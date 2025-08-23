Újpest, Diósgyőr: kétszer 4-1 idegenben az NB I-ben

Mielőtt leírjuk, mi történt a zalaegerszegi mérkőzésen az NB I-ben, mindenképpen érdemes megemlíteni azt a furcsa közleményt, amelyet a meccs előtt nem sokkal adott ki az Újpest vezetősége. Ebben azt írták, hogy bár a klub rekordot jelentő átigazolási ajánlatot kapott, mégsem engedi el a portugál André Duartét. Ezek után Duarte a kispadon találta magát, pedig az eddigi négy őszi meccsen stabil kedző volt.

Damir Krznar elégedett lehetett, nyert az Újpest az NB I-ben

Fotó: Krizsán Csaba/MTI Fotószerkesztõség

NB I: nagy sallert osztott ki az Újpest

Ezek után következett a mérkőzés, amelynek az első félideje három szabályos gólt és meglepően jó újpesti játékot hozott. A 8. percben jött az Újpest első gólja: Medeiros keresztlabdája után Horváth Krisztofer a bal oldalról tüzelt, de ezt még kivédte a ZTE kapusa. A kipattanó azonban Tucic elé került, aki a léc alá lőtt.

A 16. percben tizenegyesből növelte előnyét a vendégcsapat. Várkonyi lerántotta Medeirost, ezen nem lehetett vitatkozni. A tizenegyest Medeiros nagy nyugalommal lőtte a kapuba. Ezzel már 2-0-ra vezetett az Újpest.

Sőt, a 37. percben lehetett volna ez 3-0 is, de Matko gólját les miatt vette el a VAR.

Padlón feküdt a ZTE, semmi nem utalt arra, hogy ezen a mérkőzésen komoly ellenállást fejthet ki. Aztán a lila-fehér csapat tett arról, hogy a tetszhalott feltámadjon: a 42. percben Koburi a tizenhatoson belül rúgott bele Krajcsovics lábába. A videóbíró ezt is megnézte, majd jöhetett a tizenegyes, amit Skribek lőtt be, s ezzel az első félidő 2-1-es újpesti vezetéssel ért véget.

A második félidő elején, egészen pontosan az 50. percben növelte előnyét a vendégegyüttes: Matko lövése a kapufáról kipattant, a leggyorsabban Tucic reagált, aki közelről lőtte be az Újpest harmadik gólját.

Ez megint megfektette a ZTE játékosait. Amúgy is, a hazaiak legutóbb február 9-én tudtak hazai pályán meccset nyerni az NB I-ben. Úgy tűnt, ez a hosszú negatív sorozat most sem szakad meg. Már csak azért sem, mert a csereként beállt Bese a 78. percben egy szöglet után szép gólt fejelt a tehetetlen Gundel-Takács kapujába.

Az Újpest nem ismert kegyelmet, négy gólt szerzett idegenben, simán nyert a teljesen enervált és gyengén játszó ZTE ellen. Nem lennénk meglepve, ha az idény első edzőváltása hamarosan bekövetkezne, mégpedig Zalaegerszegen. És ez akkor is igaz, ha a ZTE egymás után kilencszer játszott döntetlent, azaz kilenc NB I-es meccsen maradt veretlen.

A szombati nap második mérkőzésén az eddig nyeretlen DVTK Nyíregyházán nyert 4-1-re, ami a Diósgyőr eddigi formáját tekintve komoly meglepetésnek számít.

Rögtön nagy helyzettel kezdtek a hazaiak, ám a folytatásban már kevesebb átütő erő volt a játékukban, ahogy az bajnokságot gyengén kezdő diósgyőriek is csak ritkán tudtak riadalmat kelteni a nyíregyházi térfélen. Az első játékrész hajrájára fordulva aztán váratlanul vezetést szerzett a DVTK, így előnnyel mehetett a szünetre.