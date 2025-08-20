Bajban a Barcelona, az UEFA elutasította a klub kérését

Továbbra sem kapta meg az üzemeltetési engedélyt a városi tanácstól a Barcelona, s bár a tervek szerint egyelőre csak 27 ezer néző előtt nyitnák meg a Camp Nout, az egyeztetések ideiglenesen elakadtak. A késés a Bajnokok Ligája-szereplésre is hatással lehet, a katalán egyesület kérvényezte az UEFA-nál, hogy idegenben kezdhesse meg az alapszakaszt, így több idő maradna a létesítmény előkészítésére, az európai szövetség azonban elutasította a megkeresést, mondván, a múltban sem tettek hasonló kivételezést.

A világításpróbát már megcsinálta a Barcelona, de még sok a teendő a Camp Nouval (Fotó: Urbanandsport/NurPhoto/AFP)

A Barcelona máshol játszhatja a hazai meccseit

A Barcelonának – a többi klubhoz hasonlóan – augusztus 28., csütörtökig kell jeleznie az UEFA-nak, hogy hol szeretné játszani a hazai mérkőzéseit a legrangosabb európai kupasorozatban, később viszont nincs lehetőség a változtatásra az alapszakaszban, emiatt is lett volna különösen fontos, hogy időt nyerjenek. A dolgok alakulásában így a szerencse is szerepet játszat, ugyanis a már említett napon rendezik az alapszakasz sorsolását, és ha ott az derül ki, hogy a Barca idegenben kezd, akkor még lehet esély az eredeti terv megvalósítására.

Korábban a La Liga már eleget tett a klub kérésének, így a Barcelona az első három fordulóban idegenben lép pályára, az első hazai mérkőzésre szeptember 14-én, a Valencia ellen kerülhet sor. Más kérdés, hogy a jelenlegi állapotok szerint akkorra sem tűnik túl biztosnak a munkálatok befejezése, ebben az esetben pedig zárt kapuk mögött rendeznék meg az összecsapást.