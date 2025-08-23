Orbán Balázs szerint zsákutcába hajtott a Nyugat

Orbán Balázs szerint a régi gondolkodásmód zsákutca

A tanácsadó elismerte, hogy Bába Ivánnak nagy szerepe volt a rendszerváltás utáni jobboldali külpolitikai doktrína kialakításában, amelynek középpontjában a nyugati világba való mielőbbi beilleszkedés állt. Ez a gondolkodás abból indult ki, hogy a NATO- és EU-tagság olyan előnyökkel jár, amelyek messze felülmúlják az alkalmazkodásból fakadó hátrányokat. A gyors integráció érdekében minden fél – jobboldali és baloldali egyaránt – hajlandó volt engedményekre.

Ennek a korszaknak vége

– jelentette ki Orbán Balázs, hozzátéve: a helyzet ma teljesen más, hiszen a cél – az integráció – már megvalósult, a körülmények viszont radikálisan átalakultak. A tanácsadó szerint a Bába-féle álláspont abból az elavult feltételezésből indul ki, hogy az uniós döntések változatlanul biztosítják a jólétet és a biztonságot, ezért azokat akkor is végre kell hajtani, ha sértik a nemzeti érdeket. Ezzel szemben Orbán világossá teszi:

Európában jelenleg két dolog nincs: biztonság és jólét.

A miniszterelnöki tanácsadó szerint az Európai Unió háborús projektté vált, gazdasági hanyatlása pedig a félrekalkulált döntések következménye. Eközben sokan még mindig úgy tekintenek Brüsszelre, mint ami megkérdőjelezhetetlen normákat diktál.

Szerintem ez nem így van. Létezik egy kör, akik szerint igen: a föderalista baloldali-liberálisok

– írta. Orbán Balázs szerint a jelenlegi válság közepette éppen az ilyen gondolkodás veszélyes, mert a feltétlen engedelmesség nem megoldás, hanem zsákutca. Példaként a migrációs paktumot említi: amennyiben Magyarország elfogadná az uniós javaslatokat, évente mintegy 16 ezer migránst kellene befogadnia, vagy személyenként 20 ezer eurót fizetnie más tagállamok számára. Emellett kötelező lenne befogadóhelyeket fenntartani, szociális ellátást biztosítani, valamint végrehajtani a menekültügyi és visszaküldési döntéseket.