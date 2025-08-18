Mága ZoltánSzent István Bazilikajótékonyság

Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország címmel elindult Mága Zoltán jótékonysági koncertsorozata

A Szent István-bazilika előtti térről indult útjára Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország című százállomásos jótékonysági koncertsorozata, amely egyben az augusztus 20-ai állami ünnepségsorozat hivatalos nyitóeseménye is. Mága Zoltán koncertje a nemzeti összetartozás, a keresztény értékrend és a közös szolgálat ünnepélyes üzenetével kezdte meg országjáró útját.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 15:47
Több ezren vettek részt a nyitóeseményen. Forrás: Mága Zoltán
Többezres közönség ünnepelte a Szent István-bazilika előtti téren azt a felemelő pillanatot, amikor Mága Zoltán útjára indította új, százállomásos jótékonysági koncertsorozatát. Szent István királyunk örökségének jegyében, Budapest szívéből indult el az üzenet a világnak: Magyarország szabad, békés és erős ország, és saját jövőnkről mi döntünk, és együtt írjuk tovább nemzetünk történetét. 

Mága Zoltán
Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész a koncerten. Fotó: Mága Zoltán

Mága Zoltán missziója

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter ünnepi köszöntőjében kiemelte: 

Nemzetünk és kereszténységünk két nagy ünnepe között vagyunk. Szent István királyunk Szűz Mária oltalmába ajánlotta nemzetünket, augusztus 20-án pedig közös születésnapunkat ünnepeljük. Hitünkre, nemzetünkre, kultúránkra és családjainkra büszke magyarokként vagyunk jelen, és ennek az összetartozásnak jelképe ez a koncert

Mága Zoltán ünnepi köszöntőjében így fogalmazott:

Szent István király nemcsak országot alapított, hanem jövőt is épített. Olyan alapokat fektetett le, amelyekre a magyarság ezer éve támaszkodik: a keresztény hitet és a közösség erejét.

A művész külön köszöntötte azokat, akik nap mint nap a közösség szolgálatában állnak: a rendvédelmi és egészségügyi dolgozókat, a pedagógusokat és a szociális intézményekben dolgozókat, majd megható szavakkal fordult az idősekhez is. A gála díszvendégei között egyházi főméltóságok, miniszterek, országgyűlési képviselők, tábornokok, valamint közel húsz ország diplomatái és nagykövetei foglaltak helyet.

Különleges művészi pillanatok is születtek: színpadra léptek a Nemzet Színészei: Bodrogi Gyula és Szacsvay László, valamint színészlegendák, köztük Koncz Gábor, Esztergályos Cecília, Voith Ági és Koltai Róbert. A közönség vastapssal ünnepelte a „Szeressük egymást, gyerekek” közös előadását. A magyar operaművészetet Molnár Levente világhírű bariton képviselte, aki a „Hazám, hazám” áriával varázsolta el a hallgatóságot. Felléptek továbbá a Budapesti Operettszínház művészei: Fischl Mónika, Süle Dalma, Homonnay Zsolt és Papp Balázs. Hatalmas sikert arattak a hegedűvirtuóz gyermekei: Mága Jennifer énekesnő és ifjabb Mága Zoltán hegedűművész. A produkciót a Primarius Szimfonikus Zenekar, a Budapest Gipsy Virtuózok, Marius Preda világhírű cimbalomművész és a Csillagszemű Táncegyüttes fiataljai tették teljessé. 

Az est különlegessége volt, hogy Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről és Kárpátaljáról érkezett gyermekek is színpadra léptek, közös énekkarban énekelve a magyar és az európai himnuszt. Mint közleményükben írják, ez a felemelő pillanat egyértelműen kifejezte: bárhol is éljenek a világban, mindannyian a magyar nemzet közösségéhez tartoznak. A szívhez szóló előadás a nemzeti összetartozás és az európai egység üzenetét hordozta.

Az est műsorvezetője Liptai Claudia volt, a rendezést Meskó Zsolt jegyezte. A koncerten részt vett Robert Palladino, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője is, aki Donald Trump amerikai elnök személyes üdvözletét tolmácsolta. Beszédében hangsúlyozta: Mága Zoltán kulturális utazó nagykövetként nemcsak az amerikai–magyar barátságot erősíti, hanem a nemzetek és kultúrák közötti hídépítéshez is hozzájárul.

A most induló sorozat már a negyedik, amely a 2009-ben elindított első százállomásos karitatív misszió hagyományát folytatja. Ennek hírét a Vatikánban is üdvözölték: XVI. Benedek pápa és Ferenc pápa is személyesen fogadta a művészt, utóbbi apostoli áldásban is részesítette küldetését. Visszatekintve az elmúlt évtizedekre, közel ezer jótékonysági koncert valósult meg, amelyek révén több száz millió forint értékben nyújtottak segítséget rászorulóknak Magyarországon és a határon túl. A művész idén is számos rászoruló gyermeknek és közösségnek nyújtott segítséget. A „szeretet hegedűse” hosszú évek óta minden esztendőben ezer rászoruló gyermek iskolakezdését segíti. Ez idén sincs másképp, hiszen a 2025/26-os tanévben is ezer gyermek kap tőle iskolatáskát, tanszereket és Wink cipőt. 

A „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország” címmel indult missziójának nyitóállomásán az első száz gyermek személyesen át is vehette a megrakott iskolatáskákat. Mága Zoltán emellett egy kecskeméti, fogyatékkal élő gyermek részére egymillió forint támogatást, az Ágotafalva Gyermekotthon lakóinak gondozását és nevelését segítve egy értékes mobilház vásárlását tanúsító adománylevelet, valamint két beteg gyermek számára egymillió forint támogatást jelentő okiratot nyújtott át.

A „Szeretet és a segítés nem ismer határokat” jelmondat jegyében, tavaly decemberben Lisszabonban rendezett világ körüli turnéja keretében, árván maradt gyermekek számára kétmillió forint támogatást ajánlott fel, amelyet Fábián Emília, Magyarország lisszaboni nagykövete vett át a portugál SOS Gyermekfalvak nevében. Legutóbb egy kamionnyi élelmiszert és háztartási eszközt vitt az erdélyi árvízkárosultaknak és három jótékonysági koncerttel támogatta az ott élőket, a parajdi természeti katasztrófa károsultjait. A művész felidézte, hogy néhány napja tért haza egy különleges ázsiai turnéról, ahol három világeseményen – a szingapúri vizes világbajnokságon, a kínai World Games Világjátékokon és az Oszakai Világkiállításon – képviselte hazánkat. Beszédében így fogalmazott:„Csodálatos emberekkel találkoztam, és mindenhol megtapasztaltam, hogy a magyar zene nyelvét mindenki érti. Mégis, bármerre járok, mindig azt vallom: mindenütt jó, de legjobb itthon, Magyarországon. Hazánk biztonsága, békéje és az itthon megélt megbecsülés semmivel sem pótolható kincs.” Az elmúlt években a hegedűművész a világ számos nagyvárosában – Párizstól New Yorkig, Los Angelestől Washingtonig, Tokiótól Pekingig – lépett fel, a legpatinásabb koncerttermek színpadán. Ennek ellenére vallja: itthon, Magyarországon muzsikálni a legnagyobb öröm és megtiszteltetés.

A koncert végén Mága Zoltán így zárta gondolatait:

 

A világban ma sokszor falakat emelnek és árkokat ásnak. Mi azonban tudjuk, hogy hidakra van szükség – ember és ember, nemzet és nemzet között. Mi, magyarok békében, szeretetben élünk, és így akarunk élni a jövőben is. Ez a mi örökségünk és a mi döntésünk – ebbe senki sem szólhat bele. Magyarország akkor a legerősebb, amikor a nemzet szíve és a hite egy irányba mutat, és közösen őrizzük meg mindazt, ami érték számunkra. Ma este, innen, Budapest szívéből, indult el az üzenet a világnak: Magyarország szabad, békés és erős ország. Saját jövőnkről mi döntünk, és együtt írjuk tovább nemzetünk történetét.

A jótékonysági koncertsorozat a következő hónapokban folytatódik többek között Kaposváron, Debrecenben, Szegeden, Nyíregyházán, Győrben, Székesfehérváron, Szolnokon, Békéscsabán, Miskolcon, Pécsett és számos határon túli magyar közösségben, hogy a zene és a szeretet ereje mindenhová eljusson.



 

