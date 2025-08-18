Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország címmel elindult Mága Zoltán jótékonysági koncertsorozata

Többezres közönség ünnepelte a Szent István-bazilika előtti téren azt a felemelő pillanatot, amikor Mága Zoltán útjára indította új, százállomásos jótékonysági koncertsorozatát. Szent István királyunk örökségének jegyében, Budapest szívéből indult el az üzenet a világnak: Magyarország szabad, békés és erős ország, és saját jövőnkről mi döntünk, és együtt írjuk tovább nemzetünk történetét.

Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész a koncerten. Fotó: Mága Zoltán

Mága Zoltán missziója

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter ünnepi köszöntőjében kiemelte:

Nemzetünk és kereszténységünk két nagy ünnepe között vagyunk. Szent István királyunk Szűz Mária oltalmába ajánlotta nemzetünket, augusztus 20-án pedig közös születésnapunkat ünnepeljük. Hitünkre, nemzetünkre, kultúránkra és családjainkra büszke magyarokként vagyunk jelen, és ennek az összetartozásnak jelképe ez a koncert

Mága Zoltán ünnepi köszöntőjében így fogalmazott:

Szent István király nemcsak országot alapított, hanem jövőt is épített. Olyan alapokat fektetett le, amelyekre a magyarság ezer éve támaszkodik: a keresztény hitet és a közösség erejét.

A művész külön köszöntötte azokat, akik nap mint nap a közösség szolgálatában állnak: a rendvédelmi és egészségügyi dolgozókat, a pedagógusokat és a szociális intézményekben dolgozókat, majd megható szavakkal fordult az idősekhez is. A gála díszvendégei között egyházi főméltóságok, miniszterek, országgyűlési képviselők, tábornokok, valamint közel húsz ország diplomatái és nagykövetei foglaltak helyet.

Különleges művészi pillanatok is születtek: színpadra léptek a Nemzet Színészei: Bodrogi Gyula és Szacsvay László, valamint színészlegendák, köztük Koncz Gábor, Esztergályos Cecília, Voith Ági és Koltai Róbert. A közönség vastapssal ünnepelte a „Szeressük egymást, gyerekek” közös előadását. A magyar operaművészetet Molnár Levente világhírű bariton képviselte, aki a „Hazám, hazám” áriával varázsolta el a hallgatóságot. Felléptek továbbá a Budapesti Operettszínház művészei: Fischl Mónika, Süle Dalma, Homonnay Zsolt és Papp Balázs. Hatalmas sikert arattak a hegedűvirtuóz gyermekei: Mága Jennifer énekesnő és ifjabb Mága Zoltán hegedűművész. A produkciót a Primarius Szimfonikus Zenekar, a Budapest Gipsy Virtuózok, Marius Preda világhírű cimbalomművész és a Csillagszemű Táncegyüttes fiataljai tették teljessé.

Az est különlegessége volt, hogy Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről és Kárpátaljáról érkezett gyermekek is színpadra léptek, közös énekkarban énekelve a magyar és az európai himnuszt. Mint közleményükben írják, ez a felemelő pillanat egyértelműen kifejezte: bárhol is éljenek a világban, mindannyian a magyar nemzet közösségéhez tartoznak. A szívhez szóló előadás a nemzeti összetartozás és az európai egység üzenetét hordozta.

Az est műsorvezetője Liptai Claudia volt, a rendezést Meskó Zsolt jegyezte. A koncerten részt vett Robert Palladino, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője is, aki Donald Trump amerikai elnök személyes üdvözletét tolmácsolta. Beszédében hangsúlyozta: Mága Zoltán kulturális utazó nagykövetként nemcsak az amerikai–magyar barátságot erősíti, hanem a nemzetek és kultúrák közötti hídépítéshez is hozzájárul.