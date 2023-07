Az öt legjobb Robert De Niro-film – Szemtől szemben + videó

Robert De Niro filmjeit bemutató sorozatunk első részében a mini toplistánkon az ötödik helyet szerző Angyalszív (Angel Heart) című filmet mutattuk be. Ezen a héten már a negyedik helyezett mozival jelentkezünk, ami tulajdonképpen hiánypótlás. Ugyanis a Filmkép-sorozatunkban korábban már terítékre került Al Pacino, de ez a filmje akkor kimaradt a legjobb filmjeinek a válogatásából. Pont azért, mert ezt a mozit inkább Robert De Nirónak adtuk, hiszen mind a két színészóriás szerepel ebben a zseniális alkotásban. A mozirajongók bizonyára kitalálták már, ezen a héten a Szemtől szemben (Heat) című klasszikus alkotással folytatjuk sorozatunkat. Ez a mozi sok szempontból megérdemli, hogy felkerüljön a toplistánkra. Egyrészt remek film, másrészt pedig a színészi játék okán mindenképpen helyet követel magának sorozatunkban.

4. Szemtől szemben (1995)

A filmet az a Michael Mann rendezte, akinek a nevéhez olyan remek filmek fűződnek, mint az Embervadász (Manhunter, 1986), Az utolsó mohikán (The Last of the Mohicans, 1992), A bennfentes (The Insider, 1999), a Collateral – A halál záloga (Collateral, 2004), az Aviátor (The Aviator, 2004), a Közellenségek (Public Enemies, 2009) vagy éppen a Texas gyilkos földjén (Texas Killing Fields, 2011). Kicsit szokatlanul a Szemtől szemben a rendező Los Angeles utcáin (L. A. Takedown) című 1989-ben bemutatott filmjének újrafeldolgozása. A forgatókönyvet maga Michael Mann és Art Linson írta. A történet egyszerű, tulajdonképpen egy macska-egér játék, egy klasszikus rabló-pandúr harc.

A történet

Adva van egy banda és erőskezű vezetője, Neil McCauley (Robert De Niro), aki a jól bevált csapatával (Val Kilmer, Tom Sizemore, Danny Trejo) rablást követ el. Közben azonban a rendőrök, Vincent Hanna (Al Pacino) vezetésével egyre közelebb kerülnek hozzájuk és szorulni kezd a hurok. A film középpontjában tulajdonképpen a két nagy ellenfél, Hanna és McCauley párharca van. Közben természetesen Mann bemutatja a szereplőket, ráadásul olyan részletesen, hogy mi, nézők egyaránt drukkolunk a rossz és a jófiúknak. A színészi játék káprázatos. Ne felejtsük el, hogy a film legnagyobb húzása a két színészóriás közös szerepeltetése.

Robert De Niro és Al Pacino ugyan már szerepelt korábban ugyanabban filmben, a Keresztapa II-.-ben, ott azonban két különböző idősíkban játszottak, ezért gyakorlatilag a Szemtől szemben volt az első olyan film, ahol együtt jelentek meg a vásznon. Erre a filmtörténelmi pillanatra azóta is csak kétszer volt példa, az erősen felejthető Törvény gyilkosa (Righteous Kill, 2008) után egészen a 2019-es Az írig (The Irishman) kellett várnunk arra, hogy méltó módon egyszerre láthassuk a két ikont. Val Kilmer, Danny Trejo és Tom Sizemore is nagyon jól hozzák a szerepüket. Gyönyörűen fényképezett az egész film, főként a rendkívül jól megkomponált éjszakai jelenetek káprázatosak, hála Dante Spinotti operatőri munkájának. De érdemes szólnunk a film zenéjéről is: Elliot Goldenthal rendkívülit produkált, sikerült az aláfestő zenékkel megerősíteni és hitelesíteni a mozi mondanivalóját.

A film kulcsjelenete: Robert De Niro és Al Pacino egy asztalnál

A történet előrehaladtával egyre jobban érezhető, hogy bár nagyon szeretnénk, nem valósulhat meg, hogy mind a két zseni győztesen kerüljön ki a végén. Egyiküknek meg kell halnia, és ezt a katarzist a film utolsó jelenete hozza is, méltó befejezése a kilencvenes évek egyik legjobb filmjének. A film legikonikusabb jelenete, amikor De Niro és Pacino leülnek egymással beszélni. Michael Mann is pontosan tudta, hogy ez egy kulcsjelenet, kizárólag a két színészre hagyatkozott, nem rendezte túl ezt a filmtörténet szempontjából is emlékezetes jelenetet. Remek párbeszéd mellett, a két nagyon hasonló, de mégis két külön oldalon álló karakter is nagyszerűen ki tudott bontakozni.

Érdekességek a filmmel kapcsolatban

A film megtalálható a Steven Jay Schreider által összeállított 101 gengszterfilm, amit látnod kell, mielőtt meghalsz című könyvben; a főszerepekre Nick Nolte és Jeff Bridges neve is szóba jött; azt a jelenetet, melyben McCauley egy ablak előtt áll és az óceánt nézi, Alex Colville Pacific című festménye ihlette; a mozit 65 valós Los Angeles-i helyszínen forgatták, egyetlen berendezett stúdiódíszlet nélkül; Christopher Nolan úgy fogalmazott, hogy ebből a filmből merített ihletet Batman és Joker párviadalához A sötét lovag (The Dark Knight) című filmjében.

Összegzés

A Szemtől szemben vérbeli gengszterfilm,klasszikus bűndráma. A maga nemében talán a legjobb. A két színészóriás közös szerepeltetése emeli a filmet a többi hasonló témájú mozi fölé, szinte izzik a vászon, amikor Robert De Niro és Al Pacino egyszerre jelenik meg. Mindent összevetve a Szemtő szemben kötelező darab még ennyi év távlatából is, és nem csak De Niro-fanatikusoknak.

Borítókép: Neil McCauley (Robert De Niro) és Vincent Hanna nyomozó (Al Pacino) a film legikonikusabb jelenetében (Forrás: InterCom)