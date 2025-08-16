Három friss szög az EU koporsójában

Szándékosan, irányítottan vezetik Európát, az egész judeo-hellén-keresztény kultúrát a megsemmisülésbe, vagy simán csak ennyire ostobák, buták az Európai Unió vezetői? Kétségkívül kecsegtető volna az első lehetőségre tippelni, teret engedve mindenféle, nem is annyira elrugaszkodott összeesküvés-elméletnek, ám mégis inkább az utóbbi a valószínű: ezek tényleg ennyire hülyék.

Persze ennek számos jelét régóta látjuk már. A tömeges migráció támogatása, a problémák szőnyeg alá söprése, a kritikus hangok stigmatizálása, ellehetetlenítése… Ezeket évek óta tapasztaljuk, sokszor a saját bőrünkön. Az ukrán háború finanszírozásában vállalt dicstelen szerep, a patologikus moralizálás, a geopolitikai realitások figyelmen kívül hagyása, az országok saját lakosságával való szembefordulás mind a brüsszeli központ, mind az egyes kormányok részéről... Ezek az egyszerre katasztrofális és felháborító megnyilvánulások is évek óta velünk vannak.

Az elmúlt körülbelül egy hónap során azonban zsinórban hozott három olyan döntést az unió, amelyekkel önmagukban is lábon lőtte volna magát. Így együtt a hárommal pedig végképp.

Sajnos tényleg megállapíthatjuk most már nemcsak azt, amit régóta mondanak a józanul gondolkodók, hogy az Európai Unió a saját sírját ássa; hanem azt is, hogy elővették a koporsót, és kinyitották a halott számára. Aki mutat még ugyan életjeleket, akár még állítja is magáról, hogy köszöni, jól van, de közben karikásak a szemei, sápadt, köhög, prüszköl.

Talán még meg is lehetne gyógyítani, de ehelyett inkább mérget itatnak vele, amitől aztán hamarosan valóban kimúlik. Így be lehet majd tuszkolni a koporsóba. Mindazok nagy megelégedésére, akik finanszírozzák ezeket az ócska, macskajancsi bábfigurákat Brüsszelben meg Strasbourgban.

De mi is ez a három saját kezűleg okozott sérülés, amiket az EU ejtett magán az elmúlt hónapban?

Az egyik egy már hónapok óta lappangó vagy inkább burjánzó daganat az unió testé­ben. Neve is van: CSDDD. Corporate Sustainability Due Diligence

Directive, azaz: vállalati fenntarthatósági átvilágítási irányelv.

Az EU, illetve annak végrehajtó szerve, az Európai Bizottság irányelvek, azaz direktívák mentén kormányoz. Születik egy irányelv, amit aztán az egyes tagállamok kormányainak végre kell hajtaniuk, bele kell építeniük az adott ország jogalkotásába. A ­CSDDD-t alkalmazni kell minden olyan vállalatra, amely üzleti tevékenységet folytat az EU területén vagy az EU bármely tagállamával.