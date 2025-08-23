Zelenszkij és köre már Orbán bukásáról álmodoznak

Az ukrán elnök környezete már nyíltan Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellen kampányol. Volodimir Zelenszkij és az ukrán sajtó is abban reménykedik, hogy mire elérkezik Ukrajna európai uniós tagságának pillanata, már nem nemzeti kormánya lesz hazánknak – írja az Index.

Zelenszkij újra akcióba lendült

Úgy tűnik, Zelenszkij mindent feltett Magyar Péterre és pártjára, ugyanis az ukrán sajtó már nyíltan reménykedik egy kormányváltásban.

Dmitro Tkacs, Ukrajna korábbi budapesti nagykövete a Radio Szvobodának nyilatkozott arról, hogy az első hírek szerint Donald Trump már az európai vezetőkkel való tárgyalása közben felhívta Orbán Viktort. Itt azonban a narratíva megtört, miután egyesek arról beszéltek, hogy az egyébként a magyar miniszterelnökkel baráti viszonyt ápoló Donald Trumpot nyomásgyakorlásra kérték az európai vezetők.

Később aztán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tagadta is, hogy bármilyen telefonhívás történt volna.

Az viszont biztos, hogy az európai vezetők politikai rövidlátásuk okán valóban kezdenek kifogyni a lehetőségekből, így úgy fest, a narratíva a háború marad.

Zelenszkij is beszállt

A nyomásgyakorlás egyik jól ismert módja a narratíva megteremtése és terjesztése. Habár ezen a ponton teljesen világos, hogy a magyar miniszterelnök és Trump viszonyában nem opció a nyomásgyakorlás, ez azonban nem gátolja meg az ukrán sajtót. Dmitro Tkacs például úgy fogalmazott: elég erős nyomást fejthet ki Orbánra Trump.

A volt nagykövet egyúttal arról is beszélt, hogy Oroszország nem támadta volna meg Ukrajnát, ha az ország az EU tagja.

Andreas Umland, a stockholmi Kelet-európai Kutatóközpont elemzője pozitívnak nevezte a vélelmezett telefonhívást.

Ukrajna jelenleg háborúban áll, ezért pozitív fejlemény, hogy az Egyesült Államokból ilyen üzenet érkezett Orbánnak. Remélhetőleg most Orbán enyhít majd Ukrajnával kapcsolatos álláspontján

– jelentette ki. Umland azonban ennél is tovább ment, és reményét fejezte ki, hogy amikor Ukrajna tényleges EU-csatlakozása napirendre kerül, Orbán Viktor már nem lesz hivatalban. Jól láthatóan tehát Zelenszkij és csapata minden követ megmozgat és már nyíltan a magyar miniszterelnök bukásáról fantáziál.

