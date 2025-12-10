Révész BulcsúAshley Cartysznúker

Révész Bulcsút bekiabálásokkal próbálták zavarni, mégis magabiztos győzelmet aratott + videó

Révész Bulcsú ismét bejutott a Shoot Out második fordulójába. Az első magyar profi sznúkeres a különleges, villámmeccsekből álló torna első körében idén az angol Ashley Carty ellen győzött 65-7-re. Révész Bulcsú pénteken folytatja szereplését a tornán.

Koczó Dávid
2025. 12. 10. 21:23
Révész Bulcsú magabiztos győzelmet aratott a snooker Shoot Out első fordulójában Ashley Carty ellen
Révész Bulcsú magabiztos győzelmet aratott a Shoot Out első fordulójában Ashley Carty ellen Fotó: Kurucz Árpád
Révész Bulcsú szerda este a Shoot Out első fordulójában lépett asztalhoz. A különleges sznúkertornán a mérkőzések egyetlen, maximum tízperces frémből állnak, az egész Shoot Out mindössze négy nap alatt lezajlik. A verseny abból a szempontból is szokatlan, hogy a nézőktől nem fegyelmezett csendet várnak el, s az angliai közönség az angol Ashley Carty ellen Révész Bulcsút meg is próbálta bekiabálásokkal megzavarni.

Révész Bulcsú nem hagyta, hogy kizökkentse a közönség a snooker Shoot Out első fordulójában
Révész Bulcsú nem hagyta, hogy kizökkentse a közönség a Shoot Out első fordulójában (Fotó: Kurucz Árpád)

A magyar játékos azonban a szokatlan körülmények ellenére nem remegett meg.

Shoot Out: Révész Bulcsú a második fordulóban

Bár az első golyót Carty lökte be, az angol nem tudott komolyabb bréket építeni. Révész Bulcsú annál inkább, s bár annak a csodának a közelében sem járt, amit két éve ellenére ért el a tornán Shaun Murphy, magabiztosan jutott tovább.

A tíz percet sem kellett végigjátszania Révésznek, Carty 65-7-nél kezet nyújtott.

Az egyre jobb formát mutató Révész Bulcsú legközelebb pénteken lép asztalhoz, akkor a legjobb 32 közé jutás lesz a tét a Shoot Outon.

 

