Meghátrált az UEFA, mégis a Barcelona kedvében járna + videó

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) beadta a derekát, így a Barcelona nyert egy kis időt, és megvan rá az esély, hogy Bajnokok Ligájában a felújított Camp Nouban játszhassa a hazai meccseit. Egyelőre annyi tűnik biztosnak, hogy a BL első fordulójában a Barcelona idegenben kezd.

2025. 08. 22. 11:54
Augusztus 20-án villámot fotóztak a Camp Nou felett Forrás: NurPhoto
Mivel a Barcelona egyelőre nem kapta meg az üzemeltetési engedélyt a városi tanácstól a felújított Camp Noura, a katalán klub már korábban jelezte, kérvényezi az UEFA-tól, hogy idegenben kezdhesse a Bajnokok Ligája alapszakaszát. Ám a hírek szerint ebbe a szövetség nem akart belemenni, mondván, hogy másokkal sem tett kivételt, és majd az augusztus 28-i sorsoláson kiderül, mit dob a gép a Barcának, otthon  vagy idegenben kell-e pályára lépnie először. Mivel a BL alapszakaszában később nincs lehetőség a változtatásra, a katalánoknak fontos lenne, hogy Hansi Flick együttese minél hamarabb birtokba vehesse az otthonát.

A Barcelona a BL-ben már a Camp Nou gyepszőnyegén játszana
A Barcelona a BL-ben már a Camp Nou gyepszőnyegén játszana (Fotó: NurPhoto)

A Marca cikkében megjegyzi, Albert Batlle, a város alpolgármestere korábban azt nyilatkozta, nagyon valószínű, hogy a Barcelona egy ideig a Montjuicon, az Olimpiai stadionban lesz kénytelen játszani a hazai meccseit.

Időt nyert a Barcelona

Ám a Catalunya Radio csütörtök este arról számolt be, hogy az UEFA „nem hivatalosan” mégiscsak elfogadta a klub kérését, miután terepszemlét tartott, így a Barcelona időt nyert. A BL-ben csak szeptember 30-án vagy október 1-jén játszanának hazai pályán, és addig – talán – minden papírmunkát is elintéznek.

 


 

