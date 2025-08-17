Magyar siker a locarnói fesztiválon

Romvári József, a legendás díszlettervező unokája, Sophy Romvari első egész estés filmje jövőre lesz látható itthon a Mozinet forgalmazásában.

Forrás: NFI

A Blue Heron nyolcéves főhőse és családja az 1990-es évek végén új otthonba költözik a Vancouver-szigetre. Az új kezdetet azonban egyre veszélyesebb események zavarják meg, amelyek a család legidősebb gyermekéhez köthetők. A Sophy Romvari író-rendező elsőgenerációs bevándorló családjáról szóló film izgalmas időkezelést, személyes hangvételt, néhol dokumentarista megoldásokat alkalmaz. A főhős szüleit magyar színészek, Réti Iringó és Tompa Ádám játsszák.

A Blue Heron vezető producere Ryan Bobkin, aki korábban a hazánkban forgatott Infinity Pool című Brandon Croenberg-film associate producereként járt Magyarországon. Magyar koproducere, Osváth Gábor (Boddah) nevéhez fűződik a Balaton Method című zenés film, a Nagykarácsony című közönségsiker, és a közelmúlt nemzetközileg is kiemelkedő sikereket elért animációs rövidfilmjei, köztük az Annecy-fődíjas Amok és a Cannes-ban Arany Pálmát nyert 27. A Blue Heron a Canada Council for the Arts (CCA), a Telefilm Canada New Dawn programja és a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült.

A filmet Kanadában forgatták, a vágást követően az utómunka teljes egészében idehaza készült, olyan közreműködőkkel, mint Lukács Péter Benjámin sound designer, Ternyik Máté fényelő és Berger Dániel VFX supervisor.