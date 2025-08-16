A Barcelona versenyt fut az idővel, megvan az első áldozat a Mallorca elleni rajt előtt

A Barcelona a Mallorca vendégeként kezdi meg a La Liga 2025-26-os idényét , ami előtt jó és rossz hírek is kiszivárogtak. Az első és talán legfontosabb fejlemény, hogy – bár a büdzsé- és pénzügyi fair play korlátai miatt sokáig kétséges volt – Marcus Rashford sikeres regisztrációt nyert a ligánál, így a támadó elvileg bevethető lesz a nyitányon. Ezzel szemben Wojciech Szczesny – aki tavaly csak beugrott, a nyáron mégis meghosszabbította a szerződését – regisztrációja még folyamatban van, ezért ő nem kapott helyet a bajnoki keretben. A klubvezetés és az edző, Hansi Flick igyekszik nyomást gyakorolni az illetékes szervekre, de a lengyel kapusnak egyelőre várni kell.

Marcus Rashford fellélegezhet. A Mallorca elleni szezonnyitón magára öltheti a Barcelona mezét Fotó: AFP/Josep Lago

Ez alapján szinte biztos, hogy a nyáron az Espanyoltól igazolt Joan García lesz a Barcelona kapusa, aki tehát rögtön az első tétmeccsen debütál. Inaki Pena is rendelkezésre áll, Marc-André Ter Stegen viszont sérülés miatt ismét hónapokra kidőlt.

Koundé 2030-ig hosszabbított a Barcelonával

Jó hír továbbá a Barcelona híveinek, hogy Jules Koundé 2030-ig meghosszabbította a szerződését a klubbal. A 26 éves játékos több poszton, középhátvédként is jobbhátvédként, szükség esetén balhátvédként is bevethető. Koundé a Barca egyik legstabilabb játékosa, kihagyás nélkül játszott zsinórban száz meccset.

A Mallorca elleni keret

Íme, a Barcelona kerete a Mallorca elleni mérkőzésre:

Kapusok: Joan García, Iñaki Peña, Kochen

Hátvédek: Balde, Araujo, Pau Cubarsí, Christensen, Eric García, Koundé, Jofre Torrents

Középpálya: Gavi, Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Dro, A. Fernández

Csatárok: Ferran Torres, Raphinha, Lamine Yamal és Marcus Rashford