ZTE FCNB IÚjpest

Az Újpest idegenben ütötte ki az eddig veretlen és nyeretlen Zalaegerszeget

A ZTE labdarúgócsapata a labdarúgó NB I-ben eddig nem nyert meccset az őszi szezonban, igaz, nem is kapott ki. A négy döntetlent játszó ZTE most viszont hatalmas pofonba szaladt bele, ráadásul hazai pályán az NB I-ben.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 19:41
Újpest
Az Újpest drukkerei boldogan utazhattak haza Zalaegerszegról Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Mielőtt leírjuk, mi történt a zalaegerszegi mérkőzésen az NB I-ben, mindenképpen érdemes megemlíteni azt a furcsa közleményt, amelyet a meccs előtt nem sokkal adott ki az Újpest vezetősége. Ebben azt írták, hogy bár a klub rekordot jelentő átigazolási ajánlatot kapott, mégsem engedi el a portugál André Duartét. Ezek után Duarte a kispadon találta magát, pedig az eddigi négy őszi meccsen stabil kedző volt.

NB I
Damir Krznar elégedett lehetett, nyert az Újpest az NB I-ben
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

NB I: Nagy sallert osztott ki az Újpest

Ezek után következett a mérkőzés, amelynek az első félideje három szabályos gólt és meglepően jó újpesti játékot hozott. A 8. percben jött az Újpest első gólja: Medeiros keresztlabdája után Horváth Krisztofer a bal oldalról tüzelt, de ezt még kivédte a ZTE kapusa. A kipattanó azonban Tucic elé került, aki a léc alá lőtt. 

A 16. percben tizenegyesből növelte előnyét a vendégcsapat. Várkonyi lerántotta Medeirost, ezen nem lehetett vitatkozni. A tizenegyest Medeiros nagy nyugalommal lőtte a kapuba. Ezzel már 2-0-ra vezetett az Újpest. 

Sőt, a 37. percben lehetett volna ez 3-0 is, de Matko gólját les miatt vette el a VAR.

Padlón feküdt a ZTE, semmi nem utalt arra, hogy ezen a mérkőzésen komoly ellenállást fejthet ki. Aztán a lila-fehér csapat tett arról, hogy a tetszhalott feltámadjon: a 42. percben Koburi a tizenhatoson belül rúgott bele Krajcsovics lábába. A videóbíró ezt is megnézte, majd jöhetett a tizenegyes, amit Skribek lőtt be, s ezzel az első félidő 2-1-es újpesti vezetéssel ért véget.

A második félidő elején, egészen pontosan az 50. percben növelte előnyét a vendégegyüttes: Matko lövése a kapufáról kipattant, a leggyorsabban Tucic reagált, aki közelről lőtte be az Újpest harmadik gólját. 

Ez megint megfektette a ZTE játékosait. Amúgy is, a hazaiak legutóbb február 9-én tudtak hazai pályán meccset nyerni az NB I-ben. Úgy tűnt, ez a hosszú negatív sorozat most sem szakad meg. Már csak azért sem, mert a csereként beállt Bese a 78. percben egy szöglet után szép gólt fejelt a tehetetlen Gundel-Takács kapujába. 

Az Újpest nem ismert kegyelmet, négy gólt szerzett idegenben, simán nyert a teljesen enervált és gyengén játszó ZTE ellen. Nem lennénk meglepve, ha az idény első edzőváltása hamarosan bekövetkezne, mégpedig Zalaegerszegen. És ez akkor is igaz, ha a ZTE egymás után kilencszer játszott döntetlent, azaz kilenc NB I-es meccsen maradt veretlen.

NB I, 5. forduló

péntek:
Puskás Akadémia–Debrecen 1-3 (0-1), Pancho Aréna, 1896 néző, jv.: Zierkelbach. Gólszerzők: Lukács (62.), illetve Dzsudzsák (45.), Szűcs (86.), Kulbacsuk (90.)

szombat:
ZTE–Újpest 1-4 (1-2), Zalaegerszeg, 3000 néző, jv: Antal P. Gólszerzők: Skribek (42.), illetve Tucic (8., 50.), Medeiros (16.), Bese (78.)
Nyíregyháza–Diósgyőri VTK 20.15

vasárnap:
MTK Budapest-Paksi FC 20.00

A Kazincbarcika–ETO FC és Kisvárda–Ferencváros mérkőzéseket december 3-ára halasztották.

Az NB I aktuális állását ITT követheti.

 

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

