Trump betartja választási ígéreteit, mozgósítja a Nemzeti Gárdát

Az amerikai elnök továbbra is betartja választási ígéreteit, nem adta fel a bűnözés és a migráció visszaszorításának tervét. Donald Trump nemrég nagyszabású akciót jelentett be az amerikai fővárosba, amit azonban hamarosan kibővíthetnek. Az elkövetkezendő hetekben a Nemzeti Gárda akár 1700 katonát is mozgósíthat 19 államban a bevándorlás és a bűnözés elleni küzdelem érdekében – írja az Origo.

Trump elindult rendet rakni

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A tervek szerint mozgósításra kerül majd sor Alabamában, Arkansasban, Floridában, Georgiában, Idahóban, Indianában, Iowában, Louisianában, Nebraskában, Nevadában, Új-Mexikóban, Ohióban, Dél-Karolinában, Dél-Dakotában, Tennessee-ben, Texasban, Utahban, Virginiában és Wyomingban is.

A belbiztonsági minisztérium dokumentumai szerint az előzetes tervek alapján a Nemzeti Gárda mozgósítása augusztustól tart november közepéig, azonban ha szükséges, ez az intervallum meghosszabbítható.

A Nemzeti Gárda bevetésére azért van szükség, mert az információk szerint mind az érintett államok hatóságai, mind pedig a Bevándorlási Hivatal (ICE) segítségre szorul a megnövekedett számok okán.

A jelen állás szerint a katonaság mint összekötő működik majd a társszervek között, az ICE esetében pedig az ügymenetek bizonyos részét ők végzik majd. Ilyen lesz például a letartóztatott személyek DNS-vizsgálata, ujjlenyomatvétele és fotózása is.

Trump szerint ez csak a kezdet

Az amerikai elnök a FIFA elnökével, Gianni Infantinóval tartott sajtótájékoztatót nemrég, ahol bejelentette, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság sorsolását Washingtonban tartják. Ennek kapcsán Trump kiemelte: amióta átvette az irányítást, Washingtonban 85 százalékkal csökkent a bűnözés.

Az elnök szerint azonban ez még csak a kezdet, hiszen Washington után további városok és államok következnek.

Azt hiszem, Chicago lesz a következő. És aztán segítünk New Yorknak

– fogalmazott az elnök.