Meghátrált az UEFA, mégis a Barcelona kedvében járna + videó

Mivel a Barcelona egyelőre nem kapta meg az üzemeltetési engedélyt a városi tanácstól a felújított Camp Noura, a katalán klub már korábban jelezte, kérvényezi az UEFA-tól, hogy idegenben kezdhesse a Bajnokok Ligája alapszakaszát. Ám a hírek szerint ebbe a szövetség nem akart belemenni, mondván, hogy másokkal sem tett kivételt, és majd az augusztus 28-i sorsoláson kiderül, mit dob a gép a Barcának, otthon vagy idegenben kell-e pályára lépnie először. Mivel a BL alapszakaszában később nincs lehetőség a változtatásra, a katalánoknak fontos lenne, hogy Hansi Flick együttese minél hamarabb birtokba vehesse az otthonát.

A Barcelona a BL-ben már a Camp Nou gyepszőnyegén játszana (Fotó: NurPhoto)

A Marca cikkében megjegyzi, Albert Batlle, a város alpolgármestere korábban azt nyilatkozta, nagyon valószínű, hogy a Barcelona egy ideig a Montjuicon, az Olimpiai stadionban lesz kénytelen játszani a hazai meccseit.

🚨 UEFA will allow Barça to play their first Champions League match away from home. The club now has time to get their home stadium ready, with the final decision between the Spotify Camp Nou or Montjuic.



— @totcosta pic.twitter.com/PVGf2crLgK — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 21, 2025

Időt nyert a Barcelona

Ám a Catalunya Radio csütörtök este arról számolt be, hogy az UEFA „nem hivatalosan” mégiscsak elfogadta a klub kérését, miután terepszemlét tartott, így a Barcelona időt nyert. A BL-ben csak szeptember 30-án vagy október 1-jén játszanának hazai pályán, és addig – talán – minden papírmunkát is elintéznek.