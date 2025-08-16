Barcelonala ligaidénynyitóMallorca

Repkedtek a piros lapok, vitatható bírói döntés is született a Barcelona idénynyitóján

Az élvonalbeli spanyol labdarúgó-bajnokság nyitófordulójának szombat kora esti mérkőzésen az FC Barcelona az RCD Mallorca otthonában vendégszerepelt. Csak kapkodta a fejét az ember, hogy mennyi minden történt az első félidőben: amellett, hogy kétgólos előnybe kerültek a katalánok, két hazai játékost kiállított a játékvezető. Meg kell jegyezni, hogy a második vendégtalálat igencsak vitatható körülmények között született. A meccs legvégén még egyszer betalált a Barcelona, így 3-0-s győzelemmel kezdte az idényt.

Tóth Norbert
2025. 08. 16. 21:46
Egy félidőt követően már nem volt kérdés a Barcelona sikere.
Eseménydúsra sikeredett a Barcelona idénynyitója. A gólok mellett a piros lapok is érkeztek (Fotó: JAIME REINA / AFP)
Nem a legnyugodtabb körülmények között indult el a La Liga 2025–26-os idénye. Napokkal a rajt előtt még több klub helyzete bizonytalan volt, ugyanis a pénzügyi fair play szabályai miatt gondok akadtak a játékosok regisztrációja körül. A Barcelona helyzete sem volt problémamentes. A katalán klub heteken át tartó háborút folytatott Marc-André ter Stegennel, aki el akarta titkolni a klub előtt az orvosi látleletét, méghozzá azért, mert amennyiben hivatalos diagnózis van arról, hogy egy játékos felgyógyulása több mint három hónapot vesz igénybe, akkor lehet helyette mást regisztrálni. A német a titkolózással akarta megakadályozni Joan García leigazolását az Espanyoltól. Ter Stegen terve nem jött be, a Barca regisztrálni tudta Garcíat, aki rögtön a kezdőben kapott helyet a Mallorca ellen. Emellett Marcus Rashford regisztrációja is nehézségekbe ütközött, de végül az utolsó pillanatban megoldódott az angol helyzete is. Ő a kispadon kezdett a nyitókörben.

Nem kellett izgulni a Barcelona csapatának a második félidőben.
Már az első félidőben eldőlt a Barcelona idei első bajnokija. (Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto)

 

Két gólt szerzett és kettős emberelőnybe került a Barcelona

Már a 3. percben helyzetbe került a címvédő. Yamal tudott betörni a jobbszélen a tizenhatoson belülre, centerezését a kapu torkából mentették a mallorcai védők. A 7. percben már nem úszta meg a Mallorca: ismét Yamal volt az egyik főszereplő. A spanyol válogatott játékos jobbról bal lábbal, pazarul tekert a kapu előterébe, ahová tökéletes ütemben robbant be Rapinha, és fejelt a kapuba (1-0).

A 21. percben láthattuk az első hazai lehetőséget, azonban tiszta helyzetben nagyon könnyű munkát adtak a Barcelona debütáló kapusának, Garcíanak.

A katalánok idei első bajnokiján máris egy erősen vitatható bírói döntés született: Yamal lövését de Raillo kifejelte, majd a földön maradt. Fejsérülés esetén azonnal meg kellene állítani a játékot, Munuera a szájához is emelte a sípot, de addig hezitált, amíg Ferran Torres egy bombagólt szerzett 18 méterről. A játékvezetőt megtámadták a hazai játékosok, a Barca játékosai nem örültek a találatnak, de a VAR sem szólt közbe, így érvényben maradt a gól (0-2).

A Mallorca együttesét csőstül érte a baj: Yamal buktatása után Morlanes megkapta második sárga lapját, emberelőnybe került a címvédő. Majd három perccel később Muriqi nagyon csúnyán fejbe rúgta a Barca kapusát, videózás után azonnali piros lapot kapott a mozdulatáért. Aggódhattak a katalánok, nehogy megsérüljön a frissen igazolt hálóőrük.

A 36. percre tehát kettős emberhátrányba kerültek a hazaiak.

A félidő hátralévő idejére lecsillapodtak a kedélyek.

Villant a piros Muriqinek.
Rendkívül szerencsés volt García, hogy ezt megúszta könnyebb sérüléssel. (Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto)

 

Győzelemmel kezdte az idényt a Barcelona

Az 58., majd az 59. percben is megszülethetett volna a harmadik katalán gól, de előbb Olmo fejesét védte bravúrral Roman, majd Rapinha 17 méterről érkező lövése a kapufán csattant.

A 69. percben az előtte egy perccel csereként beállt Gavi ugratta ki Raphinhát, a brazil Olmo elé tálalt, aki kapásból a jobb kapufát találta el. Úgy tűnt, Yamalnak a gólszerzés nem jön össze: a hajrában még két lövéssel kínálta meg a Mallorca kapusát, de Romand a helyén volt. A spanyol szélső hét lövéssel próbálkozott a meccsen. 

A legvégén tört meg a jég, Yamal csak betalált, a Barcelona 3-0-ra nyert.

 

