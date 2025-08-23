Kiderült, ki volt a halálos motorbaleset áldozata

Frontális karambol történt pénteken délután Elmenben, egy motoros és egy személyautó ütközött össze – írja a Vaol.

Halálos motorbaleset történt Elmenben, az áldozat egy német rendőr (Forrás: ORF)

A halálos kimenetelű motorbalesetben egy német rendőr vesztette életét.

Az ORF információi szerint az 52 éves férfi hat másik motoros rendőrrel Stuttgart környékéről érkezett Tirolba. Délután három óra körül a Lechtalstrassén haladtak, amikor

a motoros egy bal kanyarban megcsúszott, és frontálisan nekiment egy szemből érkező autónak.

Gyorsan megkezdték az újraélesztést, de már nem tudták megmenteni az életét, a helyszínen meghalt.

Az áldozat egyik kollégája ugyancsak megsérült, amikor vélhetően a sokk miatt ő is elesett a motorjával. Bordatörést szenvedett, és mentőhelikopterrel vitték a reuttei kórházba.

A balesetben meghalt rendőr motorkerékpárja a Lech folyóba zuhant, onnan emelték ki.

A személyautó két utasa nem sérült meg, de járművük súlyosan megrongálódott.