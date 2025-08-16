Kunhalmi Ágnesről arcpirító titok derült ki, felrobbantotta az internetet

Kunhalmi Ágnestől megszokhattuk, hogy minden megszólalása tartogat valami meghökkentőt. No nem politikai értelemben véve, sokkal inkább a paródia-, humorvonalon. Most sem volt ez másképpen.
A szocialista politikus ezúttal a Facebook-oldalán öntötte ki a szívét:
„Nem érdemes lebecsülni a Fideszt és Orbánt, mert nagy küzdő. Ebben a rendszerben a választás akkor van megnyerve, ha az új miniszterelnököt megszavazza az új parlamenti többség. Nem szabad megosztani az ellenzéki szavazóbázist – nem a pártokra gondolok, hanem a szavazókra. Mert ez óhatatlanul szavazói csoportok lemorzsolódásához vezet. Minden, az ellenzéki táborban egymásnak küldött méltatlan és lekezelő üzenet, bohócfej, egymásnak történő üzengetés az ellenzéki szavazók megosztottságát erősíti és elmélyíti, amely egyedül a Fidesznek kedvez – sőt ebből él –, és egyben csökkenti a kormányváltás esélyét.”
A szocialisták stand-up humoristájának elkeseredett, utolsó segélykiáltása volt ez a megszólalás. Hogy miért született ez a gondolatmenet azon kívül, hogy fél attól, hogy mégsem lesz kormányváltás, az ugyan nem derült ki, azonban a lényeget ismét sikerült megragadnia Ágnesnek.
A posztjából ugyanis kiderült az egyik titka, hogy bizony bohócfóbiája van, így nem valószínű, hogy Stephen King a kedvenc írója, hiszen Pennywise, a gonosz bohóc az ő teremtménye.
Mindenesetre kiadta az utasítást, óvakodni kell a bohócfejektől. Rossz hírem van: így még nagyobb a baj, mert bizony a baloldalon, ha valakiből sok van, az pont a bohóc politikus.
Borítókép: Kunhalmi Ágnes (Fotó: YouTube/képernyőkép)
