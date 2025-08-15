A Colin Farrell filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A fülke című izgalmas krimi szerezte meg, a negyedik helyezett egy izgalmas, feszült hangulatú thriller, a Gyilkos ösztön (Solace) lett. Ezen a héten már a bronzérmes mozival érkezünk, ami nem más, mint a legendás tévésorozat alapján készült Miami Vice című pörgős akciófilm.

3. Miami Vice (2006)

A Miami Vice című 2006-os krimi-thriller rendezője Michael Mann, aki olyan kultikus mozikat jegyez, mint a Szemtől szemben (Heat) vagy a Közellenségek (Public Enemies).

Michael Mann eredetileg teljesen új sztorit akart, de a forgatókönyv több ponton is tiszteleg a 80-as évekbeli sorozat előtt Fotó: Mafab.hu

A film a 80-as évek azonos című legendás tévésorozatának modern újraértelmezése, amelyben a főszerepeket Colin Farrell (Sonny Crockett) és Jamie Foxx (Ricardo Tubbs) alakítja. A produkció hatalmas költségvetéssel készült, és célja az volt, hogy a sorozat ikonikus stílusát a 21. századi akciófilmek realisztikus, nyers hangvételével ötvözze.

A történet

Sonny Crockett és Ricardo Tubbs, a miami rendőrség kábítószer-ellenes egységének nyomozói, beépülnek egy nemzetközi droghálózatba, hogy leleplezzék a bűnszervezet vezetőit.

Colin Farrell és Jamie Foxx a forgatás előtt rendőrségi kiképzésen vett részt Fotó: UIP–Duna Film

Miközben egyre mélyebbre merülnek a veszélyes alvilágban, Crockett tiltott románcba bonyolódik a kartell egyik kulcsfigurájával, Tubbs pedig személyes bosszúvágytól hajtva próbál kézre keríteni egy gyilkos bandát. A bevetés során mindketten kénytelenek szembenézni a határvonal elmosódásával törvény és bűn között.

Colin Farrell játéka

Colin Farrell Sonny Crockett szerepében visszafogott, mégis intenzív alakítást nyújt. Távol marad az eredeti sorozat Don Johnson-féle laza, karizmatikus stílusától, helyette egy sötétebb, komorabb Crockettet formál meg, akit belső vívódások és személyes kockázatok hajtanak.

Colin Farrell Sonny Crockett szerepében visszafogott, mégis intenzív alakítást nyújt Fotó: UIP-Duna Film

Farrell játékában finom gesztusokkal, feszült pillantásokkal és megfontolt, szikár párbeszédekkel teremti meg a karakter súlyát. A kemény külső mögött érzékenyebb, sebezhető oldal is felvillan, különösen a romantikus szálakban, ami árnyaltabbá teszi a figurát, és jól illeszkedik Michael Mann realista, nyers világához.

A fim zenéje

A Miami Vice zenéje különleges atmoszférát teremt, amely tökéletesen illeszkedik a film sötét, mégis vibráló hangulatához. Michael Mann rendező híres arról, hogy nagy figyelmet fordít a zenei aláfestésre, és itt is eklektikus válogatással dolgozott: a soundtrack ötvözi a modern elektronikus zenét, a rockot és a latin ritmusokat. Olyan előadók dalai hallhatók benne, mint Linkin Park, Audioslave, Moby, Mogwai és Nina Simone. A zene nemcsak kíséri a cselekményt, hanem aktívan formálja is a néző érzelmi élményét, erősítve a feszültséget és a film stílusos, melankolikus hangvételét.