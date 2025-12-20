Kalandozás a „migránsgettóban”

Molenbeek – a nevet valószínűleg sokan ismerik, hallották már. Ez Brüsszel agglomerációjának egyik települése, de ha gyakorlatiasan nézzük, akkor a belga főváros egyik külső kerülete. De még csak nem is annyira külső, mint mondjuk Pesterzsébet és Káposztásmegyer, vagy még csak nem is mint Zugló, hanem nagyjából olyan távolságra van a belvárostól, mint Újbuda. Néhány metrómegálló mindössze. Mégis, egy másik világ…

A köztudatban no-go zónaként, terroristák Mekkájaként szerepel, ahova turistaként nem ajánlatos bemenni. Itt tervezték meg jó tíz évvel ezelőtt mind a brüsszeli, mind a párizsi terrortámadásokat, és az utóbbi egyetlen túlélője, Salah Abdeslam is itt bujkált, mielőtt elkapták és lesittelték.

(Ő is szóba kerül abban a videóban, amit „A valóság ezer darabja” sorozatban készítettem, az Origo YouTube-csatornáján megtekinthető: «https://www.youtube.com/watch?v=hP1jAIG-orc&t=5s»). Nem véletlenül képzelünk tehát valami olyasmit, hogy amint belépünk, leütnek, kirabolnak, megerőszakolnak (nőt, férfit, kecskét, bárkit…), vagy ha valami csoda folytán ép bőrrel megússzuk, akkor is mellényre vagy derékövre szerelt bombákkal járó terroristákat, esetleg egymással kardozó harcosokat láthatunk az utcán.

Ennyire azért nem eszik forrón. Ugyanakkor mégis? Elmondom, miért. Mert a fent leírt, elképzelt állapot a valóságban nyilvánvalóan tarthatatlan lenne. Ilyen Mad Max-szintű anarchia és erőszak a világon sehol nincs, még Addisz-Abebában, Johannesburg vagy Rio de Janeiro nyomornegye­deiben, de még Mogadishuban sem. Sőt, még Londonban is jobb a helyzet…

De viccen kívül, ha egy európai nagyvárosban ilyen állapotok uralkodnának, ott azért lenne a hatóságoknak indoka, felhatalmazása, a helyi lakosoknak pedig igénye arra, hogy nagyszabású „kipucolást” rendezzenek. Molenbeek azonban nem drogtanya, nem bandaháborús terület. (Malmö esetében az utóbbit már nem lehetne ilyen határozottan állítani, de ez egy másik történet.) Sőt, a város(rész) vadul igyekszik levakarni magától a rossz imidzset; most épp a 2030-as Európa kulturális fővárosa címre pályázik. (Tudják, amit egy-egy évben általában két-három város kap meg, 2010-ben Pécs, 2023-ban pedig Veszprém is köztük szerepelt.) Molenbeek fő érve: igazi multikulturális hely, ahol remekül megvannak egymás mellett népek, kultúrák, vallások.