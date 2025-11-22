Tisza-jelöltek: a selejt bosszúja

Ede és Mancika: Latabár Kálmán és Ruttkai Éva. Ők szerepelnek az 1951-ben készült, A selejt bosszúja című rövidfilm-vígjátékban. Kedves kis történet, happy enddel a főhősök számára; de most nem róluk lesz szó.

A kifejezést 2002-ben használták, több alkalommal is a Fidesz politikusai, és úgy általában az akkori jobboldali véleményvezérek – hogy ezzel a divatos, mai kifejezéssel éljek, ami persze akkor még messze nem létezett. (Ahogy a terminológiát létrehozó közösségi oldalak sem.) Talán Kövér László lehetett az első, aki egy parlamenti felszólalásában a selejt bosszújáról beszélt, de többen is beszéltek így a hatalomba akkor visszakerült posztkommunistákról, Kerényi Imrétől Csurka Istvánig, ha emlékeim nem csalnak.

Az eredeti filmben azok a selejtek állnak bosszút a főszereplőn, amelyeket ő maga hozott létre.

2002-ben viszont egy olyan selejt állt bosszút, amely selejtet épp felszámolni igyekezett 1998 és 2002 között az akkori Fidesz vezette kormány. Azt a selejtet nem a Fidesz hozta létre. A posztkommunisták végig itt voltak velünk, rendszerváltozás ide vagy oda.

Olyannyira itt voltak végig, hogy 1990-ben hiába győzött váratlanul az MDF, az ezáltal kapott sokk kiheverése mindössze néhány napot vett igénybe számukra. Ez alatt a néhány nap alatt még olyan is előfordult, hogy egy-egy jó kommunista káder kiugrott az ablakon, de nagyon ritka eset volt az ilyen. A legtöbbjük nagyon gyorsan észrevette, hogy semmilyen félnivalója nincs. Nemhogy elszámoltatás nem lesz itt, de még a vagyonuk, gazdasági érdekeltségeik is mind sértetlenül megússzák. Sőt privilegizált helyzetük akár még erősödhet is. Mindezt garantálta számukra a látszólag harsány antikommunista, valójában full neobolsevik, társutas SZDSZ. Akik ráadásul jól be voltak kötve a már akkor erős nyugati globalista körökbe. Nagyszerű szimbiózis alakult ki már 1990-ben a posztkommunisták és a liberálisok között. Ami aztán 1994-ben, az MSZP–SZDSZ-kormány megalakulásával hivatalos pecsétet is kapott.

Az 1998-as Fidesz–FGKP–MDF-győzelem újabb meglepetést ugyan okozott, de sokkot már nem. Még pár napra sem. A „klasszikus” és a neobolsevikok szövetsége – a ’90 és ’94 közötti tapasztalatokból kiindulva – úgy vélte, most is minden ugyanúgy marad. Szűk parlamenti többség és a de jure végrehajtói hatalom ugyan a jobboldal kezében, de minden más területen – az erőszakszervezetektől a gazdasági pozíciókon át a médiáig – garantált a lehengerlő baloldali fölény. Ehhez képest meglepte őket, hogy Orbán Viktor és kormánya, bár akkor még jóval szűkebb lehetőségekkel, mozgástérrel, alacsonyabb politikai felhatalmazással, de ehhez képest meglepő hatékonysággal pozíciókat foglalt, és komoly eredményeket ért el nemcsak a pártállami nómenklatúra örökségének, de az egész posztkommunista hálózatnak a felszámolása terén. Magyarán: lefőtt a kávé, elvtársak – érezhették úgy jó páran.

Amikor aztán 2002-ben vissza tudtak jönni a hatalomba, volt bennük egy erős bosszúvágy. Mert ki lettek pöckölve olyan helyekről, ahol úgy érezték, nekik alanyi és kizárólagos joguk ott lenni. Elsősorban a gazdasági és a kulturális területek döntéshozói pozícióiban, a média irányításában, a leginkább releváns intézmények élén.

Ezért aztán pillanatok alatt nemcsak leváltottak mindenkit, de a koncepciós eljárások során széles körű megfélemlítés is zajlott.