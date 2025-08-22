Kerkez Milos és Arne Slot frizurájával szórakozik egy ismert angol humorista + videó

Április 27-én, vasárnap hatalmas buli kerekedett Liverpoolban, miután a Vörösök a Premier League 34. fordulójában 5-1-re legyőzték a Tottenham Hotspurt – Szoboszlai Dominik két gólpasszt is adott –, és ezzel bebiztosították a 20. bajnoki címet. A szurkolóknak nemcsak azért lett különleges az elsőség, mert ezzel beérték az ősi rivális Manchester Unitedet az örökranglistán, hanem 35 év után közösen ünnepelhették, hogy Anglia trónjára ült csapatuk – mint ismert, 2020-ban a Covid miatt nézők nélkül nyerte meg a bajnokságot a Liverpool. S a 20. bajnoki címnek egy természetesen vörös borítójú könyv is emléket állít, amivel most ismerkedhettek meg a játékosok is. A Bors írta meg, hogy a fotósok azt a jelenetet is lencsevégre kapták, amikor edzés előtt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos láthatóan jókedvűen lapozgatja a kiadványt.

Kerkez Milos éppen a könyvet lapozgatja, Szoboszlai Dominik pedig nagyon vidám (Forrás: Instagram/Liverpool FC)

Mi több, Szoboszlai különleges kérést teljesített: Curtis Jones kért tőle aláírást a könyvbe.