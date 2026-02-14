idezojelek
Százéves terv Európa elpusztítására

A Muszlim Testvériség fizetett ügynökökön keresztül veri szét a nyugati társadalmakat.

Jeszenszky Zsolt
Mi van, ha azt mondom, létezik egy százéves terv a Nyugat elpusztítására? És pláne mi van, ha azt mondom, ebből ötven már eltelt, és minden a terv szerint halad?

Bizonyára sokan hallottak már a Muszlim Testvériségről. Úgy hangzik, mint valami jótékonysági szervezet? Hát nem az. Körülbelül száz éve indult Egyiptomban, és egy nagyon furcsa, hibrid csoportosulás. Egyszerre alapul A cion bölcseinek jegyzőkönyvén, a XX. század első felében kialakult európai nácizmuson és az iszlám lehető legradikálisabb értelmezésén. Legfőbb küldetésük, létezésük legfőbb célja Izrael és a nyugati demokratikus országok között viszályt teremteni, Izraelt elszigetelni, és elpusztítani a zsidókat mindenütt a világon. És felhasználni az antiszemitizmust a Nyugat meggyengítésére és megosztására.

Először megszabadulni a „kis sátántól”, Izraeltől, majd pedig megszabadulni a „nagy sátántól”, az Egyesült Államoktól. És az összes nagy európai, demokratikus nemzettől. Száz év alatt megdönteni a demokratikus államrendet, és mindenütt iszlám törvényeket bevezetni.

És bármennyire is tűnik ez nehezen hihetőnek, de ha megnézzük, a stratégiai céljaikat eddig nagy sikerrel végrehajtották. Mi meg jól elaludtunk itt nyugaton.

És hogyan hajtják végre ezeket a célokat? Főleg egy közel-keleti törpeállamon keresztül. Amelynek kevesebb, mint 350 ezer lakosa van. Mégis több pénzt ad általános oktatásra Nagy-Britanniában, Kanadában, felsőfokú oktatásra az USA-ban, mint bármilyen más ország a világon. Jótékonyságból?

 Önzetlenségből? Dehogy. Ez az úgynevezett „soft power”. Amikor egy hatalom nem katonai eszközökkel érvényesíti a világban az érdekeit. Tipikus példa az Egyesült Államok számára a hollywoodi filmek vagy a McDonald’s – ezeken keresztül képesek évtizedek óta befolyásolni az emberek gondolkodását a világ minden pontján. És ugyanezt a soft powert alkalmazza hihetetlen sikerrel ez a törpeállam: Katar.

Az iszlámban van az úgynevezett baia, a hűségeskü. A katari uralkodócsalád egy ilyen baián keresztül követi mindenben a Muszlim Testvériség útmutatásait, minden vallási előírását, vallásjogi döntéseit, azaz a fatvákat. Mértékadó becslések szerint a katariak összesen egybillió, azaz ezermilliárd dollárnyi forrást használnak arra, hogy egyetemek, médiaszereplők, politikai vezetők együttműködését megvásárolják. Valódi céljuk a nyugati demokratikus világ szétverése. Persze, ezt így nem mondják ki – maximum néhány felbátorodott imám, akik már régóta valahol nyugaton élnek, és egy-egy adott várost vagy városrészt sikerült teljesen átalakítaniuk, így már bátran fel is vállalják, hogy ez a cél. De általában ravaszabbul csinálják.

Nézzük a Hamászt. Ami a Muszlim Testvériség palesztin szárnya. El akarják pusztítani Izraelt és a zsidókat. Fel akarják számolni a demokráciát és a nyugati, demokratikus berendezkedésű államokat. Végtelenül szexisták, a nőket teljes alárendeltségben akarják tartani. A homoszexuális embereket meg akarják gyilkolni. Bármifajta kisebbségi jogokat el akarnak törölni, csakis az egységes iszlám törvényt, a saríát érvényessé tenni.

2023. október 7-én, amikor a Hamász fegyveresei rátámadtak Izraelben a fesztiválozó fiatalokra, és a környék településein élő családokra, megöltek és elraboltak nem csak izraelieket, de többek között amerikai és brit állampolgárokat is. Ehhez képest egészen megdöbbentő, hogy nagynevű, híres, patinás brit és amerikai egyetemeken, ahonnan elvileg a legokosabb, legműveltebb koponyák jönnek ki, a nyugati demokratikus világ fontos polgárai, a Ha­mászt támogatják. Egy antidemokratikus, vulgáris, kegyetlen terrorszervezetet, amely a halál kultúráját vallja magáénak. Akik el akarják pusztítani a demokráciát, Amerikát, Európát. Ausztráliát, Kanadát. Angliát, Franciaországot, Olaszországot és ne legyenek illúzióink, Magyarországot is. Mindenkit, szép sorjában.

Az egyetemeket már régóta uralja a radikális baloldal. Csak most már Katar és a Muszlim Testvériség (is) finanszírozza azokat a tanárokat, akik oktatják, befolyásolják a diákok most már második generációját arra, hogy elpusztítsák a saját országukat. A saját kultúrájukat. Rémisztő? És ez sajnos Magyarországon is itt van. Kétségtelenül nem olyan erős, mint tőlünk nyugatabbra. De ha megkérdeznénk random száz egyetemistát, nagyon félő, hogy a többségük azt hiszi, hogy a palesztinok szerencsétlen áldozatok. És Izrael népirtást követ el.

Húsz-harminc évvel ezelőtt a britek pontosan ugyanazt mondták, amit most sokan gondolhatnak Magyarországon. Hogy jó, jó hát vannak ilyen fura esetek, de nem kell ettől félni, nincs semmilyen komoly veszély, ezek összeesküvés-elméletek, a társadalmunk ellen tud állni, kitermeli az immunválaszt. Hát látjuk, mennyire termelte ki. Iqbal Mohamed brit parlamenti képviselő például nyíltan elmondja nem csak azt, hogy az unokatestvérek közötti házasság jó dolog, de azt is, hogy Birminghamben, Londonban és az egész országban be kell vezetni a saríát.

De ezekről a problémákról nem szabad beszélni. Nagy-Britanniában napi harminc letartóztatás történik azért, mert valaki valamit mondott az interneten. Ezek a brit rendőrség saját adatai! Az emberek már félnek, és saját magukat is cenzúrázzák. Nehogy iszlamofóbiával vádolja őket a közbeszédet teljesen uraló liberális elit.

Az iszlamofóbia szót is egyébként maga a Muszlim Testvériség találta ki. Közösen az iszlám forradalmi rezsimmel Iránban. Mert az a helyzet, hogy ezek a nyugati demokráciák ellen összeesküdött muszlim állami és egyéb szervezetek nagyon jól ismernek minket. Ismerik a nyelvünket, a kultúránkat, az életszemléletünket, az egyetemeink és más intézményeink, illetve a politikai rendszerünk működését. És nagyon jól tudják, hogyan kell a nyugati emberek gondolkodását és viselkedését befolyásolni. Mi pedig sajnos nem tudunk róluk semmit. Nem figyeltünk, nem foglalkoztunk velük, tagadtunk, homokba dugtuk a fejünket. Pedig fontos, hogy ismerjük, tisztában legyünk a céljaikkal, és hogy ők hogyan működnek.

Persze lehetne vitatkozni, hogy mennyi rendes muszlim ember van, köztük orvosok, akik életeket mentenek, akár itt Magyarországon is. És lehet, hogy ők tényleg nem kövezik meg a nőket és nem dobálják le az emeletről a melegeket. Meg a gazdag közel-keleti olajállamok lakói, a szaúdiak vagy az emírségekben élők nem késelik meg a pénzüket ott elköltő európai turistákat. De ha a vezető imám, a főmufti vagy kicsoda egyszer azt mondaná nekik, hogy most ez a feladat, előre, hű muszlimok, halál a hitetlenekre és mindazokra is, akik nem harcolnak a hitetlenek ellen, akkor vajon mit tennének ezek a „rendes muszlimok”? Az a baj, hogy nem tudjuk. De ők ismernek minket, jól ismerik, és ki tudják találni a gondolkodásunkat. És ki is tudják használni. Mi meg csak bízunk, remélünk, naivak vagyunk, elalszunk. 

Aztán lehet, hogy föl sem ébredünk, mert mire felébrednénk, halottak vagyunk.

Ez egy olyan társadalom és kultúrkör, egy olyan civilizáció, ami a tekintélyen, a felkent személyek utasításain alapul. A próféta a legmagasabb tekintély, de az ő örökösei, a vallási vezetők szintén megkérdőjelezhetetlen tekintélyek. És ezt nevelik bele a hívekbe egészen kicsi koruktól. Hogy amit ők mondanak, azt a Korán mondja. Amit a Korán mond, azt a próféta mondta. Amit a próféta mondott, az Allahtól jön. Tehát a vallási vezető, az imám utasításait minden körülmények között követni kell, mindig engedelmeskedni kell neki.

A saját csapdánkba esünk: azt gondoljuk, hogy más kultúrák is ugyanazon értékek alapján működnek. Nem. Ott a kulturális mintáink, a mi értékeink senkit sem érdekelnek. Mi viszont nem kritizálhatjuk az ő kulturális mintáikat. Mert az rasszizmus meg iszlamofóbia.

Igen, van az éremnek egy másik oldala, és legyünk tárgyilagosak. Az előbb már említett gazdag olajállamokban – legalábbis jelenleg, nyilvánosan, és Katar kivételével – nem látjuk a radikalizmus jeleit. Sőt, épp ellenkezőleg. Jordániában, az emírségekben, Szaúd-Arábiában, Egyiptomban betiltották a Muszlim Testvériséget. Az USA-ban két államban, ahol a legaktívabbak voltak, Floridában és Texasban minősítették őket terrorszervezetnek. Országosan csak egyes tagszervezeteiket.

Na melyik kontinensről nem esett szó? Igen, Európáról. Az egyetlen európai ország, ahol a Muszlim Testvériséget hivatalosan terrorszervezetként tartják nyilván, Oroszország. 

Az Európai Unió vezetőinek viszont semmi problémája velük.

Nekünk, magyaroknak nyilván lenne, de hála Istennek, nálunk még nem igazán aktívak. De Brüsszelt, úgy látszik, nem zavarják. Brüsszel nagyon vigyáz, nehogy iszlamofóbnak nevezzék!

Míg a nyugati értelmiség tehát a fasizmusnak egy sajátos, iszlamista formáját támogatja, lehet, hogy a közel-keleti muszlim vezetőknek és az ottani lakosságnak valóban elege lett ebből a halálkultuszból? És hogy megszabaduljanak a radikális elemektől, ideküldik őket nekünk? És mi meg ölelgetjük őket, és a béke vallásáról beszélünk, míg ők kiröhögnek minket a konferenciáikon? Eléggé így fest a dolog.

És ha egyes muszlim országokban látunk is némi deradikalizációt, normalizálódást, ezt csak úgy tudják kivitelezni, hogy autoritárius rezsimek működnek, attól még, hogy nem szélsőséges fundamentalisták, nincs szabadság, nincs demokrácia. Épp az elnyomás az egyetlen eszköz, hogy kontroll alatt tudják tartani a radikálisaikat. 

Ilyen elnyomást mi Európában sohasem szeretnénk. Még azért se, hogy féken tartsuk vele az iszlám radikalizmust. És megint csak, ezt ők is tudják, mert ismernek minket. És jól ki is használják. A Muszlim Testvériség fizetett ügynökökön és – Lenin szóhasználatával élve – hasznos idiótákon keresztül veri szét szép lassan a nyugati társadalmakat.

A nyugati országok nemcsak befogadtak több millió bevándorlót, hanem sosem kérdezték meg őket a véleményükről, a nyugati demokratikus értékekhez való viszonyulásukról. És a mai napig nem teszik. Kivéve, és ez érdekes, elsőként Németország vezette be, de csak tavalytól, hogy az állampolgársági vizsgánál egy ilyen tesztet is kötelező kitölteni. Mondjuk, ez túl kevés, túl későn, de legalább valami.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

