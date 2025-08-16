Kunhalmi Ágnesről arcpirító titok derült ki, felrobbantotta az internetet

A szocialisták stand-up humoristájának elkeseredett, utolsó segélykiáltása volt ez a megszólalás. Hogy miért született ez a gondolatmenet azon kívül, hogy fél attól, hogy mégsem lesz kormányváltás, az ugyan nem derült ki, azonban a lényeget ismét sikerült megragadnia Ágnesnek.

A posztjából ugyanis kiderült az egyik titka, hogy bizony bohócfóbiája van, így nem valószínű, hogy Stephen King a kedvenc írója, hiszen Pennywise, a gonosz bohóc az ő teremtménye.