Flick kiakadt a Barcelona meccse után, pedig a bíróbotrány nekik kedvezett

Az eredmény alapján sima, 3-0-s győzelmet aratott a Barcelona a Mallorca otthonában a La Liga első fordulójában szombaton, ám Hansi Flick közel sem volt elégedett a játékosai teljesítményével, élésen bírálta a Barca futballistáit.

A Mallorca futballistái lerohanják a bírót a Barcelona elleni meccsen (Fotó: AFP/Jaime Reina)

– Nem tetszett a meccs – idézte a Marca Flick szavait. – Fontos három pont, de nem tetszett. 2-0 után és kettős emberelőnyben úgy éreztem, a csapat csak ötven százalékon játszott, és ez nem jó. Ennél jobbak vagyunk. Nem szeretem, ha így kiengednek a játékosok. Uralnunk kellett volna a labdát és a játékot. További gólokat kellett volna szereznünk. Ötven-hatvan százalékon futballozni kilenc ember ellen nem elfogadható. Gyorsabban kell játszanunk. Bizonyos helyzetekben javulnunk kell.

A Barcelona sima győzelmében, ahogy Flick is említette, szerepet játszott, hogy a Mallorca már az első félidőben begyűjtött két piros lapot. A hazaiak nemcsak emiatt akadtak ki a bíróra, hanem azért is, mert a Barca második gólja erősen vitatható körülmények között született.

Yamal lövését de Raillo kifejelte, majd a földön maradt. Fejsérülés esetén azonnal meg kellene állítani a játékot, Munuera játékvezető a szájához is emelte a sípot, de addig hezitált, amíg Ferran Torres bombagólt lőtt. A bírót megtámadták a hazai játékosok, a Barca játékosai nem örültek a találatnak, de a VAR nem szólt közbe, így érvényben maradt a gól.

Flick elismerte, ő sem lenne boldog a Mallorca helyében

Hansi Flick sportszerűen elismerte, hogy ha ő lenne a mallorcaiak helyében, ő sem lenne boldog az ítélet miatt, ami a második góljukhoz vezetett, ugyanakkor…

– A csapatnak mindig azt mondom, hogy addig kell játszani, amíg a játékvezető le nem állítja a meccset. Ez az ő döntése, és el kell fogadni – jelentette ki Flick. – Ha a másik oldalon lennék, én sem lennék boldog. De a játékosaimnak azt mondom: akkor álljatok meg, amikor a bíró megállítja a játékot. Koncentráltnak kell maradni, és végig kell játszani. Ez gól volt.

A Mallorca edzője nem volt ilyen megértő. Jagoba Arrasate szavaiból a La Liga-idény első bíróbotránya rajzolódik ki.

– A múlt heti eligazításon elmagyarázták nekünk, hogy ha fejsérülés történik, a játékot meg kell állítani. A negyedik játékvezető szólt a bírónak, hogy fújjon, mert fejsérülés történt. A sípot a szájához emelte, mindannyian azt hittük, hogy fújni fog, aztán mindenki megdöbbenésére gólt ítélt. Azt mondta nekem, hogy a játékos nem szédült. Kíváncsi leszek, hogy a következő fordulókban, hagyják-e folytatódni a játékot vagy azonnal megállítják. Amikor úgy érzed, hogy ami történik, igazságtalan, nagyon nehéz csendben maradni – dühöngött a Mallorca edzője.