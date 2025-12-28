Itt az amerikai nyilatkozat a tűzszünetről

Marco Rubio amerikai külügyminiszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra sürgette a két felet, hogy tartsák tiszteletben a harcok leállításáról szóló egyezség feltételeit, valamint teljes mértékben hajtsák végre a korábban Malajziában megkötött átfogó békemegállapodás pontjait.

Az amerikai külügyminiszter a békés rendezést sürgette (Fotó: AFP)

A két dél-kelet-ázsiai ország közötti határvita miatt december 7-én kiújult fegyveres összecsapásokban a hivatalos bejelentések szerint Thaiföld oldalán 44 civil és 26 katona halt meg, míg Kambodzsa oldalán csak a civil áldozatok számát közölték, ami 30 halott és 90 sebesült. A harcok elől a határ két oldalán több százezer embert evakuáltak az elmúlt hetekben.