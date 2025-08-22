Rendkívüli

Trump válaszolt Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

LiverpoolKerkez MilosSzoboszlai DominikPremier LeagueNewcastle United

Kerkez Milos és Arne Slot frizurájával szórakozik egy ismert angol humorista + videó

A Premier League 2. fordulójában a címvédő Liverpool majd a zárómeccset játssza, hétfőn a Newcastle United vendége lesz. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és a többiek addig is többek között azzal a könyvvel ismerkedtek, amely a Liverpool huszadik bajnoki címének állít emléket.

2025. 08. 22. 9:55
Kerkez Milos a Bournemouth, a korábbi csapata elleni mérkőzésen Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Április 27-én, vasárnap hatalmas buli kerekedett Liverpoolban, miután a Vörösök a Premier League 34. fordulójában 5-1-re legyőzték a Tottenham Hotspurt – Szoboszlai Dominik két gólpasszt is adott –, és ezzel bebiztosították a 20. bajnoki címet. A szurkolóknak nemcsak azért lett különleges az elsőség, mert ezzel beérték az ősi rivális Manchester Unitedet az örökranglistán, hanem 35 év után közösen ünnepelhették, hogy Anglia trónjára ült csapatuk – mint ismert, 2020-ban a Covid miatt nézők nélkül nyerte meg a bajnokságot a Liverpool. S a 20. bajnoki címnek egy természetesen vörös borítójú könyv is emléket állít, amivel most ismerkedhettek meg a játékosok is. A Bors írta meg, hogy a fotósok azt a jelenetet is lencsevégre kapták, amikor edzés előtt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos láthatóan jókedvűen lapozgatja a kiadványt. 

A látszat ellenére Kerkez Milos nem aludt el, Szoboszlai Dominik pedig nagyon vidám
Kerkez Milos éppen a könyvet lapozgatja, Szoboszlai Dominik pedig nagyon vidám (Forrás: Instagram/Liverpool FC)

Mi több, Szoboszlai különleges kérést teljesített: Curtis Jones kért tőle aláírást a könyvbe.

 

Szoboszlai, Kerkez és Arne Slot a fókuszban

A hétfő esti Newcastle elleni rangadó előtt a humor és a lazaság is fontos része a felkészülésnek. A futballisták az edzések mellett szakítottak időt arra is, hogy részt vegyenek Liam Stapleton humorista játékában. Szoboszlai, Kerkez és Pécsi Ármin vicces feladatot kapott, ugyanis haj alapján kellett kitalálniuk a Liverpool egykori és jelenlegi játékosait – írta meg a Nemzeti Sport. De nagy nevetések közepette az is kiderült, hogyan nézne ki a kopasz Arne Slot vezetőedző Fernando Torres, Kerkez Milos pedig Szoboszlai Dominik frizurájával.

A Liverpool múlt pénteket hazai pályán a Bournemoth elleni 4-2-es győzelemmel kezdte a szezont, de hétfő este a Newcastle United otthonában bizonyosan nehezebb dolga lesz.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

