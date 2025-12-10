Révész Bulcsút bekiabálásokkal próbálták zavarni, mégis magabiztos győzelmet aratott + videó

Révész Bulcsú szerda este a Shoot Out első fordulójában lépett asztalhoz. A különleges sznúkertornán a mérkőzések egyetlen, maximum tízperces frémből állnak, az egész Shoot Out mindössze négy nap alatt lezajlik. A verseny abból a szempontból is szokatlan, hogy a nézőktől nem fegyelmezett csendet várnak el, s az angliai közönség az angol Ashley Carty ellen Révész Bulcsút meg is próbálta bekiabálásokkal megzavarni.

Révész Bulcsú nem hagyta, hogy kizökkentse a közönség a Shoot Out első fordulójában (Fotó: Kurucz Árpád)

A magyar játékos azonban a szokatlan körülmények ellenére nem remegett meg.

Shoot Out: Révész Bulcsú a második fordulóban

Bár az első golyót Carty lökte be, az angol nem tudott komolyabb bréket építeni. Révész Bulcsú annál inkább, s bár annak a csodának a közelében sem járt, amit két éve ellenére ért el a tornán Shaun Murphy, magabiztosan jutott tovább.