmfesztivál augusztus 6. és 16. között 224 mozgóképet mutatott be a világ minden tájáról. A nagy presztízsű seregszemle – Berlin, Cannes és Velence mellett – egyike a Nemzetközi Produceri Szövetség, a FIAPF által A kategóriásnak minősített 14 nemzetközi filmfesztiválnak.

 

 

