Százéves terv Európa elpusztítására

Mi van, ha azt mondom, létezik egy százéves terv a Nyugat elpusztítására? És pláne mi van, ha azt mondom, ebből ötven már eltelt, és minden a terv szerint halad?

Bizonyára sokan hallottak már a Muszlim Testvériségről. Úgy hangzik, mint valami jótékonysági szervezet? Hát nem az. Körülbelül száz éve indult Egyiptomban, és egy nagyon furcsa, hibrid csoportosulás. Egyszerre alapul A cion bölcseinek jegyzőkönyvén, a XX. század első felében kialakult európai nácizmuson és az iszlám lehető legradikálisabb értelmezésén. Legfőbb küldetésük, létezésük legfőbb célja Izrael és a nyugati demokratikus országok között viszályt teremteni, Izraelt elszigetelni, és elpusztítani a zsidókat mindenütt a világon. És felhasználni az antiszemitizmust a Nyugat meggyengítésére és megosztására.

Először megszabadulni a „kis sátántól”, Izraeltől, majd pedig megszabadulni a „nagy sátántól”, az Egyesült Államoktól. És az összes nagy európai, demokratikus nemzettől. Száz év alatt megdönteni a demokratikus államrendet, és mindenütt iszlám törvényeket bevezetni.

És bármennyire is tűnik ez nehezen hihetőnek, de ha megnézzük, a stratégiai céljaikat eddig nagy sikerrel végrehajtották. Mi meg jól elaludtunk itt nyugaton.

És hogyan hajtják végre ezeket a célokat? Főleg egy közel-keleti törpeállamon keresztül. Amelynek kevesebb, mint 350 ezer lakosa van. Mégis több pénzt ad általános oktatásra Nagy-Britanniában, Kanadában, felsőfokú oktatásra az USA-ban, mint bármilyen más ország a világon. Jótékonyságból?

Önzetlenségből? Dehogy. Ez az úgynevezett „soft power”. Amikor egy hatalom nem katonai eszközökkel érvényesíti a világban az érdekeit. Tipikus példa az Egyesült Államok számára a hollywoodi filmek vagy a McDonald’s – ezeken keresztül képesek évtizedek óta befolyásolni az emberek gondolkodását a világ minden pontján. És ugyanezt a soft powert alkalmazza hihetetlen sikerrel ez a törpeállam: Katar.

Az iszlámban van az úgynevezett baia, a hűségeskü. A katari uralkodócsalád egy ilyen baián keresztül követi mindenben a Muszlim Testvériség útmutatásait, minden vallási előírását, vallásjogi döntéseit, azaz a fatvákat. Mértékadó becslések szerint a katariak összesen egybillió, azaz ezermilliárd dollárnyi forrást használnak arra, hogy egyetemek, médiaszereplők, politikai vezetők együttműködését megvásárolják. Valódi céljuk a nyugati demokratikus világ szétverése. Persze, ezt így nem mondják ki – maximum néhány felbátorodott imám, akik már régóta valahol nyugaton élnek, és egy-egy adott várost vagy városrészt sikerült teljesen átalakítaniuk, így már bátran fel is vállalják, hogy ez a cél. De általában ravaszabbul csinálják.