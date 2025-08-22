Meghátrált az UEFA, mégis a Barcelona kedvében járna + videó

Mivel a Barcelona egyelőre nem kapta meg az üzemeltetési engedélyt a városi tanácstól a felújított Camp Noura, a katalán klub már korábban jelezte, kérvényezi az UEFA-tól, hogy idegenben kezdhesse a Bajnokok Ligája alapszakaszát. Ám a hírek szerint ebbe a szövetség nem akart belemenni, mondván, hogy másokkal sem tett kivételt, és majd az augusztus 28-i sorsoláson kiderül, mit dob a gép a Barcának, otthon vagy idegenben kell-e pályára lépnie először. Mivel a BL alapszakaszában később nincs lehetőség a változtatásra, a katalánoknak fontos lenne, hogy Hansi Flick együttese minél hamarabb birtokba vehesse az otthonát.
A Marca cikkében megjegyzi, Albert Batlle, a város alpolgármestere korábban azt nyilatkozta, nagyon valószínű, hogy a Barcelona egy ideig a Montjuicon, az Olimpiai stadionban lesz kénytelen játszani a hazai meccseit.
Időt nyert a Barcelona
Ám a Catalunya Radio csütörtök este arról számolt be, hogy az UEFA „nem hivatalosan” mégiscsak elfogadta a klub kérését, miután terepszemlét tartott, így a Barcelona időt nyert. A BL-ben csak szeptember 30-án vagy október 1-jén játszanának hazai pályán, és addig – talán – minden papírmunkát is elintéznek.