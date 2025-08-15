Michael MannfilmfilmképJamie FoxxMiami Vice

Az öt legjobb Colin Farrell-film –  Miami Vice + videó

Titkos ügyletek, végzetes vonzalmak – ez a Miami Vice világa.

Csépányi Balázs
2025. 08. 15. 20:02
Fotó: UIP-Duna Film
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Colin Farrell filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A fülke című izgalmas krimi szerezte meg, a negyedik helyezett egy izgalmas, feszült hangulatú thriller, a Gyilkos ösztön (Solace) lett. Ezen a héten már a bronzérmes mozival érkezünk, ami nem más, mint a legendás tévésorozat alapján készült Miami Vice című pörgős akciófilm.

3. Miami Vice (2006)

A Miami Vice című 2006-os krimi-thriller rendezője Michael Mann, aki olyan kultikus mozikat jegyez, mint a Szemtől szemben (Heat) vagy a Közellenségek (Public Enemies). 

Colin Farrell
Michael Mann eredetileg teljesen új sztorit akart, de a forgatókönyv több ponton is tiszteleg a 80-as évekbeli sorozat előtt Fotó: Mafab.hu

A film a 80-as évek azonos című legendás tévésorozatának modern újraértelmezése, amelyben a főszerepeket Colin Farrell (Sonny Crockett) és Jamie Foxx (Ricardo Tubbs) alakítja. A produkció hatalmas költségvetéssel készült, és célja az volt, hogy a sorozat ikonikus stílusát a 21. századi akciófilmek realisztikus, nyers hangvételével ötvözze.

A történet

Sonny Crockett és Ricardo Tubbs, a miami rendőrség kábítószer-ellenes egységének nyomozói, beépülnek egy nemzetközi droghálózatba, hogy leleplezzék a bűnszervezet vezetőit. 

Colin Farrell
Colin Farrell és Jamie Foxx a forgatás előtt rendőrségi kiképzésen vett részt  Fotó: UIP–Duna Film

Miközben egyre mélyebbre merülnek a veszélyes alvilágban, Crockett tiltott románcba bonyolódik a kartell egyik kulcsfigurájával, Tubbs pedig személyes bosszúvágytól hajtva próbál kézre keríteni egy gyilkos bandát. A bevetés során mindketten kénytelenek szembenézni a határvonal elmosódásával törvény és bűn között.

Colin Farrell játéka

Colin Farrell Sonny Crockett szerepében visszafogott, mégis intenzív alakítást nyújt. Távol marad az eredeti sorozat Don Johnson-féle laza, karizmatikus stílusától, helyette egy sötétebb, komorabb Crockettet formál meg, akit belső vívódások és személyes kockázatok hajtanak. 

Colin Farrell
Colin Farrell Sonny Crockett szerepében visszafogott, mégis intenzív alakítást nyújt Fotó: UIP-Duna Film

Farrell játékában finom gesztusokkal, feszült pillantásokkal és megfontolt, szikár párbeszédekkel teremti meg a karakter súlyát. A kemény külső mögött érzékenyebb, sebezhető oldal is felvillan, különösen a romantikus szálakban, ami árnyaltabbá teszi a figurát, és jól illeszkedik Michael Mann realista, nyers világához.

A fim zenéje

A Miami Vice zenéje különleges atmoszférát teremt, amely tökéletesen illeszkedik a film sötét, mégis vibráló hangulatához. Michael Mann rendező híres arról, hogy nagy figyelmet fordít a zenei aláfestésre, és itt is eklektikus válogatással dolgozott: a soundtrack ötvözi a modern elektronikus zenét, a rockot és a latin ritmusokat. Olyan előadók dalai hallhatók benne, mint Linkin Park, Audioslave, Moby, Mogwai és Nina Simone. A zene nemcsak kíséri a cselekményt, hanem aktívan formálja is a néző érzelmi élményét, erősítve a feszültséget és a film stílusos, melankolikus hangvételét.

A klasszikus sorozatról…

Az eredeti Miami Vice egy 1984 és 1989 között futó amerikai bűnügyi televíziós sorozat volt, Michael Mann produceri felügyeletével. A széria középpontjában két miami nyomozó, Sonny Crockett (Don Johnson) és Ricardo Tubbs (Philip Michael Thomas) állt, akik beépülve próbálták felgöngyölíteni a város drog- és bűnszervezeteit. 

Colin Farrell
Sonny Crockett (Don Johnson) és Ricardo Tubbs (Philip Michael Thomas)  Fotó: Port.hu

A sorozat úttörőnek számított a vizuális stílus, a divat, a zene és az atmoszféra terén: ikonikus lett a pasztellszínű öltöny, a motorcsónakok és a naplementés Miami látképe, valamint a pop- és rockzenei betétek, amelyek erősen hozzájárultak a sorozat kultuszához.

Érdekességek a filmről

  • Michael Mann eredetileg teljesen új sztorit akart, de a forgatókönyv több ponton is tiszteleg a 80-as évekbeli sorozat előtt.
  • A film nagy részét valódi helyszíneken forgatták Miamiban, Haitin és Uruguayban, ami hiteles, dokumentarista jellegű hangulatot adott.
  • Colin Farrell és Jamie Foxx a forgatás előtt rendőrségi kiképzésen vett részt, hogy minél életszerűbben formálhassák meg karaktereiket.
Colin Farrell
Miami életérzés... Fotó: UIP–Duna Film
  • A produkció során többször is le kellett állítani a forgatást trópusi viharok és a színészek közötti feszültségek miatt.
  • A film zenei aláfestése különösen kiemelkedő, hiszen a modern elektronikus és rockhangzások mellett a klasszikus Miami Vice-hangulatot is megidézi.

Miért érdemes megnézni, és kinek ajánlott?

A Miami Vice nem egyszerű akciófilm – látványvilága, komor tónusa és lassan építkező feszültsége igazi Michael Mann-védjegy. Aki szereti a realista, sötét krimiket, a rendőrségi beépülés történeteit és a stílusos képi világot, annak ez a film kötelező darab. A 80-as évek sorozata nosztalgikus kedvelőinek, valamint Colin Farrell és Jamie Foxx rajongóinak egyaránt élvezetes választás.

Idővonal: 2006 – a Miami Vice bemutatásának évében zajlott események 🎬

  • A Twitter hivatalosan is elindult, és ezzel megkezdődött a rövid, azonnali üzenetküldés korszaka.
  • A Plútót lefokozták: a Nemzetközi Csillagászati Unió új definíciója szerint már nem számít bolygónak.
  • Olaszország megnyerte a labdarúgó-világbajnokságot, miután drámai tizenegyespárbajban legyőzte Franciaországot.
  • Budapesten megnyílt a 4-es metró első próbaszakasza, előrevetítve a későbbi teljes vonalat.
  • Daniel Craig bemutatkozott James Bondként a Casino Royale című filmben, új lendületet adva a legendás kémfranchise-nak.
  • Steve Irwin, az ausztrál krokodvadász, tragikus balesetben hunyt el egy tengeri expedíció során.

A Colin Farrell filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten az ezüstérmes mozival érkezünk.

Borítókép:  Colin Farrell (Sonny Crockett) és Jamie Foxx (Ricardo Tubbs), a miami rendőrség kábítószer-ellenes egységének nyomozói (Fotó: UIP–Duna Fim)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópa

Tényleg közel az idő…

Bayer Zsolt avatarja

Óriási takarításra van szükség, szellemi-lelki fertőtlenítésre, másképpen soha nem szabadulunk meg ettől a pestistől…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu