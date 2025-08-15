Vitézy Dávid Karácsony Gergely torkának ugrott, áll a bál Budapesten

A Karácsony és a Magyar Péter által kézi vezérelt Tisza-csapat hibát hibára halmoz. Nincs rend, mára már ott tart a helyzet, hogy egymást is támadják.

Vitézy Dávid szerdán a Facebook-oldalán ugrott neki a főpolgármesternek:

„A Flórián téri felüljáró felújítása a vártnál hosszabb ideig tart és drágább lesz, emiatt a szerződést várhatóan módosítani kell, közölte a sajtóval ma a BKK. A hatályos szabályok szerint a BKK kiemelt közbeszerzéseinek ügyeiben a Fővárosi Közgyűlés bír döntési hatáskörrel. Ennek ellenére még a közlekedési szakbizottság tagjai is a sajtóból hallanak erről először. Itt tehát megint bűzlik valami. Ha nem volt megfelelő a felújítás előkészítése, az egy újabb csontváz a BKK Walter Katalin utáni szekrényében, ami a korábbi vezérigazgató távozása után borul ki - a súlyosan törvényellenes, százmillió bírságot kapott busztender és az Állami Számvevőszék szerint is szabálytalan tízmilliós prémiumok, és más szabálytalanságok mellett. Nem tudom, mi megy a háttérben, de a közgyűlési döntéshozók felé a transzparencia hiánya önmagában is gyanút keltő. Ez a sokadik eset, ahol Karácsony Gergely és a BKK a Közgyűlés háta mögött próbál intézni kiemelt jelentőségű gazdasági ügyeket.”