Itt az amerikai nyilatkozat a tűzszünetről

Az Egyesült Államok üdvözölte a Thaiföld és Kambodzsa között ismét megszületett tűzszünetet, ami a határkonfliktus újbóli lezárását célozza. Az amerikai külügyminiszter kiemelte: be kell tartani a megállapodás részleteit.

2025. 12. 28.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra sürgette a két felet, hogy tartsák tiszteletben a harcok leállításáról szóló egyezség feltételeit, valamint teljes mértékben hajtsák végre a korábban Malajziában megkötött átfogó békemegállapodás pontjait.

Az amerikai külügyminiszter a békés rendezést sürgette (Fotó: AFP)

A két dél-kelet-ázsiai ország közötti határvita miatt december 7-én kiújult fegyveres összecsapásokban a hivatalos bejelentések szerint Thaiföld oldalán 44 civil és 26 katona halt meg, míg Kambodzsa oldalán csak a civil áldozatok számát közölték, ami 30 halott és 90 sebesült. A harcok elől a határ két oldalán több százezer embert evakuáltak az elmúlt hetekben.

Üdvözölte az új thai-kambodzsai tűzszünetet Antonio Guterres ENSZ-főtitkár is, aki pozitív lépésnek nevezte az egyezséget az egy tartós béke megteremtése felé vezető úton, valamint a béke elérése érdekében tett diplomáciai erőfeszítésekért elismerését fejezte ki Malajzia, Kína és az Egyesült Államok felé.

Thaiföld és Kambodzsa miniszterelnöke idén október 26-án írt alá békemegállapodást a malajziai Kuala Lumpurban, Ibrahim Anwar maláj és Donald Trump amerikai elnök jelenlétében.



 

