Az öt legjobb Tom Cruise-film – Collateral – A halál záloga + videó

A Collateral – A halál záloga azért nagyszerű film, mert a szokásos akciójelenetek mellett a taxiban rendkívül erős párbeszédek hangzanak el, hiszen a két összezárt ember a saját habitusának és intellektusának megfelelően, emberi módon kommunikál egymással. A néző amellett, hogy aggódik Max sorsáért, óhatatlanul is megkedveli Vincentet, a bérgyilkost is. Nagyon jó rendezői húzás volt Tom Cruise esetében az ősz haj, ami bár hivalkodó, mégis azt az érzést váltja ki a nézőből, hogy mind a két főszereplő egy szürke kis ember, ahogy azt film címe is jelzi, járulékos veszteség. A film zárójelenete is zseniális, tökéletes végkifejlet.

Mann filmje az elsők közé tartozik, amelyet digitális kamerával vettek fel, mert így az éjszakai fények sokkal jobban tudtak érvényesülni. Külön nagyszerű, hogy Cruise végre negatív karaktert játszott, mert igazán az ilyen szerepekben tudja megmutatni magát egy színész. A filmben nyújtott alakításáért jelölve volt az MTV Movie Award legjobb negatív hős díjára is. A film szerepel Steven Jay által szerkesztett, 1001 film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz (1001 Movies You Must See Before You Die) című filmkritika-gyűjteményben.

Néhány érdekesség a moziról: a forgatókönyv írója, Stuart Beattie szerette volna, ha a taxisofőrt Robert De Niro alakítja, (utalva az 1976-os Taxisofőr című filmre), azonban a stúdió ragaszkodott hozzá, hogy a karaktert egy fiatalabb színész kapja, ezt a szerepet szerette volna Jason Statham is, de végül Jamie Foxx mellett döntöttek. Azonban Michael Mann mégis adott egy kis cameo szerepet Stathamnek, ő adja át a táskát a reptéren Cruise-nak.

Egyes pletykák szerint Michael Mann rendező Vincentet egy olyan férfinak képzelte el, aki bárhol fel tud bukkanni és el tud tűnni anélkül, hogy felismernék vagy emlékeznének rá. Ezért gyakorlásképp a forgatás előtt Tom Cruise-nak FedEx-futárként kellett csomagokat kézbesítenie egy zsúfolt Los Angeles-i piacon anélkül, hogy bárki is felismerte volna. A film egyébként a kasszáknál is jól teljesített, több mint kétszázmillió dollár bevételt hozott a készítőknek. Collateral – A halál záloga című filmet méltatlanul kevesen ismerik, pedig remek mozi, arról nem is beszélve, hogy Tom Cruise-rajongóknak kötelező darab. Reméljük, hogy ezzel a kis írásunkkal felkeltettük az érdeklődést iránta. Mindenesetre mini toplistánkon a negyedik helyet szerezte meg.

Idővonal: A Collateral – A halál záloga című filmet 2004-ben mutatták be, abban az esztendőben amikor, az al-Kaida iszlám terrorszervezet 191 halálos áldozatot követelő robbantásos merényletsorozatot követett el Madridban, a helyiérdekű vasúti hálózat vonatain, a NATO hét új tagállammal bővült: Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, az Európai Unió pedig tíz tagállammal: Magyarország, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Málta és Ciprus, a Cassini–Huygens űrszonda sikeresen pályára állt a Szaturnusz körül, majd megkezdte a gyűrűs bolygó és 31 ismert holdja négy évig tartó tanulmányozását, II. János Pál pápa boldoggá avatta I. Károly utolsó osztrák császárt, egyben IV. Károly utolsó magyar királyt, akinek emléknapjául október 21-et jelölte ki, Medgyessy Péter lemondása után Gyurcsány Ferenc lett a miniszterelnök, ellopták Edvard Munch Sikoly című művét (1893) az oslói Munch Múzeumból és Magyar Honvédség állományából leszerelt az utolsó sorkatona, ezzel megszűnt a sorkatonai szolgálat Magyarországon (Wikipédia)

A jövő héten folytatjuk filmes utazásunkat és a Tom Cruise filmjeit bemutató sorozatunkban már a bronzérmes mozival érkezünk.

Borítókép: A könyörtelen bérgyilkos, Vincent (Tom Cruise) akcióban (Fotó: UIP–Duna Film)