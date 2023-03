Az öt legjobb Tom Cruise-film – Vanília égbolt + videó

Egy igazi világsztárral folytatódik filmes utazásunk. A következő hetekben Tom Cruise filmjeiből próbálunk meg egy ötös listát állítani, amely természetesen ugyanúgy, mint ahogy azt eddig megszokhatták olvasóink, most is szubjektív döntés lesz. Így biztosan lesznek nagy kimaradók, de igyekszünk az általunk legjobbnak ítélt filmeket bemutatni önöknek Tom Cruise páratlan repertoárjából. Ami nem lesz könnyű feladat, mert Cruise az egyetlen olyan színész, akinek az életrajzában hét egymást követően százmillió dollárt meghaladó bevételű film található. Tom Crusie 1962. július 3-án született Syracusában, New York államban. Szülei Mary Lee és Thomas Cruise Mapother III. Édesanyja gyógypedagógus volt, édesapja pedig villamosmérnök. Mivel gyermekkorát Kanadában töltötte tanulmányait az Ottawai Robert Hopkins Public Schoolban végezte. Érdekesség, hogy diszlexiája egyáltalán nem befolyásolta a színészi karrierjét.

Első fontosabb filmszerepe Franco Zeffirelli 1981-es Végtelen szerelem (Endless Love) című filmjében volt. Ezt követően a nyolcvanas években aztán igazi szupersztár lett belőle. Egymás után forgatta a kasszasikereket úgy, mint a Kockázatos üzlet (Risky Business, 1983), a Tökéletes mozdulatok (All the Right Moves, 1983), a Legenda (Legend, 1985), a Top Gun (1986), A pénz színe (The Color of Money, 1986), a Koktél (Coctail, 1988), az Esőember (Rain Man, 1988) vagy a Született július 4-én (Born on the Fourth of July, 1989). A kilencvenes években is számos szuperprodukcióban játszott főszerepet, mint az akkori párjával, Nicole Kidmannel forgatott Mint a villám (Days of Thunder, 1990), az Egy becsületbeli ügy (A Few Good Men, 1992), A cég (The Firm, 1993), az Interjú a vámpírral (Interview with the Vampire, 1994), és a Jerry Maguire – A nagy hátraarc (Jerry Maguire, 1996). Olyan ikonikus szerepeket játszott el, mint Ethan Hunt, a Mission: Impossible sorozat főszereplője vagy éppen Jack Reacher, a híres katonai nyomozó.

David Aames (Tom Cruise) az aranyifjú, akinek egy csapásra megváltozik az élete. Forrás: UIP-Duna Film

Határtalan népszerűségére álljon itt néhány példa: 1990-ben, 1991-ben és 1997-ben a People magazin a világ legcsodálatosabb ötven embere közé választotta. 1995-ben az Empire magazin a történelem száz legszexisebb filmcsillaga közé sorolta. 2006-ban a Premiere magazin pedig Hollywood legbefolyásosabb színészének választotta. Illetve 2006-ban a Forbes magazin által publikált hírességek listáján Cruise végzett az első helyen. Népszerűségét beárnyékolja, hogy a szcientológia egyházat támogatja és a pszichiátriát mint tudományt erős kritikával illeti. Az utóbbi években nem elsősorban a filmjei kapcsán kerül reflektorfénybe, hanem inkább ez irányú magánéleti tevékenysége miatt. Az idei Oscar-gálán azonban a legjobb film kategóriájában jelölt volt a 2022-es Top Gun: Maverick című filmje, ami végül nem kapott szobrot, de a jelölése figyelemreméltó. Annál is inkább, mert Tom Cruise bármilyen meglepő, eddig csak Golden Globe-díjig jutott, azt azonban háromszor is elhódította: a legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést 1990-ben a Született július 4-én, 1997-ben pedig a Jerry Maguire – A nagy hátraarc című filmért kapta meg, és 1990-ben a legjobb férfi mellékszereplő díját is elhódította a Magnólia című filmben nyújtott teljesítményéért. Tehát mindent összevetve egy tekintélyes életmű és filmográfia áll mögötte, ezért volt nehéz öt filmet kiemelni, de valahogy döntenünk kellett. Sorozatunkban az ötödik helyet a 2001-es Vanília égbolt (Vanilla Sky) szerezte meg.

5. Vanília égbolt (2001)

A rendkívül izgalmas sci-fi-thriller rendezője, forgatókönyvírója és társproducere Cameron Crowe volt. Aki nemcsak rendező, producer, forgatókönyvíró, színész, még a Rolling Stone magazin újságírója is. Tom Cruise dolgozott vele együtt korábban a Jerry Maguire – A nagy hátraarc című filmben. A Vanília égbolt az Oscar-díjas Alejandro Amenábar 1997-es spanyol filmjének, a Nyisd ki a szemednek angol nyelvű adaptációja. Sok esetben, amikor egy európai filmből készül egy amerikai remake, az egy silányabb, lebutítottabb, gyengébb változat lesz. Ne szépítsük, a Vanília égbolt is gyengébb, mint a spanyol eredetije, de nem annyival, mint például a Tetovált lány (The Girl with the Dragon Tattoo) amerikai változata. Ráadásul egy zseniális húzással át tudtak emelni egy nagyon fontos elemet az eredeti filmből. Ez a húzás pedig nem volt más, mint az, hogy Penélope Cruz az eredeti filmben játszott szerepét alakítja újra az amerikai változatban. Ez mind dramaturgiailag, mind színészileg nagyszerű ötlet volt.

A film története nagyon izgalmas és felkavaró. Adva van egy igazi playboy, egy dúsgazdag sajtómágnás, David Aames (Tom Cruise), akinek káprázatos élete van, a társasági élet középpontjában van. Csodaszép szeretője van: Julianna Gianni (Cameron Diaz), övé a világ. Egy bulin megismerkedik egy titokzatos spanyol szépséggel, Sofia Serranóval (Penélope Cruz), aki teljesen megbabonázza, valami elindul kettőjük között.

Azonban itt fordul meg a sztori, ugyanis az aranyifjú és csodás szőke partnere végzetes autóbalesetet szenved, amelyben Juli meghal, David arca pedig a felismerhetetlenségig szétroncsolódik. Sofia nem kér a torz arcú milliomosból, aki egy pszichiáternek, Dr. Curtis McCabe (Kurt Russel) meséli el a szomorú történetét. Ezt követően, felrúgva a szabályos lineáris történetmesélés szabályait, a film teljesen elmossa a határokat az álom és a valóság, a realitás és a fantázia között. Több síkon fut a történet. Nehezen követhető, mi a valóság és mi az álom. De a rendkívül izgalmasan megírt forgatókönyv és a két főszereplő, Tom Cruise és Penélope Cruz zseniális játéka átsegíti a nézőt a látomásszerű filmélmény megértési fázisain.

A film nagyon komoly, sokakat érdeklő témát vet fel. A valódi, sokszor keserédes életünket szeretnénk élni vagy inkább egy általunk megálmodott kitalált mesében élnénk, ahol lehetünk gazdagok, híresek és akár még szépek is.

Nehéz kérdés, aminek a megválaszolására nem is vállalkoznánk, de mindenesetre felkavaró történetet varázsol elénk, mesél el nekünk a Vanília égbolt. A film egyik ikonikus jelenete, amikor Tom Cruise fut az üres Times Square-en. Ehhez a nem mindennapi jelenthez valóban kiürítették New York legnevezetesebb terét. Egyes információk szerint ahhoz azonban, hogy az üres Times Square-en tudjanak forgatni, Cameron Crowe-nak és Tom Cruise-nak New York akkori polgármesterénél, Rudy Giulianinál kellett az engedélyt megszereznie, aki végül háromórás forgatásra adott engedélyt. Városi legenda, hogy Kurt Russel úgy vállalta el a pszichiáter szerepét, hogy nem olvasta el a forgatókönyvet. A Vanília égbolt nagyszerű film, sok kérdést felvet, de nem válaszol meg, ezért örök beszédtéma marad a filmrajongók számára. Tom Cruise pedig nagyszerűen játszik, így nem meglepetés a film sorozatunkban elért ötödik helye.

Időkép: A Vanília égbolt című filmet 2001-ben mutatták be, abban az évben, amikor az USA történetének legsúlyosabb terrortámadásában az al-Káida 19 embere összehangolt akcióval eltérített négy utasszállító repülőgépet, kettőt a New York-i World Trade Center két felhőkarcolójába, egyet a washingtoni Pentagon épületébe vezettek, a feltételezhetően a törvényhozás (Capitolium) felé tartó negyediken az utasok megtámadták az eltérítőket, és a gép Pennsylvania államban lezuhant. (A halálos áldozatok száma összesen 2977 volt. Az akciót csaknem egy évtizeden át tervezte Oszáma bin Láden.) George W. Bush amerikai elnök ellátogatott az összeomlott ikertornyokhoz, válaszcsapást ígért, és szükségállapotot hirdetett, ami kiszélesítette a jogkörét a hadsereg bevetésére. A Fertő tavat a UNESCO az emberiség világöröksége részévé nyilvánította, és felvette a védett helyszínek világlistájára. (Wikipédia)

A jövő héten a Tom Cruise filmjeit bemutató sorozatunkban a negyedik helyezett mozival érkezünk.

