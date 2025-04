Mága Zoltán száz települést keres fel jótékonysági koncertsorozatával

Már tart Mága Zoltán országjáró jótékonysági koncertsorozata. – 100 település, 100 állomás, ezrek életére ható összefogás – írta lapunknak eljuttatott közleményében a hegedűművész.

A koncertsorozat ünnepélyes gálakoncertjét a Szent István-bazilika előtti téren rendezik meg, ahol nemcsak a zene, hanem az összefogás és a remény hangjai is megszólalnak. A turné során Mága Zoltán személyesen látogat el minden állomásra, ahol gyerekekkel, tanárokkal, szülőkkel is találkozik, és közvetlen jelenlétével hitet ad:

a zene nemcsak művészet, hanem gyógyító erő is lehet.

A húsvét közeledtével különös figyelmet kaptak azok a gyermekek, akik az ünnepeket kórházban töltik. A hegedűművész meglátogatta a kis betegeket és ajándékokkal, plüssmackókkal, édességekkel tette szebbé a napjukat, úgy nyilatkozott: „Az őszinte mosolyuk volt a legszebb köszönet”, majd ő maga is köszönetet mondott a kórházi dolgozóknak – orvosoknak, ápolóknak, nővéreknek – akik emberfeletti munkájukkal segítik a gyógyulást.

A Szentesi Gyermekkórházban tett látogatása során meghatódva tapasztalta a dolgozók elkötelezettségét: „A Szentesi Gyermekkórházban lenyűgözött az orvosok, ápolók és nővérek embersége, odafigyelése és hivatásszeretete. Ők a mindennapok csendes hősei. Mindenhol hangsúlyozom és itt is elmondtam, hogy megbecsülést és támogatást érdemelnek. Felelősségünk segíteni, különösen ott, ahol a legnagyobb szükség van rá. Én is mindent megteszek – és meg is fogok tenni – a gyermekek érdekében” – tette hozzá Mága Zoltán.

A beszélgetések közben a zene is szóba került: megkérték, hogy ha nála van a hegedűje, játsszon valamit – ő pedig boldogan eleget tett a kérésnek. Megható pillanatok következtek: a zene után a kórházi dolgozók spontán énekelni kezdtek. „Egy kis zene, egy kis öröm – amely talán mindannyiunk lelkét megérintette” – vélte az érdemes művész.

A turné során nem hagyta ki a gyermekotthonok látogatását sem. „Tudom, milyen fontos, hogy odafigyeljünk azokra a gyermekekre, akik szülők nélkül nőnek fel. Ők is megérdemlik, hogy szeretetben, biztonságban nőhessenek fel, és mindent meg kell tennünk azért, hogy ők is esélyt kapjanak az életben. Mert minden gyermeknek joga van a szeretetre és a támogatásra.

Az országjárás során olyan településekre is eljutottam, ahol kizárólag hátrányos helyzetű cigány gyermekek tanulnak. Nagyon sok helyen hangoztattam már, hogy az integráció kulcsa a tanulás.

A tudás ad rangot és elismerést az életben. Amikor beléptem egy ilyen iskolába, olyan jó volt látni a sok csillogó szempárt, ahogy a kis cigány gyerekek kíváncsian és örömmel néztek rám. Megmelengette a szívemet az a közvetlenség és nyitottság, amellyel fogadtak. Amikor megkérdeztem tőlük, hogy mik szeretnének lenni, ha felnőnek, egymást túlkiabálva sorolták: orvos, rendőr, focista, tanár, tűzoltó… Olyan jó volt hallani, mennyi álom él bennük, és bízom benne, hogy kitartással, szorgalommal a vágyaik teljesülni fognak.

Azért jöttem ezekre a helyekre, mert hiszem: minden közösség – legyen bármilyen kicsi vagy hátrányos helyzetű – megérdemli a figyelmet, a tiszteletet és az esélyt a felemelkedésre. Senki nem tehet arról, hová születik – de mi mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy mit mutatunk a gyerekeinknek. Tanulásra, szorgalomra, kitartásra, tisztességes munkára, jó példákra van szükség. Ma Magyarországon tanulni, dolgozni lehet – és ez reményt ad a következő generációnak. Ha pedig emberséggel és figyelemmel melléjük állunk, akkor ezek a gyerekek nemcsak álmodni fognak a jövőről, hanem fel is tudják építeni azt” – tette hozzá a Prima Primissima díjas hegedűművész.

A koncertsorozat részeként a Budapest Újévi Koncert bevételéből a Baptista Szeretetszolgálat gyermek hospice-házának építését támogatták, valamint orvosi műszerekkel segítették a Szentesi Gyermekkórház munkáját. A turné során eddig több mint 1000 rászoruló család kapott élelmiszer- és tisztítószercsomagot, emellett ösztöndíjakkal és hangszertámogatással is segítik a fiatal zenészek fejlődését.

„Én is szerény körülmények között nőttem fel. Mindig arra törekedtem, hogy szorgalmas legyek, és a legjobbat hozzam ki magamból. A szüleim azt tanították: Fiam, tanulj szorgalmasan, dolgozz becsületesen és maradj mindig tisztességes ember! Mert ha így élsz, akkor mindegy honnan jössz, milyen a származásod, vagy milyen színű a bőröd – az életben ugyanolyan eséllyel indulhatsz, mint bárki más” – ez egyfajta hitvallása is Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművésznek, aki köszönetet mondott támogatóinak is. „Ezúton is szeretném megköszönni barátaimnak – Révész Bálintnak, Csatári Lászlónak, Papp Andrásnak, Wei Xiangnak és Pais Józsefnek, a Pappas Autó igazgatójának –, hogy az elmúlt években elkötelezetten támogatták a missziómat. Nélkületek nem jöhetett volna létre ilyen formában ez az összefogás.”

A jótékonysági koncertsorozat a következő hónapokban is folytatódik, újabb településekre eljutva, hogy a hegedűművész még több közösséghez vigye el a zene erejét, a reményt és az összefogás üzenetét: „Hiszek a szeretetben, az összefogásban és a zenében – mert ezek képesek hidakat építeni ember és ember között.”

Ma este a TV2 Tények Plusz című műsorában exkluzív összefoglalót láthatnak a koncertsorozat eddigi állomásairól, valamint egy különleges bejelentésre is sor kerül, amely új lendületet adhat a misszió további útjának.