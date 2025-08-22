Rendkívüli

Szijjártó Péter: Ismét támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

Peter StögerrapidNikolaus WurmbrandZeljko GavricETO FC

Így verték át a Rapid szurkolói a győrieket, Stöger mérgesen nyilatkozott + videó

Mérgesen nyilatkozott Peter Stöger, a Rapid Wien edzője, miután az ETO FC a duplázó Zeljko Gavric találatainak köszönhetően 2-1-re legyőzte csapatát a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező 4., utolsó fordulós párharcának csütörtöki első mérkőzésén, Győrben. A Rapid gólszerzője, Nikolaus Wurmbrand szerint mindenesetre jó esélyük van arra, hogy a jövő heti visszavágón kiharcolják a továbbjutást.

2025. 08. 22. 6:14
Zeljko Gavric kétszer is bevette a Rapid kapuját Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Rapid Wien jó néhány szurkolója belépőjegy nélkül nézte meg Győrben az ETO elleni összecsapást, írta meg több osztrák lap is. A drukkerek elfoglalták a ETO Parkban található szállodát. „A négycsillagos komplexum a stadion déli oldalán található, csodálatos kilátást nyújtva a pályára mind a szobákból, mind a teraszról. Az okos Rapid-szurkolók megspórolták a jegyvásárlás költségét és, vacsora közben is nézhették a meccset, ehettek, ihattak közben. De a meccsben nem sok örömük lehetett…” – írja a Kronen Zeitung.

Peter Stöger és a Rapid Wien trükkös szurkolói
Peter Stöger és a Rapid Wien trükkös szurkolói Forrás: Krone.at

A Rapid gólszerzője szerint a visszavágón fordítanak

Az ETO FC a duplázó Zeljko Gavric találatainak köszönhetően 2-1-re nyert, az osztrákok gólszerzője, Nikolaus Wurmbrand pedig a következőket mondta:

– Természetesen örülök a gólomnak, de a végén nem sokat ért… A pálya, a fű minősége rossz volt, de ez nem mentség számunkra. A kapott gólokat magunkat köszönhetjük. Ám otthon mindig jól játszunk, és ha tanulunk a hibáinkból, akkor jó esélyünk lesz arra, hogy megfordítsuk a párharcot.

Peter Stöger: Nem ezt beszéltük meg!

A Rapid Wien vezetőedzője, Peter Stöger mérgesen nyilatkozott:

– Olyan dolgokat csináltunk a pályán, amiket nem így beszéltünk meg, és ezzel megkönnyítettük az ellenfél dolgát a góloknál. Nekünk is voltak helyzeteink, de  nem éltünk a lehetőségeinkkel, ezért csalódottak vagyunk. Hiányzott nálunk az a kellő feszesség, amit egy ilyen meccsen elvárok a játékosaimtól. De ne felejtsük el, az ETO egy svéd csapatot ütött ki korábban. Túl sok teret engedtünk nekik, a saját lehetőségeinket pedig nem játszottuk meg úgy, ahogy előzetesen elterveztük, például egyszerű átadásokkal a védelmi vonal mögé.

 

