Szalah kihívója üzen a Real Madridnak, nem csitul a bíróbotrány, de hát halad a karaván

A Marokkó–Kamerun negyeddöntőt komoly előzmények terhelték. Az afrikai szövetség (CAF) eredetileg egyiptomi játékvezetőt jelölt ki, a VAR-szobába pedig algériai bírókat ültetett volna. A marokkói szövetség azonban élesen tiltakozott a két ország közötti politikai feszültségre és az elődöntős ág lehetséges összecsapásaira hivatkozva.

Kamerun a Bryan Mbeumo elleni szabálytalanság miatt háboroghat. Marokkó nyert 2-0-ra és elődöntős az Afrika-kupán, Brahim Díaz öt gólnál jár Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

A bírók tették a dolgukat...

A CAF végül engedett a nyomásnak: játékvezetőt és a VAR-csapatot is lecserélte, a mérkőzésre mauritániai játékvezetőt jelölt, míg a VAR-szobában pedig ismét az kongói René Daniel Louzaya volt a főnök, mint Marokkó előző négy mérkőzésén… Mi ez, hanem a csalás melegágya?

A pályán nem robbant ki nyílt botrány, de akadtak vitatott ítéletek. A legfontosabbat kiemelve: Kamerun egy nem megadott büntetőt sérelmezett, amikor Bryan Mbeumo a tizenhatoson belül esett el. A játékvezető és a VAR sem avatkozott közbe, ami tovább növelte a kameruniak frusztrációját, bár a találkozó összképe alapján nehéz lenne azt állítani, hogy kizárólag ez döntötte el a továbbjutást.

Brahim Díaz Szalah előtt: öt gól, gólkirályi álmok

A meccs hőse ismét Brahim Díaz volt. A Real Madridban csupán peremembenek számító támadó a 26. percben megszerezte a vezetést, ezzel már az ötödik gólját lőtte a tornán, és egyedül vezeti az Afrika-kupa góllövőlistáját. A torna legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah csak három találatnál jár, és ha tartani akarja a lépést a marokkói riválissal, akkor szombat este az Egyiptom–Elefántcsontpart negyeddöntőn dupláznia kellene.

Díaz ezzel nemcsak Marokkó vezére lett, hanem a torna egyik legnagyobb egyéni sztoriját is írja.

A Hakimihez hasonlóan a spanyol helyett a marokkói válogatottat választó támadó korábban így fogalmazott a tornán nyújtott teljesítményéről:

Nagyon boldog vagyok, hogy gólokat szerezhetek a marokkói válogatottban. Hálás vagyok a családomnak és a csapattársaimnak. Csak arra kell koncentrálnunk, hogy tovább dolgozzunk, megőrizzük ezt a szellemiséget, és lépésről lépésre haladjunk előre.

A Kamerun elleni mérkőzés után sem az egyéni dicsőséget hangsúlyozta, hanem a csapatot: számára. Az Afrika-kupa neki önigazolás, egyértelmű üzenet Madrid felé: többet érdemel, mint amennyit kap.