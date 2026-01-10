Afrika-kupaMarokkóBrahim Díaz

Szalah kihívója üzen a Real Madridnak, nem csitul a bíróbotrány, de hát halad a karaván

Marokkó 2-0-ra legyőzte Kamerunt az Afrikai Nemzetek Kupája negyeddöntőjében, és 2004 után először bejutott a legjobb négy közé. A bíróküldés körüli botrány után a meccsen születtek vitatott ítéletek, Kamerunnak így van okkal panaszkodni. Ez mit sem zavarja a végső győzelemre hajtó házigazdát, amelyben Brahim Díaz újabb találattal már öt gólnál tart, amivel a Real Madridnak és Mohamed Szalahnak is feladta a leckét. A másik pénteki negyeddöntőben Szenegál–Mali 1-0, folytatás szombat este.

2026. 01. 10. 7:07
Brahim Díaz mát öt gólnál jár az Afrika-kupán, Marokkó menetel Fotó: ABU ADEM MUHAMMED Forrás: ANADOLU
A Marokkó–Kamerun negyeddöntőt komoly előzmények terhelték. Az afrikai szövetség (CAF) eredetileg egyiptomi játékvezetőt jelölt ki, a VAR-szobába pedig algériai bírókat ültetett volna. A marokkói szövetség azonban élesen tiltakozott a két ország közötti politikai feszültségre és az elődöntős ág lehetséges összecsapásaira hivatkozva.

Kamerun a Bryan Mbeumo elleni szabálytalanság miatt háboroghat. Marokkó nyert 2-0-ra és elődöntős az Afrika-kupán, Brahim Díaz öt gólnál jár
Kamerun a Bryan Mbeumo elleni szabálytalanság miatt háboroghat. Marokkó nyert 2-0-ra és elődöntős az Afrika-kupán, Brahim Díaz öt gólnál jár Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

A bírók tették a dolgukat...

A CAF végül engedett a nyomásnak: játékvezetőt és a VAR-csapatot is lecserélte, a mérkőzésre mauritániai játékvezetőt jelölt, míg a VAR-szobában pedig ismét az kongói René Daniel Louzaya volt a főnök, mint Marokkó előző négy mérkőzésén… Mi ez, hanem a csalás melegágya?

A pályán nem robbant ki nyílt botrány, de akadtak vitatott ítéletek. A legfontosabbat kiemelve: Kamerun egy nem megadott büntetőt sérelmezett, amikor Bryan Mbeumo a tizenhatoson belül esett el. A játékvezető és a VAR sem avatkozott közbe, ami tovább növelte a kameruniak frusztrációját, bár a találkozó összképe alapján nehéz lenne azt állítani, hogy kizárólag ez döntötte el a továbbjutást.

Brahim Díaz Szalah előtt: öt gól, gólkirályi álmok

A meccs hőse ismét Brahim Díaz volt. A Real Madridban csupán peremembenek számító támadó a 26. percben megszerezte a vezetést, ezzel már az ötödik gólját lőtte a tornán, és egyedül vezeti az Afrika-kupa góllövőlistáját. A torna legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah csak három találatnál jár, és ha tartani akarja a lépést a marokkói riválissal, akkor szombat este az Egyiptom–Elefántcsontpart negyeddöntőn dupláznia kellene.

Díaz ezzel nemcsak Marokkó vezére lett, hanem a torna egyik legnagyobb egyéni sztoriját is írja.

A Hakimihez hasonlóan a spanyol helyett a marokkói válogatottat választó támadó korábban így fogalmazott a tornán nyújtott teljesítményéről:

Nagyon boldog vagyok, hogy gólokat szerezhetek a marokkói válogatottban. Hálás vagyok a családomnak és a csapattársaimnak. Csak arra kell koncentrálnunk, hogy tovább dolgozzunk, megőrizzük ezt a szellemiséget, és lépésről lépésre haladjunk előre.

A Kamerun elleni mérkőzés után sem az egyéni dicsőséget hangsúlyozta, hanem a csapatot: számára. Az Afrika-kupa neki önigazolás, egyértelmű üzenet Madrid felé: többet érdemel, mint amennyit kap.

Marokkó megállíthatatlan?

Marokkó 2004 óta először jutott elődöntőbe az Afrika-kupán, ráadásul házigazdaként. A siker azonban nem előzmények nélküli: a válogatott 2022-ben történelmet írt a világbajnokságon, amikor elődöntőig menetelt Katarban, ezzel az afrikai futball addigi legnagyobb vb-eredményét érte el.

Most minden adott ahhoz, hogy a kontinensen is beteljesüljön a nagy álom. Marokkó még soha nem nyerte meg az Afrika-kupát, de a hazai közönség támogatása mellett, roppant erős kerettel okkal számít favoritnak. A bíróküldés körüli viták nem csillapodtak teljesen, ám a pályán eddig a játék és az eredmények igazolják a házigazda önbizalmát.

Ha ezt a formát sikerül megtartani, Marokkó nemcsak elődöntős lehet, hanem végre történelmet is írhat Afrikában.

Afrikai Nemzetek Kupája, negyeddöntők:

  • Szenegál–Mali 1-0
  • Marokkó–Kamerun 2-0
  • Algéria–Nigéria, Marrákes, szombat 17.00
  • Egyiptom–Elefántcsontpart, szombat 20.00


 

