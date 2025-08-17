FC Barcelonala ligahansi flick

Flick kiakadt a Barcelona meccse után, pedig a bíróbotrány nekik kedvezett

Vitatható bírói ítéletek születtek a Barcelona idénybeli első spanyol bajnokiján, amelyet a katalán sztárcsapat 3-0-ra megnyert a Mallorca otthonában. Hansi Flickk, a Barca edzője a fölényes győzelem ellenére saját játékosait kritizálta élesen, míg a Mallorca mestere a játékvezető ténykedését kifogásolta. A La Liga-idény első bíróbotránya a Barcelona malmára hajtotta a vizet.

2025. 08. 17. 7:24
Hansi Flick nem a bíróval, hanem a Barcelona játékosaival volt elégedetlen Fotó: JAIME REINA Forrás: AFP
Az eredmény alapján sima, 3-0-s győzelmet aratott a Barcelona a Mallorca otthonában a La Liga első fordulójában szombaton, ám Hansi Flick közel sem volt elégedett a játékosai teljesítményével, élésen bírálta a Barca futballistáit.

Real Mallorca players remonstrate with Spanish referee Jose Luis Munuera Montero during the Spanish league football match between RCD Mallorca and FC Barcelona at Mallorca Son Moix Stadium in Palma de Mallorca on August 16, 2025. (Photo by JAIME REINA / AFP)
A Mallorca futballistái lerohanják a bírót a Barcelona elleni meccsen (Fotó: AFP/Jaime Reina)

– Nem tetszett a meccs – idézte a Marca Flick szavait. – Fontos három pont, de nem tetszett. 2-0 után és kettős emberelőnyben úgy éreztem, a csapat csak ötven százalékon játszott, és ez nem jó. Ennél jobbak vagyunk. Nem szeretem, ha így kiengednek a játékosok. Uralnunk kellett volna a labdát és a játékot. További gólokat kellett volna szereznünk. Ötven-hatvan százalékon futballozni kilenc ember ellen nem elfogadható. Gyorsabban kell játszanunk. Bizonyos helyzetekben javulnunk kell.

A Barcelona sima győzelmében, ahogy Flick is említette, szerepet játszott, hogy a Mallorca már az első félidőben begyűjtött két piros lapot. A hazaiak nemcsak emiatt akadtak ki a bíróra, hanem azért is, mert a Barca második gólja erősen vitatható körülmények között született.

Yamal lövését de Raillo kifejelte, majd a földön maradt. Fejsérülés esetén azonnal meg kellene állítani a játékot, Munuera játékvezető a szájához is emelte a sípot, de addig hezitált, amíg Ferran Torres bombagólt lőtt. A bírót megtámadták a hazai játékosok, a Barca játékosai nem örültek a találatnak, de a VAR nem szólt közbe, így érvényben maradt a gól.

Flick elismerte, ő sem lenne boldog a Mallorca helyében

Hansi Flick sportszerűen elismerte, hogy ha ő lenne a mallorcaiak helyében, ő sem lenne boldog az ítélet miatt, ami a második góljukhoz vezetett, ugyanakkor…

– A csapatnak mindig azt mondom, hogy addig kell játszani, amíg a játékvezető le nem állítja a meccset. Ez az ő döntése, és el kell fogadni – jelentette ki Flick. – Ha a másik oldalon lennék, én sem lennék boldog. De a játékosaimnak azt mondom: akkor álljatok meg, amikor a bíró megállítja a játékot. Koncentráltnak kell maradni, és végig kell játszani. Ez gól volt.

A Mallorca edzője nem volt ilyen megértő. Jagoba Arrasate szavaiból a La Liga-idény első bíróbotránya rajzolódik ki.

– A múlt heti eligazításon elmagyarázták nekünk, hogy ha fejsérülés történik, a játékot meg kell állítani. A negyedik játékvezető szólt a bírónak, hogy fújjon, mert fejsérülés történt. A sípot a szájához emelte, mindannyian azt hittük, hogy fújni fog, aztán mindenki megdöbbenésére gólt ítélt. Azt mondta nekem, hogy a játékos nem szédült. Kíváncsi leszek, hogy a következő fordulókban, hagyják-e folytatódni a játékot vagy azonnal megállítják. Amikor úgy érzed, hogy ami történik, igazságtalan, nagyon nehéz csendben maradni – dühöngött a Mallorca edzője.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

