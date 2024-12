Révész Bulcsú stílusos befejezése a különleges sznúkertornán

Révész Bulcsú másodszor szerepelhet a Shoot Out elnevezésű, egyedi lebonyolítású profi sznúkerversenyen. A viadalon hosszú meccsek helyett egyetlen frém dönt a párharcok továbbjutójáról, s az is legkésőbb tíz perc után véget ér. A gyors játék alapelvárás, a villámmeccsek első felében tizenöt, a másodikban tíz másodperc áll rendelkezésre egy-egy lökésre. Révész Bulcsú tavaly, még amatőrként Shaun Murphy ellen szenvedett vereséget a Shoot Out első fordulójában, idén viszont a tizenhét éves magyar játékos győzelemmel rajtolt, immár az első magyar sznúkerprofiként jutott a pakisztáni Farakh Ajaib elleni sikerrel a második fordulóba, ahol a kínai Fan Cseng-ji (Fan Zhengyi) volt az ellenfele.

Révész Bulcsú, az első magyar profi sznúkeres a Shoot Out nevű versenyen is tudott meccset nyerni. Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Tavaly Révész történelmi meccsen szerepelt a tornán, igaz, annak módjáról lemondott volna, Murphy csodát mutatott be ellene.

Idén nem kapott a tavalyihoz hasonló nehéz sorsolást Révész, s a pakisztáni Farakh Ajaib ellen össze is jött a siker.

A második fordulóban, a legjobb harminckettő közé jutásért a kínai Fan Cseng-ji volt Révész Bulcsú ellenfele péntek délután. Papíron Fan volt az esélyes, de persze a Shoot Out többek között azért is különleges, mert a szokatlan lebonyolítás miatt sokkal többször születnek váratlan eredmények, mint a hagyományos tornákon.

Fan karrierjének legnagyobb sikere a 2022-es European Masters megnyerése volt, akkor a döntőben a sznúker legnagyobb legendája, Ronnie O’Sullivan ellen győzött.

A Shoot Out második fordulójában Fan 18-as brékkel nyitott, majd a közönség kinevette a játékvezetőt, aki sokáig kereste a rózsaszín golyó megfelelő helyét az asztalon.