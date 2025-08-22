Rendkívüli

Ukrán beismerés: a Barátság vezeték elleni támadásokkal zsarolják Magyarországot

Dzsudzsák újra csengetett, a veterán mellett a Benjámin is hőssé avanzsált – nézzük csak a tabellát!

A Debrecen megérdemelten 3-1-re győzött az eddigi éllovas Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó NB I 5. fordulójának nyitómérkőzésén. A DVSC ezzel a sikerrel a tabella élére állt, éppen a Puskást letaszítva onnan. Dzsudzsák Balázs már a harmadik gólját szerezte, és betalált a csupán 20 éves reménység, Szűcs Tamás is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 22:04
Szécsi Márk köszönti Dzsudzsák Balázst a gólja után, a Debrecen győzött a Puskás Akadémia vendégeként Fotó: MTI/Vajda János
A találkozó elején mindkét csapat igyekezett kezdeményezni, a Loki már a 2. percben helyzetbe került: Kocsis beadása után Favorov kis híján öngólt rúgott. A Puskás a félidő közepére átvette az irányítást, de Varga kapus állta a sarat. A 45. percben aztán jött a csattanó. Debreceni labdaszerzés után Kocsis Dominik lefutotta Stronatit a bal oldalon, önzetlenül nem lőtt kapura éles szögből, hanem visszatette középre a labdát, Dzsudzsák érkezett és a 16-osról, laposan, védhetetlenül bombázott Szappanos kapujába. Ezzel a szép találattal szerzett vezetést a DVSC (0-1).

A szünet után a hazaiak nagy lendülettel kezdtek, és az 61. percben sikerült egyenlíteniük: Favorov passzát Lukács Dániel mesterien vette át, majd jobbal a bal felső sarokba bombázott (1-1). Lukácsnak ez már a negyedik gólja az idényben, a Fradi ellen kétszer is betalált.

Az egyenlítés után mindkét fél cserékkel frissített, a hajrára pedig felpörgött a meccs. Bár a felcsútiak próbálkoztak beadásokkal és távoli lövésekkel, a Loki higgadtabban és pontosabban játszott. A 87. percben ismét megszerezte a vezetést a vendégcsapat: Bermejo passza után a 20 éves Szűcs Tamás lőtt 18 méterről, lövése egy védőről megpattanva védhetetlenül vágódott a hosszú alsóba (1-2).

A debreceni siker a 90. percben vált biztossá, amikor Dzsudzsák szabadrúgása után Vjacseszlav Kulbacsuk remekül érkezett, és a 11-es pont környékéről a bal alsóba fejelt (1-3). A hazaiaknak a hajrában már nem volt erejük válaszolni, így a DVSC három ponttal távozott Felcsútról.

Megérdemelt győzelmet aratott a Debrecen Dzsudzsák vezérletével

A mérkőzés összképe alapján a Loki szervezettebben, fegyelmezettebben futballozott, és jobban élt a helyzeteivel, míg a Puskás hiába birtokolta sokszor a labdát, támadásaiban kevés volt az átütőerő.

A győzelemmel a Debrecen az NB I-es tabella élére állt, felcsúti sikerével a Ferencvárosnak is szívességet tett.

 NB I, 5. forduló

péntek:
Puskás Akadémia–Debreceni 1-3 (0-1), Pancho Aréna, 1896 néző, jv.: Zierkelbach. Gólszerzők: Lukács (62.), illetve Dzsudzsák (45.), Szűcs (86.), Kulbacsuk (90.)

szombat:
ZTE–Újpest 17.45
Nyíregyháza–Diósgyőri VTK 20.15

vasárnap:
MTK Budapest-Paksi FC 20.00

A Kazincbarcika–ETO FC és Kisvárda–Ferencváros mérkőzéseket december 3-ára halasztották.

Az NB I aktuális állását ITT követheti.

 

