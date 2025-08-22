Dzsudzsák újra csengetett, a veterán mellett a Benjámin is hőssé avanzsált – nézzük csak a tabellát!

A találkozó elején mindkét csapat igyekezett kezdeményezni, a Loki már a 2. percben helyzetbe került: Kocsis beadása után Favorov kis híján öngólt rúgott. A Puskás a félidő közepére átvette az irányítást, de Varga kapus állta a sarat. A 45. percben aztán jött a csattanó. Debreceni labdaszerzés után Kocsis Dominik lefutotta Stronatit a bal oldalon, önzetlenül nem lőtt kapura éles szögből, hanem visszatette középre a labdát, Dzsudzsák érkezett és a 16-osról, laposan, védhetetlenül bombázott Szappanos kapujába. Ezzel a szép találattal szerzett vezetést a DVSC (0-1).

A szünet után a hazaiak nagy lendülettel kezdtek, és az 61. percben sikerült egyenlíteniük: Favorov passzát Lukács Dániel mesterien vette át, majd jobbal a bal felső sarokba bombázott (1-1). Lukácsnak ez már a negyedik gólja az idényben, a Fradi ellen kétszer is betalált.

Az egyenlítés után mindkét fél cserékkel frissített, a hajrára pedig felpörgött a meccs. Bár a felcsútiak próbálkoztak beadásokkal és távoli lövésekkel, a Loki higgadtabban és pontosabban játszott. A 87. percben ismét megszerezte a vezetést a vendégcsapat: Bermejo passza után a 20 éves Szűcs Tamás lőtt 18 méterről, lövése egy védőről megpattanva védhetetlenül vágódott a hosszú alsóba (1-2).

A debreceni siker a 90. percben vált biztossá, amikor Dzsudzsák szabadrúgása után Vjacseszlav Kulbacsuk remekül érkezett, és a 11-es pont környékéről a bal alsóba fejelt (1-3). A hazaiaknak a hajrában már nem volt erejük válaszolni, így a DVSC három ponttal távozott Felcsútról.

Megérdemelt győzelmet aratott a Debrecen Dzsudzsák vezérletével

A mérkőzés összképe alapján a Loki szervezettebben, fegyelmezettebben futballozott, és jobban élt a helyzeteivel, míg a Puskás hiába birtokolta sokszor a labdát, támadásaiban kevés volt az átütőerő.

A győzelemmel a Debrecen az NB I-es tabella élére állt, felcsúti sikerével a Ferencvárosnak is szívességet tett.