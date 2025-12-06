Az elit célja a totális tudatmódosítás

Hogyan befolyásolják a gondolatainkat? Úgy, hogy az érzelmeinkre, indulatainkra ható üzenetekkel bombáznak minket a médián, a tömegkommunikáció különböző eszközein keresztül. Valószínűleg nagyjából ez az egyszerű, gyors válasz, vagy valami hasonló fogalmazódhat meg mindannyiunkban a fenti kérdésre. De nincs-e valami ennél is mélyebb oka mindannak, ahogyan gondolkodunk?

Szándékosan használom ezt a megfogalmazást: „ahogyan gondolkodunk”, nem pedig azt, hogy „amit gondolunk”. Mert az emberek befolyásolása, a tömegek manipulációja alatt általában ezt értjük. Hogy el akarják helyettünk dönteni, mit gondoljunk, mi legyen a véleményünk egy adott kérdésben, és ebbe az irányba terelnek, ennek megfelelően kondicionálnak bennünket. És persze a felszínen ez így is van. Csakhogy így a manipulációs eszközöket újra és újra alkalmazni kell minden egyes kérdésben, ami a tömegeket befolyásolni akarók számára fontos. Legyen szó akár gazdasági óriásvállalatokról, akár politikai szereplőkről, akár a szórakoztató- és tudatiparról. És persze, ha nem vagyunk menthetetlenül naivak, ignoránsak vagy simán csak buták (hogy ennél sértőbbek senki irányába se legyünk), akkor azt is tudjuk, hogy ezek között a különböző szereplők között nyilvánvalóak az összefonódások is. (Összefoglaló néven elitnek, vagy egyre inkább világelitnek szoktuk hívni őket.)

Ha ez az elit biztosítani akarja a kontrollt a tömegek fölött, akkor újabb és újabb kampányokra, narratívaépítésre, befolyásolási akciókra van szükségük, hogy mindig mindenben azt gondoljuk, amit ők szeretnének.

De mi van akkor, ha már túlléptek ezen? Ha rájöttek, hogy ebből egy csomót „megspórolhatnak”? Méghozzá úgy, hogy

már nem azt befolyásolják, amit gondolunk, hanem azt, ahogyan gondolkodunk. Mert ez már egy mélyebb, fundamentálisabb szint. Ha már azt sikerül irányítani, hogy az emberek hogyan gondolkodjanak, akkor annak már gyakorlatilag egyenes következménye, hogy mit fognak gondolni.

Amikor a „hogyan gondolkodunk?” kérdés merül fel, ott már az emberi természetet vizsgáljuk, vagy még pontosabban: az ember viszonyát a világhoz, amiben él. És ebben alapvetően két megközelítést lehet elkülöníteni. Az egyik szerint az ember a világot kizárólag az érzékszervein keresztül ismeri, ismerheti meg. Tulajdonképpen magát az embert is így definiálja. (Most nyilván nem a biológiai jellemzéséről van szó, hanem az emberről mint társadalmi lényről.) Akit különböző impulzusok, ingerek, behatások, benyomások érnek, és ezekre reagál. És a világot megérteni is csak az érzékszervein keresztül képes. Azoknak az információknak a segítségével, amelyek ezeken az érzékszerveken keresztül eljutnak az agyba. Ahol aztán az agy feldolgozza a kapott információkat, és kialakítja belőlük a gondolatot. Azt, AMIT gondolunk. A „HOGYAN gondolkodunk?” kérdésre ez a megközelítés azt a választ adja, hogy úgy gondolkodunk, ahogy az agyunk az érzékszerveken keresztül kapott impulzusokat feldolgozza, és gondolatokat szintetizál belőlük. Vagy máshogy fogalmazva: a sok-sok különböző ingert gondolatokká redukálja.

A másik megközelítés szerint az emberi agy tulajdonképpen egy mikrokozmosz, Isten univerzumának kicsinyített mása. És mint ilyen, maga is képes „teremteni”. Természetesen komoly korlátokkal; az embert Isten a saját képmására teremtette, de hozzá hasonlóvá semmilyen más lény nem képes válni.

(Ebből sok baja is adódott már azoknak, akik mégis ezt hitték – akár a szellemvilágban, akár a fizikaiban. De ez egy másik írás témája lenne, úgyhogy most elengedjük.) Ám még csak hívő kereszténynek sem kell lenni, sőt még csak vallásosnak sem (bármilyen vallásról is legyen szó) ahhoz, hogy találkozzunk „a gondolat teremtőereje” kifejezéssel. A pszichológiában, de még a holisztikus orvostudományban is gyakran előkerül. Az emberi agy tehát magától is képes gondolatokat szülni, nincs szüksége ehhez semmilyen külső, érzékszervi ingerre. Vagyis gondolatokat képes manifesztálni. Illetve a gondolataiból indukálódnak aztán az ingerek.