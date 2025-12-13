révész bulcsúviadalshoot outkaylan patelsznúker

Megdöntötte saját rekordját a Shoot Outon, mégsem boldog Révész Bulcsú

Már a harmadik fordulót rendezték meg az angliai Blackpoolban zajló, Shoot Out elnevezésű sznúkerversenyen. A magyar résztvevő, Révész Bulcsú már harmadszor állt asztalhoz a viadalon, melyen ezúttal megdöntötte eddigi legjobbját, ám a világranglistán 86. helyen álló 18 éves magyar sznúkeres így sem jutott be a legjobb 16 közé.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 17:51
Révész Bulcsú kikapott a Shoot Out harmadik fordulójában Kaylan Patel ellen
A Shoot Out egy különleges verseny, mert minden mérkőzés egyetlen nyert frame-ig tart, ráadásul minden parti legfeljebb tízperces lehet úgy, hogy a játékosoknak az első öt percben minden egyes lökést 15 másodpercen belül végre kell hajtaniuk, a második öt percben pedig erre már csak tíz másodpercük van. Az első magyar profi sznúkeres, a világranglistán 86. Révész Bulcsú harmadszor szerepelt ezen a viadalon: két éve az első, tavaly pedig a második körben búcsúzott. Most bejutott a harmadik fordulóba, ám ott amatőr ellenfele, Kaylan Patel legyőzte őt. Abszolút nincs szégyenkezni valója a 18 éves játékosnak, aki a mostani teljesítményével ezer fontot nyert.

Révész Bulcsú megdöntötte eddigi legjobbját a Shoot Out-on, de sajnos ez sem volt elég ahhoz, hogy bejusson a legjobb 16 közé
Révész Bulcsú sajátos rekordja, ami nem ért továbbjutást

A Shoot Outon az is teljesen egyedi a sportág más versenyeihez képest, hogy itt a nézők hangosan szurkolhatnak. Nos, ez inkább feldobta a magyar sznúkerest, aki pályafutása során először jutott be ezen a viadalon a legjobb 32 közé.

  1. forduló: az angol Ashley Carty elleni 70-7-es siker,
  2. forduló: a walesi Liam Davies elleni 52-9-es győzelem
  3. forduló: az angol Kaylan Patellel szemben 15-2-es vereség.

Az Eurosport közvetítése alapján láthatták a nézők, hogy mindkét játékos nagyon nehezen tudott megindulni, sőt egyáltalán pontot szerezni. Az utolsó percekben Patel be tudott lökni sorozatban néhány golyót, ami megpecsételte Bulcsú sorsát.

Révész Búlcsú győzelme Ashley Carty ellen:


 

