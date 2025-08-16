BarcelonaMarcus RashfordJoan GarcíaKoundéMallorca

A Barcelona versenyt fut az idővel, megvan az első áldozat a Mallorca elleni rajt előtt

A La Liga rajtja előtt a címvédő is komoly regisztrációs küzdelmeken van túl: Marcus Rashford bekerült a keretbe, míg Wojciech Szczesny egyelőre kimaradt. A Barcelona védelmének oszlopa, Jules Koundé 2030-ig hosszabbított, a kapuban pedig minden bizonnyal Joan García debütál a Mallorca elleni nyitófordulóban.

2025. 08. 16. 11:30
Wojciech Szczesny kénytelen átadni a helyét a Barcelona kapujában. Nem tudták regisztrálni a lengyel hálóőrt Fotó: URBANANDSPORT Forrás: NurPhoto
A Barcelona a Mallorca vendégeként kezdi meg a La Liga 2025-26-os idényét , ami előtt jó és rossz hírek is kiszivárogtak. Az első és talán legfontosabb fejlemény, hogy – bár a büdzsé- és pénzügyi fair play korlátai miatt sokáig kétséges volt – Marcus Rashford sikeres regisztrációt nyert a ligánál, így a támadó elvileg bevethető lesz a nyitányon. Ezzel szemben Wojciech Szczesny – aki tavaly csak beugrott, a nyáron mégis meghosszabbította a szerződését – regisztrációja még folyamatban van, ezért ő nem kapott helyet a bajnoki keretben. A klubvezetés és az edző, Hansi Flick igyekszik nyomást gyakorolni az illetékes szervekre, de a lengyel kapusnak egyelőre várni kell.

Marcus Rashford fellélegezhet. A Mallorca elleni szezonnyitón magára öltheti a Barcelona mezét
Marcus Rashford fellélegezhet. A Mallorca elleni szezonnyitón magára öltheti a Barcelona mezét Fotó: AFP/Josep Lago

Ez alapján szinte biztos, hogy a nyáron az Espanyoltól igazolt Joan García lesz a Barcelona kapusa, aki tehát rögtön az első tétmeccsen debütál. Inaki Pena is rendelkezésre áll, Marc-André Ter Stegen viszont sérülés miatt ismét hónapokra kidőlt.

Koundé 2030-ig hosszabbított a Barcelonával

Jó hír továbbá a Barcelona híveinek, hogy Jules Koundé 2030-ig meghosszabbította a szerződését a klubbal. A 26 éves játékos több poszton, középhátvédként is jobbhátvédként, szükség esetén balhátvédként is bevethető. Koundé a Barca egyik legstabilabb játékosa, kihagyás nélkül játszott zsinórban száz meccset.

A Mallorca elleni keret

Íme, a Barcelona kerete a Mallorca elleni mérkőzésre:

  • Kapusok: Joan García, Iñaki Peña, Kochen
  • Hátvédek: Balde, Araujo, Pau Cubarsí, Christensen, Eric García, Koundé, Jofre Torrents
  • Középpálya: Gavi, Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Dro, A. Fernández
  • Csatárok: Ferran Torres, Raphinha, Lamine Yamal és Marcus Rashford

 

La Liga, az 1. forduló programja

péntek:
Girona–Rayo Vallecano 19.00
Villarreal–Oviedo 21.00

szombat:
Mallorca–Barcelona 19.30
Alavés–Levante 21.30
Valencia–Real Sociedad 21.30

vasárnap:
Celta Vigo–Getafe 17.00
Bilbao–Sevilla 19.30
Espanyol–Atlético Madrid 21.30

hétfő:
Elche–Real Betis 21.00

kedd:
Real Madrid–Osasuna 21.00

 

 

