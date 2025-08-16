idezojelek
Vélemény

Három friss szög az EU koporsójában

ÉN CSAK LEÍRTAM… – A kontinens vezetőinek hiányzik a józan esze, a politikai realitásérzéke és a hitelessége.

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
Cikk kép: undefined
Európai UnióKaja KallasKínahatáskör 2025. 08. 16. 5:40
Fotó: Anadolu via AFP

Szándékosan, irányítottan vezetik Európát, az egész judeo-hellén-keresztény kultúrát a megsemmisülésbe, vagy simán csak ennyire ostobák, buták az Európai Unió vezetői? Kétségkívül kecsegtető volna az első lehetőségre tippelni, teret engedve mindenféle, nem is annyira elrugaszkodott összeesküvés-elméletnek, ám mégis inkább az utóbbi a valószínű: ezek tényleg ennyire hülyék.

Persze ennek számos jelét régóta látjuk már. A tömeges migráció támogatása, a problémák szőnyeg alá söprése, a kritikus hangok stigmatizálása, ellehetetlenítése… Ezeket évek óta tapasztaljuk, sokszor a saját bőrünkön. Az ukrán háború finanszírozásában vállalt dicstelen szerep, a patologikus moralizálás, a geopolitikai realitások figyelmen kívül hagyása, az országok saját lakosságával való szembefordulás mind a brüsszeli központ, mind az egyes kormányok részéről... Ezek az egyszerre katasztrofális és felháborító megnyilvánulások is évek óta velünk vannak.

Az elmúlt körülbelül egy hónap során azonban zsinórban hozott három olyan döntést az unió, amelyekkel önmagukban is lábon lőtte volna magát. Így együtt a hárommal pedig végképp. 

Sajnos tényleg megállapíthatjuk most már nemcsak azt, amit régóta mondanak a józanul gondolkodók, hogy az Európai Unió a saját sírját ássa; hanem azt is, hogy elővették a koporsót, és kinyitották a halott számára. Aki mutat még ugyan életjeleket, akár még állítja is magáról, hogy köszöni, jól van, de közben karikásak a szemei, sápadt, köhög, prüszköl. 

Talán még meg is lehetne gyógyítani, de ehelyett inkább mérget itatnak vele, amitől aztán hamarosan valóban kimúlik. Így be lehet majd tuszkolni a koporsóba. Mindazok nagy megelégedésére, akik finanszírozzák ezeket az ócska, macskajancsi bábfigurákat Brüsszelben meg Strasbourgban.

De mi is ez a három saját kezűleg okozott sérülés, amiket az EU ejtett magán az elmúlt hónapban?

Az egyik egy már hónapok óta lappangó vagy inkább burjánzó daganat az unió testé­ben. Neve is van: CSDDD. Corporate Sustainability Due Diligence 

Directive, azaz: vállalati fenntarthatósági átvilágítási irányelv. 

Az EU, illetve annak végrehajtó szerve, az Európai Bizottság irányelvek, azaz direktívák mentén kormányoz. Születik egy irányelv, amit aztán az egyes tagállamok kormányainak végre kell hajtaniuk, bele kell építeniük az adott ország jogalkotásába. A ­CSDDD-t alkalmazni kell minden olyan vállalatra, amely üzleti tevékenységet folytat az EU területén vagy az EU bármely tagállamával.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha beírjuk a gugliba, megkapjuk a hivatalos porhintést: A direktíva célja, hogy a vállalatok felelősségteljesebben működjenek az emberi jogok és a környezet védelmében. Kötelezi a vállalatokat arra, hogy azonosítsák, megelőzzék és enyhítsék az emberi jogokra és a környezetre gyakorolt negatív hatásaikat. Az irányelv bevezetésének célja, hogy egységes keretet teremtsen a fenntarthatósági átvilágításra az EU-ban, és elősegítse a fenntarthatóbb gazdasági működést.

Szóval emberi jogok, környezet, fenntarthatóság, blabla. Persze alapvetően jó és fontos dolgok. De közben az egyik legfőbb emberi jog, a szólásszabadság egyre jobban sérül Nyugat-Európában; a környezetvédelem jegyében atomerőműveket zárnak be és szénbányákat nyitnak helyettük; a fenntarthatóság jelszava alatt pedig betiltják a műanyag szívószálat, és helyette több ezer kilométerről odaszállított, bambuszból készültet kell használni. A politikai vezetők mindenféle pótcselekvésekkel nehezítik a vállalatok működését, hogy erényt fitogtatva mutogathassák, milyen jó emberek ők. Az euró­pai vállalatok versenyképessége a fasorba’ sincs ma már sem az amerikaiakéhoz, sem a kínaiakéhoz képest. Pedig mindkét helyen nagyon komoly technológiákat fejlesztettek ki és fejlesztenek egyre komolyabbakat a környezetterhelés csökkentésére. De ezt épp az innováció támogatásával teszik, nem pedig öncélú korlátozásokkal.

És amikor az EU a bürokratikus őrületeit más országokra, azok cégeire is ki akarja terjeszteni, akkor jön az önlábonlövés (más kifejezést is lehetne használni, de tekintettel vagyok az olvasók kifinomult lelkivilágára). Ezt láthattuk most a kőolaj és a földgáz kapcsán. Az európai gazdaságok sikerét, termelékenységét biztosító orosz olajról és gázról kiderült, hogy az gonosz, diktatórikus, kellemetlen és büdös, ezért helyette szabad és demokratikus gáz után kellett nézni. Olyan liberális fellegvárakban sikerült megtalálni, mint Azerbajdzsán vagy Katar. A direktíva azonban, mint üzleti partnerekre, rájuk is vonatkozik.

Így a katari olajcégek számára is kötelező volt a kitermelési, feldolgozási, szállítási folyamat során az emberi jogi és környezetvédelmi megfelelés, az ilyen kérdések kivizsgálása, feltárása és jelentése az EU illetékes hatóságainak. A katari energiaügyi miniszter azonban levelet írt az Európai Bizottságnak, hogy körülbelül hagyják őket békén ilyen marhaságokkal, és inkább nem szállítanak akkor gázt az EU-nak, hanem eladják azt máshol a világban, van rá bőven kereslet. Erre az EU engedményeket tett, két évig nem érvényesíti Katarral szemben az irányelvet, de azért fenntartja. Szóval ki is fújni a levegőt, meg benn is tartani. (Erre is ismer további, csodálatos hasonlatokat a magyar nyelv, de most is az olvasók kifinomult fantáziájára bízom.)

Mindezzel az a fő baj, hogy maga az irányelv is egy elhibázott pótcselekvés, de azzal, hogy fenntartják, de mégsem, a gyengeségüket is megmutatják, és nagyon rossz tárgyalási pozícióba helyezik magukat. Keménykednek, de aztán amikor az apró Katar azt mondja: nem, akkor máris visszakoznak, és kivételeket, engedményeket tesznek. 

Teljes hitel- és arcvesztés. Innentől senki nem veszi őket komolyan – joggal.

A másik katasztrofális döntést Kínával kapcsolatban hozták. Július elején Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője találkozott Vang Ji kínai külügyminiszterrel. Kallasnak az a fantasztikus ötlete támadt, hogy kihasználja az alkalmat, és kioktatja Kínát az európai értékekből, illetve követeli, hogy hagyjanak fel Oroszország támogatásával az ukrán háborúban. Vang nem kért a kioktatásból, és a kínai küldöttség tagjaitól származó információk szerint állítólag soha korábban nem látták még ilyen mérgesnek, mint akkor.

A hónap végén aztán Ursula von der Le­yen és Hszi Csin-ping kínai elnök találkoztak, ünnepélyes keretek között, az Európai Unió és Kína közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulóján. És Ursulánk itt is emberi jogokból, demokráciából leckéztette Kínát, valamint közölte, hogy az Oroszországnak nyújtott támogatása a legfontosabb, legproblémásabb ügy jelenleg az EU és Kína kapcsolatában. 

Na, ezután történt meg az óriási blamázs: a háromnapos találkozó egynaposra rövidült, az EU küldöttségét pedig egyetlen kínai vezető sem búcsúztatta formálisan, protokoll szerint, hanem fölrakták őket egy buszra, és irány a reptér. Újabb teljes megaláztatás.

És aztán jött az újabb találkozó: ezúttal Donald Trump amerikai elnök várta Von der Leyent Skóciában, a privát golfpályáján. Nem elment hozzá Brüsszelbe, nem semleges helyszínen találkoztak, hanem magához rendelte. Ursula odament és megsemmisült. Kötöttek egy megállapodást, mely szerint az EU nem vet ki vámokat az amerikai termékekre, az USA-ba exportált európai termékeket viszont tizenöt százalékos vámtarifa sújtja. (Von der Leyenék szánalmas magyarázata az európai lakosoknak: örüljünk, hogy nem 50, mert akár ennyi is lehetett volna.) Emellett vállalta, hogy 750 milliárd dollár értékben vásárol az EU energiát az Egyesült Államoktól, 600 milliárdot fektetünk be közvetlenül ottani gazdasági tevékenységekbe, és hasonló nagyságrendű összegért veszünk fegyvereket amerikai gyártóktól. (Amely fegyverek nagy részét aztán Ukrajnának adjuk.)

Hamar kiderült a probléma, hogy Ursula asszonynak és a bizottságnak semmiféle felhatalmazása nincs ilyesmire. A fegyverek vásárlása nem uniós hatáskör, erre az EU-nak forrása sincsen. Ezeket a tagállamoknak kell megvásárolnia. Tehát eldöntötte, hogy majd Németország, Svédország, Portugália stb., és nem utolsósorban Magyarország is, ha akar, ha nem, fegyvereket vásárol az USA-tól, és ha akarja, ha nem, azok egy részét átadja Ukrajnának. 

Két nap múlva ebből is visszakozott, és azt nyilatkozta, hogy a fegyvervásárlási ígéret teljesülését az Európai Unió nem tudja garantálni. Tehát ismét megbízhatatlan, komolyanvehetetlen partnernek bizonyult.

Több európai ország vezetője is jelezte, hogy a megállapodások elfogadhatatlanok. És valószínűleg Trump is tisztában volt vele, hogy a tagállamok nem fogják benyelni. De sikerült megmutatni az EU jelenlegi igazi arcát. Hogy egy szovjet típusú bürokrá­ciává vált, amely ráerőlteti magát a tagállamokra, de közben semmilyen érdemi előnyt nem ad. Balos, illetve egyéb ellenzéki újságírók, kognitív képességekkel küzdő youtuberek, Facebook- és TikTok-huszárok számára: nem, nem azt mondtam, hogy az EU egyenlő a Szovjetunióval. Hanem hogy a politikai vezetése jelenleg ugyanolyan ­autoriter bürokratikus eszközöket alkalmaz. (Katonákat valóban nem küld ránk, mert nincsenek is neki.)

Számos európai ország és ezek vezetői egyre kevesebb lelkesedést mutatnak a közös Európa iránt. Brüsszeli források szerint már a kormányfők is csak kötelességből ülnek az Európai Tanács ülésein. Már rég nem arról van szó, hogy mindenki egyetértene mindenben, és Magyarország az örök renitens, amely mindig vétózik. Hanem már mindenkiben ott az érdektelenség, a fásultság, hogy ez a projekt nem hozta azt, amit reméltünk tőle.

Miközben akár hozhatná is – ha kompetens, józan gondolkodású, realista vezetői lennének. De a mostaniaknak hiányzik a józan esze, a politikai realitásérzéke. A hitelességüket pedig elvesztették. A felsorolt három üggyel végképp.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekKaja Kallas

Három friss szög az EU koporsójában

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekpropaganda

Szeressétek a gyerekeket!

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekkárolyi mihály

Magyar Péter korunk Károlyi Mihálya

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekOrbán Viktor kormányfő

A választás tétje a béke, a nyugalom

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópa

Tényleg közel az idő…

Bayer Zsolt avatarja

Óriási takarításra van szükség, szellemi-lelki fertőtlenítésre, másképpen soha nem szabadulunk meg ettől a pestistől…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu